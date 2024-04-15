أصحاب مركبات كهربائية يصلون العقبة تحت صدمة نقص محطات الشحن

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة

رغم تزايد انتشار السيارات الكهربائية في مدينة العقبة، إلا أن المدينة السياحية ما تزال تفتقر لمحطات شحن كافية، اذ ينحصر وجودها بنقاط محدودة في بعض محطات الوقود، وهو الأمر الذي يشكل صدمة بالنسبة لزوار المدينة من المحافظات الأخرى لحظة وصولهم ونفاد الشحن.



ويعد افتقار العقبة للبنية التحتية لمحطات الشحن، حجر عثرة لزوار وسكان المدينة، وهو ما لا ينسجم ايضا مع جهود الجهات المعنية بالتحول الى الاقتصاد الاخضر تدريجيا والتشجيع على الحد من الانبعاثات الكربونية في كافة القطاعات والتوجه نحو مركبات وصناعات صديقة للبيئة للمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف استنزافها أو تلويثها، وإرساء دعائم تنمية مستدامة في المدينة السياحية.



وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن العقبة يدخلها قرابة 5 آلاف سيارة كهربائية خلال الشهر، في المقابل لا يوجد بالمدينة سوى 6 نقاط شحن موزعة على محطات الوقود.



وحسب هيئة مستثمري المناطق الحرة فقد نمت مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة العام الماضي 2023 بنسبة 45 %، وبيعت ما يقارب 23 ألف مركبة، مقارنة بـ16 ألف مركبة بيعت في 2022، في وقت تسير على طرقات المملكة حوالي 60 ألف مركبة، بنسبة 3.3 %، من إجمالي المركبات، بينما يتوقع أن تشهد مبيعات المركبات الكهربائية في المملكة زيادة سنوية تبلغ في المتوسط 10.4 % خلال الـ10 سنوات المقبلة، بواقع 40 ألف وحدة كهربائية بحلول 2032، ما يشكل انتشارا للمركبات الكهربائية بنسبة تتجاوز 85 %.



هذه الأرقام تشجع الإقبال على المركبات الكهربائية في المملكة، يضاف إلى ذلك عنصر الحوافز والضرائب المنخفضة السيارات الكهربائية، وانخفاض اسعارها وخاصة صينية المنشأ مقارنة بغيرها.



رغم ذلك يبقى نقص محطات الشحن معضلة تدفع بالعديد الى تأجيل شراء السيارات الكهربائية لحين التوسع بشبكة الشحن.



في العقبة والتي من المفترض أن تكون حاضة لأكبر محطات شحن السيارات الكهربائية، ما تزال المدينة تخلو من أي محطة شحن متكاملة ومتخصصة، باستثناء بعض نقاط الشحن في محطات الوقود، والتي توفر نقطة شحن واحدة، فيما يأمل سكانها وزوارها بسرعة استحداث مراكز متخصصة للسيارات الكهربائية بالتساوي مع تزايد الاقبال عليها.



ومع وجود محطة شحن في محافظة معان -اقرب محافظة لمدينة العقبة- فما يزال نفاد الشحن، كابوسا يؤرق زوار العقبة من المحافظات الاخرى وخوصا القادمين من محافظة اربد التي تبعد اكثر من 450 كلم.



أمام هذا الواقع، فإن زوار المدينة يواجهون معضلة شحن مركباتهم عند وصولهم، ما يدفهم إلى شحنها بالفنادق الخاصة ذات تصنيف 5 نجوم أو شحنها في منازل أقرباء وأصدقاء، أو الذهاب الى محطات الوقود التي توفر نقاط شحن ولكنها غير كافية.



يقول انس المحيسن من سكان العقبة، "إنه يملك سيارة كهربائية تقطع بالشحنة الواحدة ما يقارب 120 كم فقط، ولشحن المركبة، فانه اضطر إلى تركيب شاحن بمنزله مع عداد كهربائي منفصل عن عداد المنزل"، لكن المحيسن يشير الى ان نقط الشحن المنزلي لا تكفي خاصة وانها تستغرق أكثر من 8 ساعات لاكتمال شحن مركبته في كل مرة، بينما بمحطة الشحن لا يستغرق الأمر أكثر من نصف ساعة، لافتا الى حاجة العقبة الماسة لزيادة محطات شحن السيارات الكهربائية.



ويؤيد في ذلك معين العوران هو موظف في الموانئ الجنوبية ويقيم في محافظة الطفيلة، موضحا أنه عندما يشحن سيارته التي تقطع بالشحنة الواحدة ما يقارب 450 كم في منزله بالطفيلة ويصل العقبة، يضطر إلى شحنها في مرة اخرى في العقبة لضمان عدم نفاد الشحن.



وأشار إلى أنه في أحيان كثيرة ولغياب محطة شحن متخصصة بالعقبة، يضطر إلى الانتظار، وحجز دور عند إحدى نقاط الشحن القليلة التي توفرها بعض محطات الوقود، داعيا الى ضرورة توفير محطات شحن متعددة في العقبة، نظرا لخصوصيتها السياحية والتي يؤمها مئات الزوار واغلبهم يملكون سيارات كهربائية.



وبين الزائر إلى العقبة محمد صلاح أن هناك زيادة كبيرة في أعداد السيارات الكهربائية في المملكة، وبشكل يومي، معتبراً أن هذا التزايد لم يترافق مع تهيئة البنية التحتية، تحديدًا فيما يتعلق بمحطات الشحن الكهربائية، لا سيما في مدينة العقبة، والتي شكلت لي صدمة كبيرة بعدم وجود محطات كتلك المحطة على الطريق الصحراوي، مشيرا إلى أن محطات الشحن منتشرة اكثر في العاصمة عمّان، معتبرًا أن الوضع الحالي قد يعيق انتشار السيارات الكهربائية.



ولا يختلف الأمر كثيرا عن باقي زوار مدينة العقبة الذين يأتون للاستجمام في المدينة الساحلية ولا يجدون محطات للشحن، ما يدفعهم لاستئجار عدادات منزلية لشحن مركباتهم الكهربائية أو الانتظار طويلا للوقوف على نقطة شحن مزدحمة في إحدى محطات الوقود.



ويقول الخبير في مجال السيارات الكهربائية محمد معتوق إن مجرد توفر المحطات لا يعني أن مشكلة شحن المركبات الكهربائية قد حلت، بل يتعلق ذلك باختلاف مداخل الشحن للسيارات حسب بلد المنشأ بين سيارات صينية المنشأ أو أميريكة أو كورية أو اوروبية، موضحا أن مداخل الشحن تختلف من سيارة لأخرى، ومعظم محطات الشحن تعتمد على مداخل شحن لا تتلاءم مع مختلف الأنواع، وهذا يدفع بعض أصحاب السيارات لشراء وصلات تناسب سياراتهم في حال حاجتهم لشحنها خارج المنزل، وتتراوح تكلفة هذه الوصلات، حسب نوع السيارة بين 90 الى 120 دينارًا للشحن البطيء، و300 إلى 400 دينار للشحن السريع.



وقدر ان العقبة يدخلها يوميا اكثر من 200 سيارة كهربائية، وهو رقم يستدعي مزيدا من الاهتمام بتوفير محطات شحن متخصصة وألا يكون الامر محصورا على نقاط شحن متواضعة ببعض محطات الوقود.



في المقابل، يشير صاحب إحدى محطات الوقود جابر الفايز أن إنشاء نقاط الشحن مكلف، ويتطلب شروطًا فنية تطلبها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتكون المحطة مؤهلة لتقديم هذه الخدمة، معتبرًا أن تحديد هيئة تنظيم قطاع الطاقة لأسعار الشحن يخفّض العائد المادي للمحطات من نقاط الشحن، علمًا بأن التعرفة الكهربائية لهذه الخدمة تبلغ حوالي 11 قرشًا لكل كيلوواط/ ساعة، وتتقاضى محطات الشحن عمولة إضافية على ذلك تبلغ 3.5 قرش لكل كيلوواط/ ساعة للشحن البطيء، وخمسة قروش لكل كيلوواط/ ساعة للشحن السريع حسب القانون المؤقت للعام 2022.



وطالب الفايز بمعالجة إشكاليات ارتفاع كلف إنشاء محطات الشحن وقلة الأرباح المتأتّية وتشجيع الحكومة للاستثمار في هذا القطاع.



وحددت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن معايير فنية لتركيب محطات الشحن، منها اتخاذ إجراءات سلامة كافية لمنع المخاطر الكهربائية، وعدم تركيب المحطات في الأماكن الخطرة، والفصل بين محطة الشحن ومناطق الخطورة في محطات المحروقات بجدار إسمنتي مسلح، وتزويدها بإضاءة مناسبة ومظلات، وتمديد الأسلاك بصورة تمنع المخاطر على السلامة، وتركيب محطات الشحن بصورة تمنع اتصالها بالماء، مع تزويدها بأنظمة الحماية الكهربائية، وعدم استخدام وصلات (وحدات إطالة) على الكابلات، وغيرها من المعايير.



وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، قد اكد في تصريحات صحفية أنه تقدم للهيئة 230 مستثمرا للاستثمار في مجال محطات شحن المركبات الكهربائية، موضحا أنه من بين المستثمرين، 190 مستثمرا يرغبون في إنشاء محطات شحن عامة، وحصلوا على التصاريح اللازمة من أجل ذلك.



وأوضح أن الهيئة تخطط لتعزيز هذا القطاع بمحطات شحن في المحافظات كافة، لتوفير الخدمة لجميع مستخدمي المركبات الكهربائية في الأردن، مشيرا إلى وجود محطة قيد الإنشاء في محافظة إربد، تتسع لـ90 مركبة كهربائية دفعة واحدة.