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نتنياهو: إيران تهدد الشرق الأوسط بأكمله

4/15/2024 11:30:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن "إيران تقوم بشكل مباشر ومن خلال وكلائها الإرهابيين حماس وآخرين، بحملة عدوانية واسعة النطاق لا تهدد إسرائيل فحسب، بل الشرق الأوسط بأكمله".
 ودعا نتنياهو، في بيان نشره مكتبه عبر منصة "إكس"، المجتمع الدولي إلى أن "يواصل الوقوف موحداً في مقاومة العدوان الإيراني الذي يهدد السلام العالمي"، على حد تعبيره.

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