نتنياهو: إيران تهدد الشرق الأوسط بأكمله

نتنياهو: إيران تهدد الشرق الأوسط بأكمله
التاريخ
4/15/2024 11:30:59 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن "إيران تقوم بشكل مباشر ومن خلال وكلائها الإرهابيين حماس وآخرين، بحملة عدوانية واسعة النطاق لا تهدد إسرائيل فحسب، بل الشرق الأوسط بأكمله".
ودعا نتنياهو، في بيان نشره مكتبه عبر منصة "إكس"، المجتمع الدولي إلى أن "يواصل الوقوف موحداً في مقاومة العدوان الإيراني الذي يهدد السلام العالمي"، على حد تعبيره.
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