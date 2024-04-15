نساء الرياض ومكة والشرقية أكثر مطالبة بالسكن

(MENAFN
- Al Watan) بلغ إجمالي قضايا التنفيذ المتعلقة بسكن الزوجة والأولاد لدى محاكم التنفيذ بالمناطق 303 قضايا، المنجز منها 121 قضية، وعدد القرارات 403 قرارات، المحاضر سجلت 319 محضراً، وذلك خلال عامي 2023-2024، بحسب تقارير التنفيذ لوزارة العدل وتصدرت الرياض بـ100 قضية جديدة والمنجزة 33 قضية والقرارات 83 قراراً والمحاضر 127 محضراً، تلتها مكة المكرمة حيث سجلت 59 قضية، ثم المنطقة الشرقية بواقع 40 قضية.
أحقية السكن للحاضنة
أكد المستشار القانوني عاصم الملا أن قضايا سكن الزوجة والأولاد من ضمن القضايا التي تنظر في محاكم الأحوال الشخصية في حالة طلاق الزوجة وكان الأطفال في حضانة الأم يحق لها المطالبة بالسكن ويسقط حق المطلقة بالسكن في حالة كان الحاضن تجاوز عمر 15 عاماً، وتسكن الزوجة بعد الطلاق في بيت الزوجية في حال كان الطلاق رجعياً ضمن مدة العدة، وبعد الطلاق يمكنها المطالبة بالمسكن في حال كانت حاضنة لأطفالها دون 15 عاماً أو المطالبة بتوفير لها سكن وأولادها معها، موضحاً أنه يحق للمطلقة السكن في حالة لم يوجد لديها مسكن خاص لتربية أبنائها لأن السكن من توابع النفقة، وفي حالة كان لديها سكن أو تقيم مع أسرتها فيعود ذلك بحسب القاضي فيحكم لها بسكن أو لا يحكم
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