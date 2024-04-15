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الأردن بحاجة لدعم دولي

4/15/2024 11:30:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة، يصبح الدعم الدولي للأردن ليس فقط مرغوبا فيه بل حتميا وضروريا، فالأردن ليس فقط دولة تنفذ إصلاحات اقتصادية هيكلية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بل هو أيضًا حصن استقرار في منطقة تعج بالنزاعات والاضطرابات، والتأخر في دعم الأردن اليوم يعني تهديدا ليس فقط لاقتصاده بل لاستقرار المنطقة بأسرها.
الدور الذي يلعبه الأردن في استضافة اللاجئين، رغم الأعباء الهائلة الملقاة على عاتقه، يستوجب إعادة النظر في مستوى الدعم الذي يتلقاه من المجتمع الدولي، حيث تجاوز الأردن حدود طاقته الاستيعابية، مما يهدد بتدهور خدماته العامة وبنيته التحتية التي تعاني بالفعل، فالدعم الدولي في هذا السياق لا بد أن يكون فوريًا ومكثفًا، لا أن يأتي على شكل وعود مؤجلة أو مساعدات غير كافية.
إضافة إلى ذلك، تُظهر الالتزامات الاقتصادية التي قطعها الأردن مع الجهات الدولية مدى جديته في تبني إصلاحات جذرية، لكن الأردن يعاني من تباطؤ اقتصادي ملموس وزيادة في معدلات الفقر والبطالة، مما يستدعي من المجتمع الدولي تقديم دعم يتجاوز النصح الاقتصادي إلى تقديم مساعدات مالية حقيقية تضمن عدم تراجع الأردن عن مسار الإصلاح. التحديات التي تواجهها الصادرات والقطاع السياحي بسبب الأزمات المجاورة تفاقم من الصعوبات الاقتصادية في الأردن، فهذه القطاعات، التي كانت مصادر رئيسية للعملة الصعبة، الآن بدات التخوفات من أن تتقلص بوتيرة مقلقة، فدون دعم دولي يعزز هذه القطاعات، قد يجد الأردن نفسه في دوامة من التراجع الاقتصادي الذي يصعب الخروج منها.
لذا، يتوجب على المجتمع الدولي والدول المانحة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الأردن بطريقة أكثر فاعلية، فالحفاظ على استقرار الأردن ليس فقط مسألة محلية أو إقليمية، بل هو استثمار في الأمن العالمي. الدعم المالي والاقتصادي يجب أن يُنظر إليه كضرورة إستراتيجية لدعم دولة تُعد ركيزة للسلام في منطقة تشهد توترات مستمرة، وهذا الدعم يجب أن يكون مستدامًا وكافيًا لمواجهة التحديات القائمة والمستقبلية، فالتأخر في تقديم هذا الدعم يمكن أن يكون له نتائج سلبية ليس فقط على الأردن وإنما على المنطقة بأكملها.
بالإضافة إلى الدعم المالي، يجب على المجتمع الدولي الاعتراف بأن دعم الأردن يجب أن يشمل تقديم تكنولوجيا وخبرات تساهم في تعزيز القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يساعد على تنويع اقتصاده وزيادة قدرته على الصمود في وجه الأزمات. إن مسؤولية الدول المانحة لا تقتصر على الحفاظ على الوضع الراهن، بل يجب أن تمتد لتشمل بناء قدرات الأردن على التنمية الذاتية وتحقيق النمو المستقل، وهذا يتطلب التزامًا طويل الأمد ليس فقط بتقديم الأموال، بل بإنشاء شراكات إستراتيجية تدعم الابتكار والتطوير في الأردن. وختاما، إن دعم الأردن ليس مجرد مساعدة؛ إنه استثمار في السلام والاستقرار الدوليين، وعلى هذا الأساس، يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره بشكل فعال وعاجل، لضمان أن يظل الأردن شعلة أمل في منطقة تكتنفها الصراعات.

MENAFN15042024000072011014ID1108098295

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