التعاون ينتظر رد شاموسكا

(MENAFN
- Al Watan) بدأت إدارة التعاون محادثتها مع مدرب الذئاب البرازيلي بريكليس شاموسكا، لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.
وتأمل إدارة السكري في استمرار المدرب البرازيلي للموسم الثالث على التوالي في ظل النتائج المرضية التي حققها.
وبينت مصادر أن إدارة النادي برئاسة الدكتور سعود الرشودي تستهدف بخطوة التجديد الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق وبدء التجهيز مبكرا للموسم المقبل، إلا أن المدرب صاحب الـ58 عاماً لم يرد على طلب الإدارة حتى الآن، علما أن عقده سينتهي نهاية الموسم الحالي.
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