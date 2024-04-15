أخضر 23 يبدأ رحلة الأولمبياد

أخضر 23 يبدأ رحلة الأولمبياد
التاريخ
4/15/2024 11:24:59 PM
(MENAFN
- Al Watan) يبدأ المنتخب السعودي تحت 23 عاما، اليوم، رحلة دفاعه عن لقبه، ومشوار بلوغ أولمبياد باريس 2024، عندما يفتتح مشواره في بطولة كأس آسيا تحت 23، التي انطلقت أمس في قطر، بمواجهة نظيره منتخب طاجيكستان، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثالثة للبطولة، على إستاد خليفة الدولي، وكان الأخضر أكمل تحضيراته للمواجهة بمران تكتيكي تحت إشراف المدرب الوطني سعد الشهري، ويسبق لقاء الأخضر وطاجيكستان، موقعة العراق وتايلاند على إستاد الجنوب، لحساب ذات المجموعة.
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