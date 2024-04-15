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الرئيس جاهز للكلاسيكو

4/15/2024 11:27:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تحدد موقف نجم الأهلي، الإيفواري فرانك كيسيه، من مواجهة الهلال، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ منح الجهاز الطبي بالنادي الضوء الأخضر لكيسيه، من أجل المشاركة في الكلاسيكو، بعد خضوع اللاعب لاختبارات طبية خلال الأيام الماضية مع الجهاز الطبي للتأكد من تعافيه بعد إصابته بتمزق عضلي، غاب على إثره عن مواجهة الوحدة الماضية. وبينت مصادر أن مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، سيعتمد على كيسيه بصفة أساسية أمام الزعيم في قمة الجولة الـ28. يذكر أن اللاعب الإيفواري شارك مع الأهلي في دوري روشن هذا الموسم في 24 مباراة سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 3.

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