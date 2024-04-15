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الدانة يعانق التاريخ

4/15/2024 11:27:55 PM
(MENAFN- Al Watan) حسم الخليج مصير لقب كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة لمصلحته، بعد تفوقه على نظيره الابتسام 3 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الثانية للبطولة، واستفاد الدانة من خسارة الهلال أمام الاتحاد 1 /3، ليتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه قبل نهاية البطولة بجولة واحدة.
وتختتم البطولة بعد غدا الأربعاء بمواجهتين، إذ يلتقي في اللقاء الأول الاتحاد الذي يملك 3 نقاط، من خسارة من أمام الخليج صفر /3، وانتصار على الهلال 3 /1، والابتسام الذي يملك نقطة واحدة بعد خسارتيه أمام الهلال 2 /3، والخليج صفر /3، وفي المواجهة الثانية يتقابل الخليج صاحب النقاط الست، والأشواط الستة دون خسارة أي شوط، والهلال الذي يملك نقطتين من فوزه على لابتسام 3 /2، وخسارته أمام الاتحاد 1 /3.

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