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متى ينفد صبر إيران؟

4/15/2024 11:30:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)











إطلاق مسيرة لم يتم اعتراضها إسرائيلياً من قبل ميليشيات عراقية ممولة من إيران على قاعدة عسكرية بحرية إسرائيلية تسببت في أضرار في أحد مباني القاعدة، حيث ترسو العديد من السفن البحرية حسب الوكالات، وفي الحال ودون انتظار أو تأنّ تقوم طائرات إسرائيلية بالإغارة على حي المزة في دمشق واغتيال شخصية إيرانية على درجة عالية من الأهمية والخطورة، إنه حسن مهداوي المعروف باسم محمود رضا زاهدي وهو بمثابة المندوب السامي الإيراني في سورية والعراق ولبنان هو وسبعة من رفاقه، ويقول المراقبون ان هذا الاغتيال يأتي من حيث الأهمية بعد اغتيال قاسم سليماني الذي اغتالته الطائرات الأميركية قرب مطار بغداد، هذا هو الحدث أما تداعياته فهي من الخطورة بمكان ربما يؤدي إلى انزلاق المنطقة لفوضى غير محسوبة.
تبنت إيران فكرة الصبر الإستراتيجي وهذه تضمن لها أن تهندس ردودها بشكل متأنّ بحيث لا تنجرف إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل والقوى الدولية، وهي بهذه الاستراتيجية استطاعت أن تستوعب العديد من الضربات في الماضي وترد بالتنسيق مع الخصم وهذا ما كشفه الرئيس دونالد ترامب بعد مقتل قاسم سليماني حيث أكد أن ايران أبلغت الأميركان بموعد الضربة وقوتها، لكن هذه المرة مختلفة فهي تأتي مباشرة بواسطة طائرات إسرائيلية وعلى مكان يعتبر أرضاً إيرانية وأمام مرأى ومسمع من العالم، بالتالي إذا لم ترد فإن مصداقيتها أمام حلفائها ستتآكل وستبدو قدرتها على الردع كنمر من ورق، تأكيد الرد جاء في تغريدة على منصة اكس للمرشد الأعلى بخمس لغات منها العبرية بأن إسرائيل ستندم، وهو ما أكد عليه عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري (إن على إسرائيل أن تُعد نفسها لرد حازم من جانب إيران لأنها اعتدت على أراضينا) وهناك جدل وغضب في ايران على ضرورة أن ترد هي بذاتها وليس بواسطة أدواتها في المنطقة، بالتالي لم يعد من المقبول الاستمرار في نفس السياسة.
لكن ايران تخشى الحرب الشاملة وفي المقابل هي تخشى من أن تآكل قدرتها على الرد سيشجع إسرائيل على شن هجمات أوسع، لذلك هي تبحث عن هدف يوفر لها الرد دون أن يؤدي إلى حرب شاملة بعد أن حرمتها الولايات المتحدة من فكرة الرد على أهداف أميركية إثر تنصل الأخيرة من أي علاقة لها بالضربة، وإلا كانت قد هندست ضربة على هدف أميركي بالاتفاق معها ولانتهى الأمر كما حدث عندما قُتل سليماني لكن الوضع هذه المرة مختلف تماماً، بالتالي تبدوا ايران في مأزق فقد استفادت لعقود من ميزة استنزاف إسرائيل بواسطة الوكلاء دون أن تدفع ثمناً كبيراً بل كان العرب هم من يدفعون، لكن في رحلة بحثها عن استعادة قوة ردعها المهدورة في السابع من اكتوبر قررت إسرائيل أن الحرب بالواسطة قد انتهت وإلى الأبد، وأن كل من شارك في طوفان الأقصى حسب اعتقادها سيكون في سُلم المواجهة، وبالرغم من ذلك يعتقد بعض المراقبين أن ايران ستجد ضالتها في رد لا يثير حفيظة إسرائيل ويعتمدون في ذلك على حوادث مماثلة منها أنها لم تختر التصعيد بعد اغتيال قاسم سليماني في العام 2022 ولا بعد اغتيال مهندس برنامجها النووي محسن فخري زادة على ارضها لأنها رأت بأن لا الظروف ولا الوقت في صالحها، والثاني ان ايران ستتذرع بأنها لن تقدم لنتنياهو هدية مجانية بتوسيع الصراع.
هذا يجعل الكثيرين يعتقدون أن إيران ستستخدم أذرعها في الرد، مثلاً ضرب سفينة إسرائيلية في البحر، ضرب سفارة إسرائيلية في الخارج، ضربات متزامنة لأذرع إيران في المنطقة، أو تصعيد الاضطرابات في دول حليفة للولايات المتحدة وأقربها للتصعيد العراق، ويلاحظ مؤخراً بوضوح أن الأعين الإيرانية تتجه صوب الأردن والضفة الغربية، وربما تأخير الرد الإيراني إلى ما بعد عيد الفطر يعطي الانطباع بأن إيران تريد منح فرصة للأميركان للتدخل وإيجاد مخرج من هذا المأزق الإيراني، لكن الأكيد أن هذا المأزق الإيراني سيتفاقم لأن هناك قراراً إسرائيلياً بضرورة فتح الجبهة مع الممول الرئيسي بالتالي لم يعد الخيار إيرانياً صرفاً اللهم إلا إذا رضيت بتراجع دورها في المنطقة، ومثله تراجع ثقة حلفائها بها، أم أن صبرها سينفد وترد بأي طريقة مهما كانت.
هذا المقال كُتب قبل أسبوع من الضربات الإيرانية على دولة الاحتلال وآثرت أن أبقيه كما هو كبداية لمقالات قادمة.

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