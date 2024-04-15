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ورق العنب بالأغوار.. مشاريع محفوفة بتحديات التسويق

4/15/2024 11:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف في واحدة من أكثر طرق البيع التقليدية غير المجدية، ما تزال سيدات في لواء الغور الشمالي يعتمدن البسطات على الأرصفة وجنبات الطرق، كوسيلة لتسويق ما قطفنه من محصول ورق العنب، واضعات بذلك جهدهن ومصدر دخلهن، تحت رحمة إما تغاضي الجهات المعنية عن تواجدهن المخالف، أو الاصطدام بقسوة حملات ازالة التعديات التي تنفذ بين الحين والآخر.
ورغم اعتماد "ورق العنب" كمصدر رزق لعشرات الأسر في اللواء، إلا أن غياب آلية تسويق مجدية، تحيله في أحيان كثيرة إلى مصدر قلق، في الوقت الذي تطالب فيه سيدات بضرورة الالتفات لمشاكل تسويق المنتج، لاسيما وأن بعضهن كن قد أنشأن مشاريع خاصة عبر زراعة اشجار العنب من أجل انتاج الورق وبيعه.
وتطالب مزارعات وعاملات في مجال قطاف وبيع أوراق العنب، بالسماح لهن ببيع المحصول من دون اجراءات المنع التي تتبعها الجهات المعنية، إذ تشدد البلدية على البسطات المنتشرة في الشوارع وتتم مصادرة المحصول، أو مساعدتهن في تسويق المنتج بشكل سليم.
وتطالبت الاربعينية انتصار الدبيس من الجهات المعنية مساعدتهن على تطوير عملهن، من خلال عقد دورات تمكنهن من تطوير المنتج وتطوير طرق تسويق، أو العمل على فتح مصانع تغليف وتعليب وتفريز المنتوجات التى يتميز بها اللواء لتحقيق ارباح مرجوة تمكنهن من إعالة أسرهن.
وأشارت أم محمد التي تمتلك حوالي 20 دونما مزروعة باشجار العنب، ان ورق العنب موسمي، ويحقق أرباحا مجدية، لكن هذا النوع من الزراعة يحتاج إلى تطوير ودعم، والأهم فتح مصانع لاستيعاب فائض الانتاج وإعفاء السيدات من عرض منتجاتهن على الارصفة وجنبات الطرق.
وفي العادة تتوجه المزارعات والعاملات بداية كل شهر آذار (مارس) ونيسان (ابريل) من كل عام إلى اسواق المحافظات، لتسويق ما لديهن من أوراق العنب، بعد ان يتم قطفها من حدائقهن المنزلية، أو من المزارع القريبة والمخصصة لزراعة اوراق العنب، أو التي يحصلن عليها مقابل أجرتهن بالعمل على قطفه من المزارع.
وتطالب العاملة نجاح البواطي، بالسماح لهن باستغلال الموسم كما ينبغي لأنه يوفر فرص عمل لكنها غير دائمة، ويعتبر من أهم المواسم الزراعية، ويحقق ارباحا تساعد العديد من الأسر على تلبية احتياجاتها.
وأكدت العاملة منال الخشان، أن نساء الأغوار ينتظرن موسم قطف ورق العنب سنويا بلهفة، لاسيما وانه يوفر فرص عمل غير متعبة، اذ لا يتطلب العمل به الى بذل جهد كبير، مقارنة بالأعمال الزراعية الأخرى.
وأشارت إلى أن أجرة العاملة في هذا الموسم تختلف عن الأعمال الزراعية الأخرى، اذ تحصل العاملة على اجرة وفقا للكميات التى قامت بقطفها، بالإضافة إلى أن فترة العمل تكون مقسمة على فترات زمنية.
وتؤكد المزارعة علياء الدبيس، أن لواء الغور الشمالي من المناطق التى تشتهر بزراعة ورق العنب، مشيرة إلى أن هذا الموسم يعد من أهم مصادر الرزق للعديد من السيدات لتحسين أوضاعهن وإعالة أسرهن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أهالي اللواء الذي يعد من جيوب الفقر بالمملكة.
وأشارت الدبيس، انها اتخذت جزءا من الرصيف في منطقة الشونة الشمالية القريب من منزلها، لبيع أوراق العنب والتى اعتادت على قطافها في مثل هذه الفترة من كل عام، إلا أن البلدية قامت بمصادرة كل ما قطفته.
وأوضحت أنه ليس بمقدروها استئجار محل في الوقت الحالي لبيع ما تجنية من ورق العنب، خاصة وان العمل يعد موسميا وليس دائما.
وتؤكد أنها تجلب ورق العنب من حديقة منزلها، لاسيما وانها كانت حصلت على دعم لمشروعها من الجمعيات الزراعية، مشيرة إلى أن مشروع ورق العنب أمن لها دخلا يعينها على سد احتياجاتها ولوازم بيتها المتواضع ولكن يبقى المشروع يواجه تحديات التسويق والتي يمكن تجاوزها من خلال فتح مصنع للصناعات الغذائية.
من جانبه، أكد رئيس جمعية مزارعي وادي الريان مثقال الزيناتي أن الجمعية تقوم بتوزيع أشجار العنب على العاملات، بالاضافة الى انها تعمل على إنشاء "معرش" من دون مقابل.
واشار إلى أن الغاية من ذلك هو إيجاد مصدر دخل يمكن العائلات من سد احتياجاتها اليومية، مطالبا من الجهات المعنية بتسهيل مهمة العاملات في ذلك المجال لتسويق منتوجاتهن الموسمية.
وأوضح الزيناتي، أن العاملات يتعرضن للاستغلال من قبل بعض التجار عند عرض انتاجهن عليهم، مشيرا إلى أن بعضهم يقوم بشراء كميات كبيرة منهن بأسعار زهيدة، مستغلين عدم قدرتهن على التنقل وعرض منتوجاتهن.
وبين عضو اللامركزية عقاب العوادين أن قلة الدعم المالي للواء الغور الشمالي حالت من القدرة على إنشاء مشاريع استثمارية ومنها بطبيعة الحال مشاريع الصناعات الغذائية، مؤكد أن اللواء بحاجة إلى عدة مصانع لاستغلال أي منتجات يشتهر بها اللواء كمصنع الحمضيات ومصنع ورق العنب، اضافة الى الأهتمام في أي منتج زراعي لتطوير العمل الزراعي والحفاظ على ديمومته، قائلا "مشاريع كهذه ستعمل على تخفيف البطالة المنتشرة بين الشباب".
من جانبه، أكد رئيس بلدية طبقة فحل كثيب الغزاوي أن وجود البسطات في الشارع الرئيس يعيق حركة المرور، كما أن وجودها يسبب تلوث بصري وتلوث بيئي، مشيرا إلى أن البلدية عملت قبل فترة على إنشاء سوق شعبي في منطقة المشارع ويتكون من 23 مخزنا لتنظيم عملية بيع المنتجات الزراعية في المنطقة، موضحا أن موقع السوق مناسب جدا ويمكن العاملات من عرض منتجاتهن وبيعها.
بدوره، قال مصدر من وزارة الزراعة إنّه تم إنشاء 15 مصنعا للتصنيع الغذائي في الأردن العام الحالي، حيث ستعمل خطط التصنيع الغذائي على خلق فرص عمل وتنظيم المنتج المحلي بديلا عن المستورد، مع تحقيق الرقابة على المنتج المحلي وصولا إلى الجودة الأعلى والسعر المنافس، بما يستوعب فائض الإنتاج من الخضار والفواكه، مبينا أن الوزارة بصدد إنشاء العديد من المصانع الغذائية في المستقبل.

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