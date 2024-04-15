صراع الزعماء قوة ودهاء

(MENAFN
- Al Watan) يطمح الهلال إلى مواصلة عروضه المميزة، ومسيرته الرائعة في رحلة استعادة لقبه كبطل لدوري أبطال آسيا، الذي فقده في النسخة الماضية، حينما يحل ضيفًا على العين الإماراتي، على إستاد هزاع بن زايد، اليوم، في مواجهة من العيار الثقيل، لحساب ذهاب نصف نهائي البطولة القارية، ويأمل الزعيم في أن يخرج بنتيجة إيجابية تصب في مصلحته قبل موقعة الإياب التي سيشهدها ملعب المملكة آرينا الأسبوع المقبل، ويتسلح كبير آسيا بسجل مميز للغاية في هذا الموسم، وسجل أكثر من رائع في تاريخ البطولة القارية، فيما يريد العين ((الزعيم الإماراتي))، حسم المعركة من على ملعبه قبل التوجه إلى الرياض لمواجهة الإياب، وتكرار ما فعله بالنصر مع غريمه التقليدي
مسيرة رائعة
تأهل الهلال إلى نصف النهائي بعد تفوقه على الاتحاد، ذهابًا وإيابًا، بنفس النتيجة 2/صفر، في ربع نهائي البطولة، ليكون مجموع المباراتين 4/صفر، وكان تجاوز سباهان أصفهان الإيراني في دور الـ16 بذات النتيجة ذهابًا وإيابًا 1/3، أي بمجموع 2/6 للمباراتين، وقبلها تصدر المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد، فبعد تعثره بالتعادل 1/1 في جولة البداية أمام نافباخور الأوزبكي في جولة البداية سجل 5 انتصارات متتالية على حساب ناساجي الإيراني 3/صفر ذهابًا و1/2 إيابًا، وعلى مومباي سيتي الهندي 6/صفر ذهابًا و2/صفر إيابًا، وعلى نافباخور الأوزبكي إيابًا 2/صفر، ونجح الزعيم في تسجيل 26 هدفًا خلال الأدوار السابقة في 10 مباريات بمعدل 2.6 هدف في اللقاء الواحد، وبواقع 16 هدفًا في دور المجموعات، و6 أهداف في دور الـ16، و4 أهداف في ربع النهائي، ولم يستقبل سوى 4 أهداف خلال 10 مباريات بمعدل 0.4 هدف في المباراة الواحدة، منها هدفان في دور المجموعات ومثلهما في ثمن النهائي، فيما خرج بشباك نظيفة خلال مواجهتي ربع النهائي، مما يعني أن الزعيم يملك قوة هجومية وقوة دفاعية منحته التفوق الواضح خلال الأدوار الماضية.
مشوار حافل
في المقابل، خطف العين بطاقة التأهل على حساب النصر، عقب الانتصار ذهابًا في الإمارات 1/صفر، وانتصار النصر إيابًا 3/4، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي أهلت الفريق الإماراتي بنتيجة 1/3. وكان قد أقصى ناساف الأوزبكي في ثمن النهائي بتعادله سلبيًا معه ذهابًا، وتغلبه عليه 1/2 إيابًا، وسبقها أن تصدر المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة بعد انتصاره في 5 مواجهات كانت أمام باختاكور الأوزبكي 3/صفر ذهابًا، وأمام آهال التركماني 2/4 ذهابًا و1/2 إيابًا، وأمام الفيحاء السعودي 1/4 ذهابًا و2/3 إيابًا، وخسارة وحيدة أمام باختاكور الأوزبكي إيابًا بنتيجة 3/1. وسجل الزعيم الإماراتي 23 هدفًا خلال الأدوار السابقة بمعدل 2.3 هدف في المباراة الماضية، واستقبل 14 هدفًا خلال 10 مواجهات بمعدل 1.4 هدف في المباراة الواحدة، حيث سجل في دور المجموعات 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، وفي ثمن النهائي سجل فقط هدفين واستقبل هدفًا واحدًا، وفي ربع النهائي سجل 4 أهداف وتلقت شباكه مثلها، وهو ما يؤكد قوته الهجومية، إلا أنه يعاني من مشاكل دفاعية.
سجل مميز
يملك الهلال سجلًا مميزًا في نصف نهائي البطولة القارية، حيث وصل إلى هذا الدور 7 مرات، نجح في التأهل إلى النهائي في 5 مناسبات، وخسر مرتين فقط. ووصل الهلال إلى نصف النهائي لأول مرة في نسخة 2010، أمام نظيره زوباهان الإيراني، وخسر حينها الزعيم مباراة الذهاب بهدف نظيف، قبل أن يخسر الهلال مباراة الإياب بنفس النتيجة، ويودع البطولة. وفي نسخة 2014، تأهل الهلال إلى نصف النهائي أمام العين الإماراتي، وحسم مباراة الذهاب بالفوز 3/صفر، قبل أن يخسر في الإياب 1/2، لكنه تأهل بمجموع المباراتين 2/4. ولعب الهلال في نصف نهائي نسخة 2015، أمام شباب الأهلي الإماراتي، وانتهت مباراة الذهاب حينها بالتعادل الإيجابي 1/1. وفي مباراة الإياب خسر المباراة بنتيجة 3/2، ليتأهل شباب الأهلي الإماراتي إلى المباراة النهائية.
وفي نسخة 2017، تواجه الهلال مع نظيره ببرسبوليس الإيراني في نصف النهائي، وحسم ممثل المملكة مباراة الذهاب برباعية، وفي الإياب انتهت المباراة بالتعادل 2/2، ليتأهل الزعيم إلى النهائي بمجموع المباراتين 2/6، قبل أن يخسر اللقب أمام أوراوا رد دايموندز الياباني. ولعب الهلال في نسخة 2019 أمام السد القطري في نصف النهائي، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الزعيم 1/4، إلا أنه خسر موقعة الإياب 4/2، ليبلغ النهائي بمجموع المباراتين 5/6، وتوج باللقب على حساب أوراوا الياباني. وخاض الزعيم نصف نهائي نسخة 2021 أمام النصر، وانتهت بفوز الزعيم 1/2، ليتأهل للنهائي ويتوج باللقب على حساب بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.
وآخر نصف نهائي وصل له الهلال كان في نسخة 2023، وحينها فاز على نظيره الدحيل القطري، بنتيجة كاسحة وصلت إلى 7 أهداف، ولكنه خسر النهائي أمام أوراوا الياباني.
العبور مرتان
في المقابل تأهل العين الإماراتي إلى الدور نصف النهائي 4 مرات، نجح في التأهل إلى النهائي في 3 مناسبات، وخسر مرة واحدة فقط. وبدأت مواجهات العين في نصف النهائي بنسخة 2003، عندما لعب أمام داليان شيدا الصيني وفاز الفريق الإماراتي في الذهاب 2/4، قبل أن يخسر في الإياب 4/3، لكنه تأهل بمجموع المباراتين 6/7 وتوج باللقب في النهائي على حساب بوليس تيرو التايلاندي. ولعب العين في نسخة 2005 أمام شينزين كايزا الصيني، وحسم مباراة الذهاب 6/صفر، قبل أن يتعادل في الإياب سلبيًا، وخسر اللقب في النهائي أمام الاتحاد. وواجه العين نظيره الهلال في نصف نهائي نسخة 2014، وخسر الذهاب صفر/3، وفاز في الإياب 1/2، ليودع المنافسات بالخسارة 4/2 بمجموع المباراتين. وفي نسخة 2016، لعب العين أمام الجيش القطري وفاز ذهابًا 1/3، وتعادل إيابًا 2/2، ليتأهل إلى النهائي ويخسره أمام جونبك هيونداي الكوري الجنوبي.
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