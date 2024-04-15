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%38 من المركبات المخالفة بمطار جدة

4/15/2024 11:25:00 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير الهيئة العامة للنقل للشهر الماضي، صدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لأكثر المطارات في مخالفة المركبات بـ38%، وحل مطار الملك خالد الدولي ثانيًا بـ30%، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ثالثًا بـ15%، ومطار الملك فهد الدولي رابعًا بـ12%، ومطار الطائف الدولي خامسًا بـ5%.
موسم استثنائي
حققت الهيئة العامة للنقل موسمًا استثنائيًا في نقل الركاب وتوصيل الطلبات والشحنات البريدية في شهر رمضان، حيث بلغ إجمالي ركاب قطار الحرمين أكثر من مليون راكب، بزيادة 22% عن شهر رمضان في العام الماضي، واستفادة 70 مليونًا من حافلات النقل العام والنقل الترددي، منهم 96% في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتسليم 22 مليون طرد وشحنة بريدية بزيادة 57%، و4.3 ملايين راكب في تطبيقات نقل الركاب، 39% منهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستفادة 317 ألفًا من تأجير السيارات، 34% منهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوصيل 20 مليون طلب عبر التطبيقات، بزيادة 23%، مقارنة بشهر رمضان في العام الماضي.
3 عقوبات
ضبطت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل خلال شهر رمضان الماضي 2194 مركبة مخالفة في مطارات المملكة، وبلغ إجمالي المركبات المحجوزة 1217 مركبة، وإجمالي المخالفات المكررة 126 مخالفة مكررة، في وقت فرضت 3 عقوبات على المخالفين ممثلة في: 5 آلاف غرامة مالية، وحجز المركبة، وتحمل المخالف تكاليف الحجز.
مخالفات ومستفيدون
2194 مركبة مخالفة في المطارات
1217 مركبة محجوزة
126 مخالفة مكررة
3 عقوبات للمخالفين
موسم استثنائي للنقل في 30 يوما
مطار الملك عبدالعزيز يتصدر مخالفات المركبات
70 مليون مستفيد من حافلات النقل
22 مليون طرد وشحنة بريدية مسلمة
مليون راكب في قطار الحرمين
4.3 ملايين راكب في تطبيقات نقل الركاب
317 ألف مستفيد من تأجير السيارات
20 مليون طلب عبر التطبيقات تم توصيله
أكثر المطارات مخالفات
مطار الملك عبدالعزيز: 38%
مطار الملك خالد: 30%
مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز: 15%
مطار الملك فهد: 12%
مطار الطائف: 5%

MENAFN15042024000089011017ID1108098261

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