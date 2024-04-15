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النصر يستعيد مدافعه المصاب

4/15/2024 11:27:55 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد النصر خدمات مدافعه، عبدالإله العمري، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به، مما يدعم خيارات المدرب، لويس كاسترو، قبل مواجهة الفيحاء، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وشارك اللاعب في تدريبات العالمي الأخيرة، بعدما غاب عن صفوف العالمي منذ إصابته بتمزق في عضلة السمانة خلال مباراة العين الإماراتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في الـ11 من مارس الماضي.
من جانبه، واصل سامي النجعي ووليد عبدالله، البرنامج العلاجي الخاص بهما، إذ يعاني النجعي من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية، تعرض له خلال مواجهة ضمك في الجولة 27 من الدوري، وتحديدًا في الـ5 من أبريل الجاري، أما وليد عبدالله فيعاني من تمزق في العضلة الأمامية، تعرض له أمام الحزم في الجولة الـ22 من الدوري، التي أقيمت في الـ29 من فبراير الماضي.

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