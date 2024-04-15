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إربد.. 160 % معدل الهطولات المطرية وتوقعات بموسم زراعي غير مسبوق

4/15/2024 11:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- أسهمت الهطولات المطرية غير المسبوقة التي شهدتها مناطق مختلفة في محافظة إربد العام الحالي، بانتعاش المحاصيل الزراعية الحقلية وأهمها القمح والشعير، في وقت يستبشر مزارعون بأن يعود عليهم الموسم الزراعي بأرباح جيدة تعوض خساراتهم خلال السنوات الماضية التي شهدت شحا في كميات الأمطار.
وكان عشرات المزارعين قد تعرضوا لخسائر فادحة في السنوات السابقة بسبب قلة الأمطار، ما دفع بالعديد منهم إلى العزوف عن الزراعة، وتراجعت نسبة المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير بنسبة
20 %، وفق تقديرات رسمية.
وقال مزارعون إن الأمطار التي شهدتها محافظة إربد وتجاوزت المعدل العام أنعشت آمالهم بموسم زراعي جيّد، وخصوصاً إذا ما تبعه أجواء مناخية ملائمة لنضوج مكتمل للثمار.
وأشاروا إلى أن زراعات القمح والشعير المزروعة بمساحات واسعة تنمو حتى الآن بشكل جيد، وتبشر بمحصول جيد، في المقابل فإن هناك مساحات خضراء واسعة تشكّلت لتكون مراعيَ طبيعية للثروة الحيوانية، ما يخفّف من تكاليف الأعلاف، متوقّعين بداية تعافٍ لهذا القطاع، بعد تراجُع ملحوظ في أعداد المواشي خلال العامين الفائتين.
وقال المهندس الزراعي ماجد عبندة إن كميات الأمطار تجاوزت المعدل السنوي في كافة مناطق محافظة إربد، وتوزعت على كامل أيام الموسم، وكانت تفصلها فترات مشمسة ساعدت المزارعين على الاعتناء بأراضيهم، من عمليات زراعة وحراثة ورش وتقليم، مؤكداً أن درجات الحرارة كانت معتدلة فلم تتأثر معظم المناطق بالصقيع أو الانجماد ولم تحدث أضراراً تذكر.
وأوضح أن الامطار ورغم ارتفاع كمياتها لم تحدث انجرافات للتربة، معتقداً أن هذا الموسم سيكون ممتازا في كافة النواحي سواء للمراعي وسيزيد من مدة الربيع وهذا يحسن من إنتاج الحليب والعسل وثمار الأشجار والمحاصيل الحقلية والشتوية والصيفية.
وقال المزارع فراس مساعدة إن غزارة الأمطار التي هطلت على مناطق المحافظة هذا العام دفعت بالعديد من المزارعين إلى زراعة أراضيهم بمحاصيل القمح والشعير والبصل، إضافة إلى المحاصيل الصيفية، مستبشرا بموسم جيد يعوضهم خسائر العام الماضي الذي تراجعت فيه كميات الأمطار.
ولفت إلى تحسن المراعي الطبيعية وزيادة الرقعة الخضراء بفعل الأمطار، الأمر الذي سينعكس إيجابا على مربي الماشية ويخفف عنهم كلف شراء الأعلاف وينشط تربية الثروة الحيوانية التي تراجعت خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع تكاليف العلف.
وأشار محمد أبو عين إلى أن التساقط الغزير للأمطار في محافظة إربد شجع مئات المزارعين على العودة لزراعة أراضيهم بعد أن هجروها خلال السنوات الماضية بسبب قلة الأمطار والخسائر التي تكبدوها نتيجة عدم نمو المحاصيل، مبينا أن الأمطار أسهمت بزيادة المناطق الرعوية لأصحاب المواشي الذين يعتمدون بشكل كبير على الأعشاب لإطعام المواشي.
من جانبه، قال مدير زراعة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي إن الأمطار الهاطلة على إربد تجاوزت المعدل السنوي وفي بعض المناطق وصلت إلى 160 %، وبالتالي تبشر بموسم زراعي جيد، خاصة لمحاصيل القمح والشعير والبصل والزراعات الصيفية.
وأكد أبو عرابي أن هطل الأمطار وتتابعها يعزز المخزون الإستراتيجي للمياه، كذلك الحفائر والسدود الترابية التي أعدتها وزارة الزراعة لجمع أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار خدمة لمربي الماشية وللاستخدامات الزراعية المختلفة.
وتوقع أبو عرابي أن إنتاج محافظة إربد من القمح والشعير الموسم الحالي سيكون الأفضل، مبينا أن الأمطار الأخيرة التي هطلت قبل أيام ساهمت في القضاء على بعض الأمراض التي تصيب المزروعات، ورفدت مخزون المياه الجوفية، وساهمت في نمو النباتات الرعوية في معظم أرجاء المحافظة.
وأشار إلى أن نمو الأعشاب بشكل كبير سيساهم في خفض الكلف المالية على المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، لافتا إلى أن الأشجار المثمرة نالت النصيب الأوفر من المياه في الحصول على حاجاتها ما ينعكس إيجابا على تخفيض كميات المياه لريها في فصل الصيف.

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