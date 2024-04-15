الرئيس جاهز للكلاسيكو

(MENAFN
- Al Watan) تحدد موقف نجم الأهلي، الإيفواري فرانك كيسيه، من مواجهة الهلال، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ منح الجهاز الطبي بالنادي الضوء الأخضر لكيسيه، من أجل المشاركة في الكلاسيكو، بعد خضوع اللاعب لاختبارات طبية خلال الأيام الماضية مع الجهاز الطبي للتأكد من تعافيه بعد إصابته بتمزق عضلي، غاب على إثره عن مواجهة الوحدة الماضية. وبينت مصادر أن مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، سيعتمد على كيسيه بصفة أساسية أمام الزعيم في قمة الجولة الـ28. يذكر أن اللاعب الإيفواري شارك مع الأهلي في دوري روشن هذا الموسم في 24 مباراة سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 3.
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