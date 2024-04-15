أيام اختبارات نهاية الفصل تحددها المقررات

(MENAFN
- Al Watan) فيما انتظم طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر، حددت إدارات تعليمية في مناطق ومحافظات المملكة الخطة الزمنية لمتابعة أعمال الاختبارات للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجاري 1445، مع التأكيد على أن عدد أيام اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث سيكون بحسب عدد المقررات الدراسية، فيما لا يزيد ولا يقل عن 4 أيام للصف الثالث الابتدائي، ولا يقل عن 5 أيام في الصفوف الدراسية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث متوسط، والمرحلة الثانوية حسب عدد المقررات الدراسية ذات الاختبارات التحريرية الختامية.
تغيب الطالب
شددت الإدارات التعليمية على أن الاختبارات المقدمة للمواد ذات الجانبين ((العملي، والشفوي))، يكون موعدها في الأيام الـ 3 التي تسبق الاختبارات، وفق الأيام التالية: الخميس 22 ذو القعدة، والأحد 25 ذو القعدة، والإثنين 26 ذو القعدة، وفي حال تغيب الطالب عن تأدية الاختبار في الجانب ((العملي، الشفوي)) يمكن تأديته في حال حضوره يوم اختبار الجانب التحريري حسب جدول الاختبارات، وفيما يخص خريجي المرحلة الثانوية، الذين لديهم مواد تعثر في فصول سابقة، يصدر لهم توجيه خاص بذلك قبل نهاية الفصل الدراسي الثالث.
خدمة المستفيدين
دعت شركة تطوير لخدمات النقل ((رافد)) أمس، أولياء أمور الطلبة إلى المسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم مُبكرًا في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1446هـ عبر نظام نور الوزاري، قبل انتهاء فترة التسجيل، والذي سيتم إغلاقه يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، مشددةً على محدودية السعة المقعدية لحافلات النقل المدرسي.
وأوضحت الشركة أن سبب فتح التسجيل المبكر في خدمة النقل المدرسي للتخطيط المسبق لتقديم الخدمة للمستفيدين والتي ستسهم في انتظام أسطول النقل المدرسي في الأسبوع الدراسي الأول، مُبينةً أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل والبالغة 200 ريال للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة؛ حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل.
وأشارت ((رافد)) إلى أن الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة فسيسترد المبلغ عن طريق نظام سداد خلال 15 يوم عمل، علمًا بأن الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، تم إعفاؤهم من أجور التسجيل.
الخطة الزمنية
. بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث لجميع المراحل الدراسية: الأحد المقبل وبعد المقبل.
. إدخال جميع معايير التقويم ودرجات أعمال السنة لجميع المراحل الدراسية: الخميس 1 ذو القعدة المقبل.
. إعداد جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، المواد التحريرية ومواد التقويم التكويني والمواد الجانبين: الأحد 11 ذي القعدة.
. بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في التعليم المدمج للمرحلة الثانوية ((نظام المسارات)): الأحد 18 ذي القعدة.
. بدء اختبارات المواد ذات الجانبين ((العملي، والشفوي)): الخميس 22 ذي القعدة.
. اكتمال إدخال درجات أعمال السنة ودرجات السلوك والمواظبة ومواد التقويم التكويني، ودرجات الجانب العلمي والشفهي للمواد ذات الجانبين ومواد التعليم المدمج لنظام المسارات، واستمرار تقويم الطالب في المعايير التي لم تتقن ((الفصول العلاجية)) في الصفوف الأولية للمرحلة الابتدائية حتى نهاية العام الدراسي، وتتولى لجنة التوجيه الطلابي قرار ترفيع الطالب أو بقائه في صفه بعد التحقق من مستواه حتى بداية العام القادم: الإثنين 26 ذي القعدة.
. بدء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث ورصد الدرجات أولًا بأول في نظام نور: الثلاثاء 27 ذو القعدة.
. اعتماد إدخال جميع معايير التقويم، وإغلاق درجات اختبارات الفصل الدراسي الثالث لجميع المراحل الدراسية وإعلان النتائج، وإعداد جداول الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية ((لمواد الإكمال، والغائبين)) في الفصل الدراسي الثالث، وإعداد جدول اختبارات التعثر لجميع مواد الفصول الدراسية السابقة للمرحلة الثانوية ((مسارات))، تسليم إشعارات الإكمال للمكملين في جميع المراحل الدراسية، والتعثر في المرحلة الثانوية بنظام المسارات، متضمنًا جدول اختبارات الدور الثاني والتعثر لنظام المسارات لطلاب الانتظام والانتساب: الإثنين 4 ذو الحجة.
. تسليم نتائج العام الدراسي للطلاب والطالبات: الإثنين 4 ذو الحجة.
. بدء اختبارات الدور الثاني لاختبارات الفصل الدراسي الثالث لجميع المراحل الدراسية: الأحد 14 صفر المقبل.
. بدء اختبارات التعثر لعام 1446هـ لجميع الفصول الدراسية السابقة للمرحلة الثانوية بنظام المسارات: الأحد 21 صفر المقبل.
. استقبال طلبات التعديل لدرجات الفصل الدراسي الثالث: الأحد 14 صفر المقبل.
. نشر الإشعارات الإلكترونية للفترة التقويمية للفصل الدراسي الثالث بنهاية الأسبوع الدراسي الثامن: 1 ذو القعدة، مع استمرار عملية تحسين الدرجات حتى نهاية الفصل الدراسي الثالث.
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