منظمة حقوقية: الاحتلال يحتجز 3 آلاف فلسطيني من غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز منذ بدء عدوانها على قطاع غزة 3 آلاف فلسطيني من القطاع، بينهم نساء وأطفال ومسنون وأطباء.
وأضاف أن "هؤلاء المعتقلين يتوزعون على سجني نفحة والنقب في عزلة كاملة عن العالم ".
وأشار المركز إلى "تحويل الاحتلال 300 معتقل من غزة، بينهم 10 أطفال للتحقيق في قضايا أخرى، على سجني عسقلان وعوفر".
وأكد أن "المعتقلين كافة يتعرضون للتعذيب ومعاملة مهينة وحاطه بالكرامة الإنسانية منذ لحظة الاعتقال، وصولا إلى مراكز التحقيق".
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