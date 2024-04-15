الغرامة والإيقاف يطاردان الدون

(MENAFN
- Al Watan) يواجه قائد النصر البرتغالي، رونالدو، مصير الإيقاف للمرة الثانية على مستوى الدوري السعودي للمحترفين، إثر تعرضه للإقصاء بالبطاقة الحمراء خلال مواجهة الهلال في الـ8 من أبريل الجاري، لحساب نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، وفقًا للائحة لجنة الانضباط والأخلاق، التي تنص على أن اللاعب الذي ينال البطاقة الحمراء المباشرة نظير السلوك المشين يتم إيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال، وهو ما دونه حكم اللقاء الدولي، محمد الهويش، في تقريره الخاص بعد اللقاء، رغم إنكار إدارة ناديه أن يكون السلوك الذي استخدمه اللاعب مشينًا، في إفادتها للجنة التي طلبت إفادة اللاعب.
التماس نصراوي
كشفت مصادر، أن لجنة الانضباط طلبت إفادة اللاعب حيال نيله البطاقة الحمراء، وعلمت ((الوطن))، أن إدارة النصر ردت بخطاب تطلب فيه رفع الإيقاف عن اللاعب.
مشيرة إلى أنه تعرض للظلم، وأنه لا يستحق الطرد، خاصة أنه كان يحاول تفادي الاصطدام مع لاعب الهلال، علي البليهي، الذي قام باستفزازه والتحايل على الحكم، وأن القوة التي استخدمها الدون لم تكن مفرطة -حسب رأيها-، وأنه كان يسعى إلى تسريع اللعب.
نص صريح
تنص لائحة الانضباط على معاقبة اللاعب مرتكب السلوك المشين بالإيقاف مباراتين، ودفع غرامة مالية تبلغ 20 ألف ريال، طبقًا لتقرير حكم اللقاء، محمد الهويش، الذي دون في تقريره استخدام لاعب النصر، رونالدو، قوة مفرطة لضرب لاعب الهلال، الأمر الذي يعتبر سلوكًا مشينًا يعاقب عليه اللاعب بالإيقاف والغرامة المالية.
-رونالدو يواجه الإيقاف للمرة الثانية.
-12 بطاقة حمراء للاعب خلال مسيرته الكروية.
-لجنة الانضباط طلبت إفادة اللاعب.
-إدارة النصر تلتمس رفع الإيقاف وتنكر السلوك المشين.
-إيقاف مباراتين وغرامة 20 ألف بانتظار الدون.
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