استشهاد 6 صحفيين في غزة الشهر الماضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن 6 صحفيين استشهدوا و9 آخرين أصيبوا إصابات دامية خلال شهر مارس/آذار الماضي بسبب "جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح بيان للنقابة أن 3 صحفيين استشهدوا باستهداف منازلهم بالقصف، و3 بالرصاص وشظايا الصواريخ، في حين أصيب 9 صحفيين بجروح دامية نتيجة الإصابة بشظايا الصواريخ والرصاص، مما أدى إلى بتر أطراف بعضهم، في حين لا يزال البعض الآخر في حالة خطيرة وصعبة نتيجة الإصابات.
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