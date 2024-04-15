كيربي: تعمد إيران إفشال هجومها على إسرائيل غير صحيح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) وصف منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الاثنين، التقارير التي تحدثت عن إفشال إيران هجومها على إسرائيل، بـ"غير الصحيحة".
وقال كيربي: "اطلعنا على تقارير تفيد بأن الإيرانيين تعمدوا الفشل، وأن هذا الفشل الذريع والمحرج كان مخططا له، كل هذا غير صحيح بشكل قاطع"، مؤكدا أن "نية إيران كانت واضحة وهي إحداث دمار كبير".
ونوه كيربي أن "إيران لم تقدم تحذيرا مبكرا للولايات المتحدة بشأن الإطار الزمني لهجومها الجوي على إسرائيل، أو الأهداف المحتملة من الهجوم"، مشيرا أن "إسرائيل في موقع استراتيجي أقوى بكثير اليوم".
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