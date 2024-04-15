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أيام اختبارات نهاية الفصل تحددها المقررات

4/15/2024 11:25:00 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما انتظم طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر، حددت إدارات تعليمية في مناطق ومحافظات المملكة الخطة الزمنية لمتابعة أعمال الاختبارات للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجاري 1445، مع التأكيد على أن عدد أيام اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث سيكون بحسب عدد المقررات الدراسية، فيما لا يزيد ولا يقل عن 4 أيام للصف الثالث الابتدائي، ولا يقل عن 5 أيام في الصفوف الدراسية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث متوسط، والمرحلة الثانوية حسب عدد المقررات الدراسية ذات الاختبارات التحريرية الختامية.
تغيب الطالب
شددت الإدارات التعليمية على أن الاختبارات المقدمة للمواد ذات الجانبين ((العملي، والشفوي))، يكون موعدها في الأيام الـ 3 التي تسبق الاختبارات، وفق الأيام التالية: الخميس 22 ذو القعدة، والأحد 25 ذو القعدة، والإثنين 26 ذو القعدة، وفي حال تغيب الطالب عن تأدية الاختبار في الجانب ((العملي، الشفوي)) يمكن تأديته في حال حضوره يوم اختبار الجانب التحريري حسب جدول الاختبارات، وفيما يخص خريجي المرحلة الثانوية، الذين لديهم مواد تعثر في فصول سابقة، يصدر لهم توجيه خاص بذلك قبل نهاية الفصل الدراسي الثالث.
خدمة المستفيدين
دعت شركة تطوير لخدمات النقل ((رافد)) أمس، أولياء أمور الطلبة إلى المسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم مُبكرًا في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1446هـ عبر نظام نور الوزاري، قبل انتهاء فترة التسجيل، والذي سيتم إغلاقه يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، مشددةً على محدودية السعة المقعدية لحافلات النقل المدرسي.
وأوضحت الشركة أن سبب فتح التسجيل المبكر في خدمة النقل المدرسي للتخطيط المسبق لتقديم الخدمة للمستفيدين والتي ستسهم في انتظام أسطول النقل المدرسي في الأسبوع الدراسي الأول، مُبينةً أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل والبالغة 200 ريال للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة؛ حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل.
وأشارت ((رافد)) إلى أن الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة فسيسترد المبلغ عن طريق نظام سداد خلال 15 يوم عمل، علمًا بأن الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، تم إعفاؤهم من أجور التسجيل.
الخطة الزمنية
. بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث لجميع المراحل الدراسية: الأحد المقبل وبعد المقبل.
. إدخال جميع معايير التقويم ودرجات أعمال السنة لجميع المراحل الدراسية: الخميس 1 ذو القعدة المقبل.
. إعداد جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، المواد التحريرية ومواد التقويم التكويني والمواد الجانبين: الأحد 11 ذي القعدة.
. بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في التعليم المدمج للمرحلة الثانوية ((نظام المسارات)): الأحد 18 ذي القعدة.
. بدء اختبارات المواد ذات الجانبين ((العملي، والشفوي)): الخميس 22 ذي القعدة.
. اكتمال إدخال درجات أعمال السنة ودرجات السلوك والمواظبة ومواد التقويم التكويني، ودرجات الجانب العلمي والشفهي للمواد ذات الجانبين ومواد التعليم المدمج لنظام المسارات، واستمرار تقويم الطالب في المعايير التي لم تتقن ((الفصول العلاجية)) في الصفوف الأولية للمرحلة الابتدائية حتى نهاية العام الدراسي، وتتولى لجنة التوجيه الطلابي قرار ترفيع الطالب أو بقائه في صفه بعد التحقق من مستواه حتى بداية العام القادم: الإثنين 26 ذي القعدة.
. بدء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث ورصد الدرجات أولًا بأول في نظام نور: الثلاثاء 27 ذو القعدة.
. اعتماد إدخال جميع معايير التقويم، وإغلاق درجات اختبارات الفصل الدراسي الثالث لجميع المراحل الدراسية وإعلان النتائج، وإعداد جداول الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية ((لمواد الإكمال، والغائبين)) في الفصل الدراسي الثالث، وإعداد جدول اختبارات التعثر لجميع مواد الفصول الدراسية السابقة للمرحلة الثانوية ((مسارات))، تسليم إشعارات الإكمال للمكملين في جميع المراحل الدراسية، والتعثر في المرحلة الثانوية بنظام المسارات، متضمنًا جدول اختبارات الدور الثاني والتعثر لنظام المسارات لطلاب الانتظام والانتساب: الإثنين 4 ذو الحجة.
. تسليم نتائج العام الدراسي للطلاب والطالبات: الإثنين 4 ذو الحجة.
. بدء اختبارات الدور الثاني لاختبارات الفصل الدراسي الثالث لجميع المراحل الدراسية: الأحد 14 صفر المقبل.
. بدء اختبارات التعثر لعام 1446هـ لجميع الفصول الدراسية السابقة للمرحلة الثانوية بنظام المسارات: الأحد 21 صفر المقبل.
. استقبال طلبات التعديل لدرجات الفصل الدراسي الثالث: الأحد 14 صفر المقبل.
. نشر الإشعارات الإلكترونية للفترة التقويمية للفصل الدراسي الثالث بنهاية الأسبوع الدراسي الثامن: 1 ذو القعدة، مع استمرار عملية تحسين الدرجات حتى نهاية الفصل الدراسي الثالث.

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