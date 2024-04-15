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إستراتيجية إكسير الحياة للعقار السعودي

4/15/2024 11:25:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تلعب الاستراتيجية دوراً رئيسياً في نجاح الكيانات والمؤسسات؛ وتعد أداة حيوية تساعد في توجيه الجهود بطريقة متكاملة ومنهجية؛ إذ هي من الممكنات لرؤية الأهداف بوضوح وتحقيقها بأفضل النتائج.
ومن التعريفات العامة لمصطلح ((الاستراتيجية)) ما ذكره ((شاندلر)) في كتابه ((الاستراتيجية والهيكل التنظيمي)) الذي عرف فيه الاستراتيجية بأنها: ((تحديد الغايات والأهداف الأساسية بعيدة المدى، ثم اختيار خطط العمل وتخصيص الموارد الضرورية لتحقيق هذه الغايات)).
وتجمع الاستراتيجية الناجحة بين النظرية والتطبيق؛ وتسهم في اتخاذ قرارات مفصلية استنادا إلى التحليل والتقييم الشامل للمعلومات والبيانات، وتساعد في تحقيق ميزة تنافسية وتطور مستدام في مختلف المجالات.
ويعد القطاع العقاري من أهم القطاعات الحيوية التي تتطلب استراتيجية محكمة؛ لما له من دور بازر في تنمية اقتصاديات الدول وناتجها المحلي (GDP)، ولارتباطه الوثيق بعديد من الصناعات، فضلاً عن دوره في خلق الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال.
بالنظر في الواقع العقاري بالمملكة لأكثر من عقدين يتضح جلياً ما يعانيه من تحديات لا تزال قائمة؛ التي يطول الحديث عنها سواء من المختصين أو المستفيدين، وتطرقت لها وسائل الإعلام المختلفة؛ وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 - تأخر تسليم المشاريع العقارية والسكنية، وذلك لعدة أسباب متعلقة بالتطوير العقاري والمطورين؛ ويمكن القول إن هذا التحدي هو أحد أبرز الأسباب في تعاظم الفجوة بين العرض والطلب وعدم توازن أسعار العقارات والإيجارات، وهذا التحدي ما زال قائماً ويزداد دون وجود بوادر لمعالجته والحد من آثاره السلبية.
وبالنظر إلى أبجديات التخطيط الاستراتيجي نجد أن الحلول القائمة لمعالجة هذا التحدي تحتاج إلى عنصرين أساسيين هما:
- تحليل الوضع القائم الذي يقوم على تحديد مواطن الضعف والقوة والفرص والأخطار.
- المراقبة والتقييم؛ التي تعمل على قياس تقدم التنفيذ وتقييم النتائج و إجراء التعديلات اللازمة.
2 - ضعف دقة البيانات الإحصائية حول القطاع العقاري والسكني؛ الذي يعد سبباً رئيسياً لخلق بيئة عقارية سلبية تفتقد للشفافية وتكون سبباً لعزوف رؤوس الأموال والاستثمارات، ولمعالجة هذا التحدي من ناحية استراتيجية فهو بحاجة إلى:
- وجود كفاءات إدارية متخصصة تعمل على تطوير نماذج الأعمال وتحليل البيانات الأمر الذي يعمل على تحسين جاذبية القطاع ورفع كفاءته.
- وجود مؤشر قياس للأداء (KPI) لدى جهة محايدة بهدف الوصول إلى بيانات دقيقة ومحددة تعزز الشفافية والموثوقية.
في ضوء ما سبق يمكنني القول بوضوح إن المنظومة العقارية في المملكة بحاجة ماسة إلى استراتيجية واضحة المعالم؛ قياساً لحجم السوق العقاري ولمكانة المملكة الدينية والاقتصادية والسياسية إلى جانب تنوعها المناخي والجغرافي؛ وأن تكون استراتيجية شاملة لجميع الفئات المكونة للمنظومة العقارية والسكنية (الجهات ذات العلاقة، المستفيدين، التطوير العقاري، التمويل العقاري، المنتجات العقارية والسكنية)؛ وذلك للنهوض بالقطاع العقاري وفق أفضل الممارسات، وتمكينه من المساهمة المثلى في رفع الناتج المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وختاماً أتقدم إلى الجهات المعنية بالقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية بمقترح يحمل بُعداً استراتيجياً ويهدف للاستفادة من الأراضي الشاغرة على النحو الآتي:
1 - (إنشاء قاعدة بيانات) لحصر الأراضي الشاغرة التي لم يتم الاستفادة منها حتى الآن في جميع مناطق المملكة.
2 - (إنشاء صندوق استثماري عقاري) للاستفادة من الأراضي الشاغرة في مختلف مناطق المملكة وطرحها للمستثمرين عبر منصة وطنية موحدة بهدف تطويرها واستثمارها وتحقيق العوائد.
3 - (طرح منتجات وفرص استثمارية متنوعة) تناسب كل شرائح المستثمرين، إضافة إلى منح امتيازات وعقود طويلة المدى بهدف جذب استثمارات نوعية وضخمة.
الأمر الذي سيسهم في خلق حراك اقتصادي وطني في السوق العقاري يجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويحقق عوائد مليارية لخزينة الدولة لا تقل أهمية عن بقية الثروات الأخرى.

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