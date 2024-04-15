القادسية للابتعاد بقمة Yelo
التاريخ
4/15/2024 11:25:00 PM
(MENAFN
- Al Watan) تتواصل منافسات الجولة الـ28 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بإقامة 3 مباريات، إذ يتطلع القادسية ((56 نقطة)) إلى الابتعاد بقمة الدوري، عندما يحل ضيفًا على جدة ((34 نقطة))، ويأمل الخلود ((48 نقطة))، في مواصلة وجوده في دائرة المنافسة، حينما يستقبل أحد ((31 نقطة))، ويريد العدالة ((43 نقطة))، استعادة توازنه وعدم التنازل عن حظوظه، عندما يلتقي مضيفه الباطن 42 نقطة، والساعي إلى الدخول في دائرة المنافسة.
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