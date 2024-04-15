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القادسية للابتعاد بقمة Yelo

4/15/2024 11:25:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل منافسات الجولة الـ28 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بإقامة 3 مباريات، إذ يتطلع القادسية ((56 نقطة)) إلى الابتعاد بقمة الدوري، عندما يحل ضيفًا على جدة ((34 نقطة))، ويأمل الخلود ((48 نقطة))، في مواصلة وجوده في دائرة المنافسة، حينما يستقبل أحد ((31 نقطة))، ويريد العدالة ((43 نقطة))، استعادة توازنه وعدم التنازل عن حظوظه، عندما يلتقي مضيفه الباطن 42 نقطة، والساعي إلى الدخول في دائرة المنافسة.

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