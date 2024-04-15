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نساء الرياض ومكة والشرقية أكثر مطالبة بالسكن

4/15/2024 11:25:01 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ إجمالي قضايا التنفيذ المتعلقة بسكن الزوجة والأولاد لدى محاكم التنفيذ بالمناطق 303 قضايا، المنجز منها 121 قضية، وعدد القرارات 403 قرارات، المحاضر سجلت 319 محضراً، وذلك خلال عامي 2023-2024، بحسب تقارير التنفيذ لوزارة العدل وتصدرت الرياض بـ100 قضية جديدة والمنجزة 33 قضية والقرارات 83 قراراً والمحاضر 127 محضراً، تلتها مكة المكرمة حيث سجلت 59 قضية، ثم المنطقة الشرقية بواقع 40 قضية.
أحقية السكن للحاضنة
أكد المستشار القانوني عاصم الملا أن قضايا سكن الزوجة والأولاد من ضمن القضايا التي تنظر في محاكم الأحوال الشخصية في حالة طلاق الزوجة وكان الأطفال في حضانة الأم يحق لها المطالبة بالسكن ويسقط حق المطلقة بالسكن في حالة كان الحاضن تجاوز عمر 15 عاماً، وتسكن الزوجة بعد الطلاق في بيت الزوجية في حال كان الطلاق رجعياً ضمن مدة العدة، وبعد الطلاق يمكنها المطالبة بالمسكن في حال كانت حاضنة لأطفالها دون 15 عاماً أو المطالبة بتوفير لها سكن وأولادها معها، موضحاً أنه يحق للمطلقة السكن في حالة لم يوجد لديها مسكن خاص لتربية أبنائها لأن السكن من توابع النفقة، وفي حالة كان لديها سكن أو تقيم مع أسرتها فيعود ذلك بحسب القاضي فيحكم لها بسكن أو لا يحكم

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