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التعاون ينتظر رد شاموسكا

4/15/2024 11:27:55 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت إدارة التعاون محادثتها مع مدرب الذئاب البرازيلي بريكليس شاموسكا، لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.
وتأمل إدارة السكري في استمرار المدرب البرازيلي للموسم الثالث على التوالي في ظل النتائج المرضية التي حققها.
وبينت مصادر أن إدارة النادي برئاسة الدكتور سعود الرشودي تستهدف بخطوة التجديد الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق وبدء التجهيز مبكرا للموسم المقبل، إلا أن المدرب صاحب الـ58 عاماً لم يرد على طلب الإدارة حتى الآن، علما أن عقده سينتهي نهاية الموسم الحالي.

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