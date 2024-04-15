النصر يستعيد مدافعه المصاب

(MENAFN
- Al Watan) استعاد النصر خدمات مدافعه، عبدالإله العمري، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به، مما يدعم خيارات المدرب، لويس كاسترو، قبل مواجهة الفيحاء، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وشارك اللاعب في تدريبات العالمي الأخيرة، بعدما غاب عن صفوف العالمي منذ إصابته بتمزق في عضلة السمانة خلال مباراة العين الإماراتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في الـ11 من مارس الماضي.
من جانبه، واصل سامي النجعي ووليد عبدالله، البرنامج العلاجي الخاص بهما، إذ يعاني النجعي من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية، تعرض له خلال مواجهة ضمك في الجولة 27 من الدوري، وتحديدًا في الـ5 من أبريل الجاري، أما وليد عبدالله فيعاني من تمزق في العضلة الأمامية، تعرض له أمام الحزم في الجولة الـ22 من الدوري، التي أقيمت في الـ29 من فبراير الماضي.
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