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غزة بعد المسرحية

4/15/2024 11:30:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ربما كان ما تتمناه أو ربما تتوقعه حماس أن يكون رد إيران على إسرائيل قويا مؤثرا، بحيث يصنع ضغطا على نتنياهو وجيش الاحتلال ويجعل فرصة الوصول إلى إنهاء العدوان على غزة أكبر وأفضل، لكن ماجرى في "ليلة القبض على إسرائيل" كان مخيبا لأمال أقرب الناس إلى إيران، إضافة إلى فرح خصوم إيران بأن وجهة نظرهم بأن إيران تستعمل القضية الفلسطينية لمصلحة مشروعها الفارسي وليست معنية بالقضية بشكل إستراتيجي.
ولعل حلفاء إيران في غزة كانوا يتمنون أو يتوقعون ردا إيرانيا يخلط أوراق العدوان على غزة ويربك نتنياهو ويؤذيه سياسيا، وربما توقعوا أن إيران التي أنفقت كميات تجارية من التهديدات، ستصنع ميزان قوى جديدا في غزة ميدانيا بردها العسكري، لكن ما فعلته إيران أنها خذلت من توقعوا منها غير ما هي عليه، فإيران تعمل على تحويل كل من معها إلى أوراق في مشروعها الفارسي، لا أن تكون هي وأوراقها في خدمة القضية الفلسطينية.
ما فعلته إيران جعل غزة بعد الرد الإيراني في وضع أكثر إيجابية لنتنياهو وجيش الاحتلال، فإسرائيل تجيد لعب دور الضحية كما فعلت بعد السابع من أكتوبر، وهي اليوم ترمم التحالف الأميركي الغربي الذي وقف معها ثم اهتزت بعض معالمه خلال العدوان، وهي اليوم في وضع يجعلها تتحرر من الضغوطات التي كانت عليها من دول عديدة وحتى من واشنطن بسبب الوضع الإنساني في غزة.
نتنياهو لم يكن يريد صفقة تبادل ولاهدنة إنسانية لكنه كان مضطرا للتفاوض لمقاومة ضغوط واشنطن وأهالي الأسرى، وحماس كانت تسعى للانتقال إلى صفقة لإنهاء الحرب لهذا كانت تشترط انسحابا إسرائيليا كاملا من غزة ووقفا كاملا للعدوان، ولهذا لم يكن ممكنا الوصول إلى اتفاق؛ لأن نتنياهو الذي يستعد لاجتياح رفح كان مستعدا لعدم الامتثال لشروط واشنطن حول المدنيين، لكنه اليوم وبسبب استغلاله لما جرى سيكون أكثر قدرة على تجاوز أي ضغوطات.
مؤكد أن شكل عمليات الاحتلال العسكرية تغير خلال المراحل الأخيرة إلى عمليات نوعية دون الحاجة إلى دخول أعداد كبيرة، وهناك محاولات لزيادة عمليات الاغتيالات للصفوف الأولى والثانية وحتى الثالثة في حماس، لكن الاحتلال سيذهب نحو استكمال مشروعه السياسي والعسكري في غزة خلال المراحل القادمة.
حماس التي حاولت تحويل مفاوضات الهدنة الإنسانية إلى تفاوض لإنهاء العدوان ربما تكون أكثر المتضررين من الرد الإيراني الشكلي والمتفق على تفاصيله مع أميركا، وربما كانت تتمنى ان يكون الرد سلاحا بيدها في سعيها لوقف الحرب وليس عكس ذلك.
ومهما كانت التفاصيل فإن التفكير بمرحلة التفاوض على إنهاء الحرب يجب أن يبدأ، فمهما كان شكل العمليات العسكرية في رفح فإن ما بعد رفح صفقة كبرى لإنهاء العدوان وفق معطيات الميدان والواقع السياسي الإقليمي، ولعل إيران المحترفة في الصفقات والتفاهمات ثم تبريرها هي الأقدر على صياغة صفقة إنهاء العدوان، وهي الأقرب إلى فصائل غزة.

MENAFN15042024000072011014ID1108098296

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