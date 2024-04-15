الصين: مستعدون للعمل مع السعودية لتجنب المزيد من التصعيد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره السعودي خلال مكالمة هاتفية، إن بلاده مستعدة للعمل مع السعودية لتجنب المزيد من التصعيد في المواجهة الجارية بالشرق الأوسط.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينغوا)، إن بكين تثمن تأكيد السعودية على حل مسألة الهجوم على السفارة الإيرانية في سوريا عبر السبل الدبلوماسية.
وقالت الصين إنها تعتقد أن إيران ستكون قادرة على "التعامل مع الوضع بشكل جيد وتجنيب المنطقة المزيد من الاضطراب" مع الحفاظ على سيادتها وكرامتها، في إشارة إلى الهجوم على سفارة طهران في سوريا والضربة الانتقامية الإيرانية في مطلع الأسبوع.
ونقلت وكالة الأنباء، عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي؛ إن بكين تقدر تأكيد طهران على عدم استهداف دول المنطقة ودول الجوار.
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