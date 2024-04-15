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أخضر 23 يبدأ رحلة الأولمبياد

4/15/2024 11:24:59 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدأ المنتخب السعودي تحت 23 عاما، اليوم، رحلة دفاعه عن لقبه، ومشوار بلوغ أولمبياد باريس 2024، عندما يفتتح مشواره في بطولة كأس آسيا تحت 23، التي انطلقت أمس في قطر، بمواجهة نظيره منتخب طاجيكستان، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثالثة للبطولة، على إستاد خليفة الدولي، وكان الأخضر أكمل تحضيراته للمواجهة بمران تكتيكي تحت إشراف المدرب الوطني سعد الشهري، ويسبق لقاء الأخضر وطاجيكستان، موقعة العراق وتايلاند على إستاد الجنوب، لحساب ذات المجموعة.

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