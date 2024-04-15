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عاجل شرط من البرتغال للاعتراف بدولة فلسطينية

4/15/2024 11:31:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس وزراء البرتغال الجديد لويس مونتينيغرو لنظيره الإسباني بيدرو سانتشيث الاثنين، إن بلاده "لن تذهب إلى الحد" الذي وصلت إليه إسبانيا فيما يتعلق باعتزامها الاعتراف بدولة فلسطينية دون نهج منسق للاتحاد الأوروبي.
وزار سانتشيث عدة دول في الأيام القليلة الماضية في مسعى دبلوماسي لحشد الدعم من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا عزمه اتخاذ هذه الخطوة في الأشهر المقبلة.
وقال مونتينيغرو، الذي اجتمع مع سانتشيث في مدريد، إن البرتغال ستدعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال تصويت مقبل في الجمعية العامة للمنظمة الدولية، لكنها ستنتظر لحين توصل الاتحاد الأوروبي إلى موقف مشترك بشأن هذه القضية.
وأضاف مونتينيغرو للصحفيين "لن نذهب إلى الحد الذي وصلت إليه حكومات أخرى... لأننا نؤكد على أن التفاهم يجب أن يُبنى على أساس متعدد الأطراف داخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".
ودعا رئيسا الوزراء إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة حيث يتزايد عدد الشهداء بسبب الهجوم الإسرائيلي الذي يهدف إلى القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مما أثار دعوات إلى التوصل لحل دائم لقضية السلام في المنطقة.
كما نددا بالهجوم الإيراني على إسرائيل مطلع هذا الأسبوع.
وقال سانتشيث "نحتاج على الفور إلى إطلاق عملية سلام تدعو إليها إسبانيا منذ بداية الأزمة... على أساس حل الدولتين".
وأضاف "نحن نتحدث مع عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك دول من خارج الاتحاد الأوروبي، بحيث يتخذ عدد قليل منا هذه الخطوة معا (الاعتراف بالدولة الفلسطينية). ولكن على أي حال، ستتخذ الحكومة الإسبانية هذه الخطوة".
وأعلنت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا الشهر الماضي، أنها ستشترك في العمل من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما أثار انتقادات من إسرائيل.
وتعترف 139 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية منذ 1988.

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