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المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو وحكومته يشكلان تهديدا وجوديا لإسرائيل

4/15/2024 11:30:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اتهم زعيم المعارضة "الإسرائيلية"، يائير لابيد، الاثنين، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالضعف، موجها انتقادات لاذعة بشأن الهجوم الإيراني الضخم بطائرات مسيرة وصواريخ ضد "إسرائيل".
وفي كلمة للصحافة قبل الاجتماع الأسبوعي لحزبه“يش عتيد” في برلمان الاحتلال "كنيست"، أعلن لابيد أن نتنياهو وحكومته“أصبحا يشكلان تهديدا وجوديا لإسرائيل”.
وزعم لابيد، أن "نتنياهو أدى إلى تآكل قوة الردع الإسرائيلية"، وذكر أن "أصدقاء إسرائيل وأعداءها يشتمون الضعف من الحكومة الحالية".
وقال: "كنت في واشنطن الأسبوع الماضي لعقد اجتماعات مع الإدارة بأكملها. لقد صدموا من هذه الحكومة، من الافتقار إلى المسؤولية، ومن الافتقار إلى الاحترافية، ومن سوء الإدارة”.
وأضاف أن "كل ما تبقى من الأمن هو أطلال من مستوطنة بئيري إلى كريات شمونة، وعنف الإرهابيين اليهود الذين أصبحوا خارج نطاق السيطرة، والخسارة الكاملة للردع الإسرائيلي".
ووجهت إيران، فجر الأحد، ضربة للاحتلال الإسرائيلي عبر مئات الصواريخ والطائرات المسيرة، ردا على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع الشهر الجاري، لهجوم صاروخي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

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