Thursday, 18 April 2024 11:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين: مستعدون للعمل مع السعودية لتجنب المزيد من التصعيد

4/15/2024 11:30:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره السعودي خلال مكالمة هاتفية، إن بلاده مستعدة للعمل مع السعودية لتجنب المزيد من التصعيد في المواجهة الجارية بالشرق الأوسط.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينغوا)، إن بكين تثمن تأكيد السعودية على حل مسألة الهجوم على السفارة الإيرانية في سوريا عبر السبل الدبلوماسية.
وقالت الصين إنها تعتقد أن إيران ستكون قادرة على "التعامل مع الوضع بشكل جيد وتجنيب المنطقة المزيد من الاضطراب" مع الحفاظ على سيادتها وكرامتها، في إشارة إلى الهجوم على سفارة طهران في سوريا والضربة الانتقامية الإيرانية في مطلع الأسبوع.
ونقلت وكالة الأنباء، عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي؛ إن بكين تقدر تأكيد طهران على عدم استهداف دول المنطقة ودول الجوار.

MENAFN15042024000072011014ID1108098301

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث