الدانة يعانق التاريخ

(MENAFN
- Al Watan) حسم الخليج مصير لقب كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة لمصلحته، بعد تفوقه على نظيره الابتسام 3 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الثانية للبطولة، واستفاد الدانة من خسارة الهلال أمام الاتحاد 1 /3، ليتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه قبل نهاية البطولة بجولة واحدة.
وتختتم البطولة بعد غدا الأربعاء بمواجهتين، إذ يلتقي في اللقاء الأول الاتحاد الذي يملك 3 نقاط، من خسارة من أمام الخليج صفر /3، وانتصار على الهلال 3 /1، والابتسام الذي يملك نقطة واحدة بعد خسارتيه أمام الهلال 2 /3، والخليج صفر /3، وفي المواجهة الثانية يتقابل الخليج صاحب النقاط الست، والأشواط الستة دون خسارة أي شوط، والهلال الذي يملك نقطتين من فوزه على لابتسام 3 /2، وخسارته أمام الاتحاد 1 /3.
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