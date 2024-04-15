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طائر الفينيق الفلسطيني لا يموت

4/15/2024 11:30:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لم يترك اليهود في إسرائيل / فلسطين أداة أو وسيلة استخدمت ضدهم في عصور الاضطهاد الأوروبي أو النازية، إلا واستخدموها لاضطهاد الشعب الفلسطيني بها، وأضافوا إليها ما ابتكروه منها في إسرائيل، الشعب البريء تاريخياً من أي اضطهاد لهم، الذي استقبلهم بترحاب عندما فروا إليه من أوروبا لاجئين في وضع مزرٍ، ومع هذا فقد اغتصبوا وطنه وشردوه في وطنه وفي خارجه عقداً وراء آخر إلى اليوم. وبما أنه يقاوم هذا الاضطهاد ويتمرد عليه، فإنهم مشغولون على مدار الساعة بأمرين:
. بتطفيش ما بقي منه في وطنه.
. وقمع الباقين الصامدين بتلك الأدوات والوسائل كيلا يفتحوا فمهم، وإنما لينسوا النكبة والكارثة ويحتفلوا بأعياد إسرائيل دون أن ينالوا أي حق من حقوق الإنسان.
مقابل هذه الإستراتيجية الإسرائيلية التي لا مثيل لها في التاريخ المعاصر نشأ عند كل فلسطيني العكس، أي المقاومة والصمود، والحب الاستثنائي لفلسطين، واستعداد لا مثيل له عنده للتضحية بالنفس، بالحياة ، من أجل تحريرها مهما طال الزمن. صارت التضحية فعل مقدس.
وبما أن إجراءات إسرائيل القمعية للشعب الفلسطيني لا تتوقف كماً ونوعاً، فإنها تدفع الفلسطيني إلى المزيج من التضحية والتعلق بفلسطين إلى درجة العشق بمقدارهما، سواء أكان مؤمناً أو علمانياً أو كافراً، فشعب فلسطين والتضحية من أجلها هو الجامع المشترك الأعظم عندهم.
لقد أصبحت التضحية عندهم يومية. صارت طريقة حياة، أو الفضيلة الشخصية التي يتمتع بها كل منهم كمصدر لكل معنى. ويتجلى هذا الارتباط العضوي بين حب الوطن والتضحية بالطقوس التي تقام للبطل/ الشهيد في كل مرة، وكـأنه عريس يزف لا قتيلا يدفن، فأمه وأخواته يزغردن ولا يبكين، والرفاق يحملونه على الأكتاف يهجزون ويغنون، وكأنهم ذاهبون به إلى حمام العريس، وليس إلى المقبرة. حقاً إنها زفة لا مناحة، ثم قصص ورايات تمجد الشهيد الذي لا يموت، وهي طقوس لا مثيل لها في العالم.
هذه اللحظة تدعوني إلى وصف كل من يدعي أن الشعب الفلسطيني باع أرضه لليهود بالجهل أو بالحقارة، أو بالعمالة، ذلك أن كل ما ملكه اليهود من أرض فلسطين حتى خروج بريطانيا منها في الخامس عشر من أيار سنة 1948، كان أقل من سبعة في المائة حسب سجلاتها الأرضية التي يمكن الاطلاع عليها في مركز الأمم المتحدة في نيويورك. وقد تكون معظم هذه النسبة من الأراضي الأميرية ومن أراضٍ باعها إقطاعيون لبنانيون وسوريون من رواسب الحكم العثماني. وعليه فعلى صاحب هذا الاتهام مراجعة التاريخ فلعله يجد أن بلده شريك في تضييع فلسطين لصالح إسرائيل.
ومع أن إستراتيجية إسرائيل كالتي ذكرت فإن كل ما تمارسه منها كمياً ونوعياً يسقط تحت الأقدام الفلسطينية، ويؤدي إلى عكسه. لا يعني ذلك إنكار الرعب والفزع المرافقين لتلك الإستراتيجية في حالة الاقتحام، بل يعين رؤيتهما في إطار تضحوي.
تعرف إسرائيل أن بيت الفلسطيني التاريخي أو الحديث هو أغلى ما يملك، فهو وطنه الصغير في إطار وطنه الكبير فتهدمه لتبكيه، وتعرف أن أرضه عزيزة مثله عليه فتصادرها، لتفاجأ بمقاومة نوعية يقوم بها أبناء الجيل الفلسطيني الرابع.. مقاومة لا تخطر على بالها، وليس على استسلام لها يفرحها ويسليها. إن قمعها يرفع منسوب حب الوطن والأرض عند الفلسطيني، والاستعداد للتضحية، وبعيون تناطح المخرز، فتكسره.
يوصف اليهود بالذكاء وحتى بالعبقرية، لكن إستراتيجية إسرائيل هذه تنبئ عن غباء شديد لأنها تنعكس سلبياً عليها وهي تعتقد العكس، فالفلسطيني بدلاً من أن يهرب نتيجة لها يثبت، وبدلاً من أن يسكت يقاوم، وبدلاً من أن يبكي يبتسم، وبدلاً من أن ينجو يقدم حياته فداء للوطن.
لو كانت إسرائيل تعقل وتفكر لتعاملت مع الشعب الفلسطيني على أسس الحق والعدل والسلام، وبكل الود ليرضى، ولكنها لا تعقل ولا تفكر بإصرارها على القمع والاضطهاد والإبادة كحل نهائي، لكن ذلك يقابل بحل معاكس، وهو المقاومة المستدامة، وحرمان اليهود ليس من الشعور بالأمن فقط وإنما بالقلق الوجودي الدائم والمتصاعد مع كل حالة قمع. وهكذا صار الأمن مشكلة إسرائيل الرئيسة أو الوحيدة، وكل أدواتها ووسائلها وإجراءاتها القمعية لتوفيره، فلا يتوافر.
وبما أن الأمن والقلق في حالة جدل لا تتوقف فإن إسرائيل تزيد الجرعة الأمنية، لتواجه بمقاومة لا تخطر على البال فيشتد القلق، فتلجأ إلى المزيد من القمع والاضطهاد، وحتى الإبادة الجماعية، ومحو فلسطين اسماً وشعباً من الوجود لتوفير الأمن، فتفاجأ بطوفان الأقصى، ويبلغ القلق الفردي والجمعي عندها ذروته، وهكذا.
إسرائيل لا تعقل ولا تفكر لأنها لا تتعلم من قانون نيوتن (اليهودي) أن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، وأن رد الفعل في السياسة والاجتماع والحرب قد يكون أكبر بكثير من الفعل نفسه، وهو ما تقوم به إسرائيل الآن في ردها على طوفان الأقصى، الذي سيؤدي حتماً– يوماً– إلى رد فعل عليه أقوى منه.
ولأن إسرائيل منشغلة على مدار الساعة بتوفير الأمن والرفاهية لليهود فيها، فقد أضعفت ميلهم نحو المقاومة: المقاومة بالمقاومة. صاروا جميعاً يتكلون على التكنولوجيا في توفير الأمن، فغابوا عن المسرح، فلا يتطوع أحد منهم للمقاومة، مكتفين بالتجنيد الإجباري النظامي والاحتياطي التقني– عن بعد– مقابل تعويض مادي مجزٍ، مقابل مقاومة فلسطينية من المتطوعين بالنفس والحياة في سبيل الوطن، ودون أي مقابل دنيوي. وعليه فإن ردهم على المقاومة الفلسطينية آيل إلى النضوب، مقابل المقاومة الفلسطينية المستدامة أي التي لا تنضب. لقد انشغلوا بمباهج الحياة في فلسطين التي وفرها لهم الاغتصاب والتشريد، فصاروا أشبه بمقيمين في فنادق من مستوى سبعة نجوم، فمات حسهم الفردي والجمعي نحو التضحية.
انظر كيف فر مئات الآلاف منهم إلى الخارج مع أول ((طقطقة)) في غزة، وانظر إلى حرص كل من يحمل جواز سفر آخر أو أكثر ليفر عند اللزوم، وانظر إلى ذوي الأسرى عند المقاومة، كيف يقيمون القيامة ضد الحكومة لاستعادتهم.
لعل هذا وذاك يعنيان أن اليهودي المترف في إسرائيل صار غير مستعد لخدشٍ أو لجرحٍ من أجل المجموع فكيف يموت من أجله؟!
يبدو أن كل الأسوار والتحصينات والكاميرات والطرق الالتفاتية والحواجز الثابتة والطيارة، والاعتقال والسجن حتى للأطفال الذين ضربوا حجراً على جيب عسكري، ودفن المرضى والجرحى أحياء في التراب، والإبادة الجماعية أشبه بساتر من الرصاص، لكنها لا توفر لهم الأمن، بغياب رضا الفلسطينيين عنهم. إن مصيرهم صائر إلى ما صار مصير الظالمين إليه في كل مكان، وهو الاندثار والزوال عاجلاً أو آجلاً بالتوراة والصهيونية نفسيهما.
أما الشعب الفلسطيني فهو مثل طائر الفينيق الأسطورة الذي ينهض في كل مرة حياً من الرماد من جديد. مرة بعد مرة فلا يزول ولا يزال.

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