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كيربي: تعمد إيران إفشال هجومها على إسرائيل غير صحيح

4/15/2024 11:30:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وصف منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الاثنين، التقارير التي تحدثت عن إفشال إيران هجومها على إسرائيل، بـ"غير الصحيحة".
وقال كيربي: "اطلعنا على تقارير تفيد بأن الإيرانيين تعمدوا الفشل، وأن هذا الفشل الذريع والمحرج كان مخططا له، كل هذا غير صحيح بشكل قاطع"، مؤكدا أن "نية إيران كانت واضحة وهي إحداث دمار كبير".
ونوه كيربي أن "إيران لم تقدم تحذيرا مبكرا للولايات المتحدة بشأن الإطار الزمني لهجومها الجوي على إسرائيل، أو الأهداف المحتملة من الهجوم"، مشيرا أن "إسرائيل في موقع استراتيجي أقوى بكثير اليوم".

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