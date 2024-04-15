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الغرامة والإيقاف يطاردان الدون

4/15/2024 11:24:59 PM
(MENAFN- Al Watan) يواجه قائد النصر البرتغالي، رونالدو، مصير الإيقاف للمرة الثانية على مستوى الدوري السعودي للمحترفين، إثر تعرضه للإقصاء بالبطاقة الحمراء خلال مواجهة الهلال في الـ8 من أبريل الجاري، لحساب نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، وفقًا للائحة لجنة الانضباط والأخلاق، التي تنص على أن اللاعب الذي ينال البطاقة الحمراء المباشرة نظير السلوك المشين يتم إيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال، وهو ما دونه حكم اللقاء الدولي، محمد الهويش، في تقريره الخاص بعد اللقاء، رغم إنكار إدارة ناديه أن يكون السلوك الذي استخدمه اللاعب مشينًا، في إفادتها للجنة التي طلبت إفادة اللاعب.
التماس نصراوي
كشفت مصادر، أن لجنة الانضباط طلبت إفادة اللاعب حيال نيله البطاقة الحمراء، وعلمت ((الوطن))، أن إدارة النصر ردت بخطاب تطلب فيه رفع الإيقاف عن اللاعب.
مشيرة إلى أنه تعرض للظلم، وأنه لا يستحق الطرد، خاصة أنه كان يحاول تفادي الاصطدام مع لاعب الهلال، علي البليهي، الذي قام باستفزازه والتحايل على الحكم، وأن القوة التي استخدمها الدون لم تكن مفرطة -حسب رأيها-، وأنه كان يسعى إلى تسريع اللعب.
نص صريح
تنص لائحة الانضباط على معاقبة اللاعب مرتكب السلوك المشين بالإيقاف مباراتين، ودفع غرامة مالية تبلغ 20 ألف ريال، طبقًا لتقرير حكم اللقاء، محمد الهويش، الذي دون في تقريره استخدام لاعب النصر، رونالدو، قوة مفرطة لضرب لاعب الهلال، الأمر الذي يعتبر سلوكًا مشينًا يعاقب عليه اللاعب بالإيقاف والغرامة المالية.
-رونالدو يواجه الإيقاف للمرة الثانية.
-12 بطاقة حمراء للاعب خلال مسيرته الكروية.
-لجنة الانضباط طلبت إفادة اللاعب.
-إدارة النصر تلتمس رفع الإيقاف وتنكر السلوك المشين.
-إيقاف مباراتين وغرامة 20 ألف بانتظار الدون.

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