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صراع الزعماء قوة ودهاء

4/15/2024 11:24:59 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح الهلال إلى مواصلة عروضه المميزة، ومسيرته الرائعة في رحلة استعادة لقبه كبطل لدوري أبطال آسيا، الذي فقده في النسخة الماضية، حينما يحل ضيفًا على العين الإماراتي، على إستاد هزاع بن زايد، اليوم، في مواجهة من العيار الثقيل، لحساب ذهاب نصف نهائي البطولة القارية، ويأمل الزعيم في أن يخرج بنتيجة إيجابية تصب في مصلحته قبل موقعة الإياب التي سيشهدها ملعب المملكة آرينا الأسبوع المقبل، ويتسلح كبير آسيا بسجل مميز للغاية في هذا الموسم، وسجل أكثر من رائع في تاريخ البطولة القارية، فيما يريد العين ((الزعيم الإماراتي))، حسم المعركة من على ملعبه قبل التوجه إلى الرياض لمواجهة الإياب، وتكرار ما فعله بالنصر مع غريمه التقليدي

مسيرة رائعة
تأهل الهلال إلى نصف النهائي بعد تفوقه على الاتحاد، ذهابًا وإيابًا، بنفس النتيجة 2/صفر، في ربع نهائي البطولة، ليكون مجموع المباراتين 4/صفر، وكان تجاوز سباهان أصفهان الإيراني في دور الـ16 بذات النتيجة ذهابًا وإيابًا 1/3، أي بمجموع 2/6 للمباراتين، وقبلها تصدر المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد، فبعد تعثره بالتعادل 1/1 في جولة البداية أمام نافباخور الأوزبكي في جولة البداية سجل 5 انتصارات متتالية على حساب ناساجي الإيراني 3/صفر ذهابًا و1/2 إيابًا، وعلى مومباي سيتي الهندي 6/صفر ذهابًا و2/صفر إيابًا، وعلى نافباخور الأوزبكي إيابًا 2/صفر، ونجح الزعيم في تسجيل 26 هدفًا خلال الأدوار السابقة في 10 مباريات بمعدل 2.6 هدف في اللقاء الواحد، وبواقع 16 هدفًا في دور المجموعات، و6 أهداف في دور الـ16، و4 أهداف في ربع النهائي، ولم يستقبل سوى 4 أهداف خلال 10 مباريات بمعدل 0.4 هدف في المباراة الواحدة، منها هدفان في دور المجموعات ومثلهما في ثمن النهائي، فيما خرج بشباك نظيفة خلال مواجهتي ربع النهائي، مما يعني أن الزعيم يملك قوة هجومية وقوة دفاعية منحته التفوق الواضح خلال الأدوار الماضية.
مشوار حافل
في المقابل، خطف العين بطاقة التأهل على حساب النصر، عقب الانتصار ذهابًا في الإمارات 1/صفر، وانتصار النصر إيابًا 3/4، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي أهلت الفريق الإماراتي بنتيجة 1/3. وكان قد أقصى ناساف الأوزبكي في ثمن النهائي بتعادله سلبيًا معه ذهابًا، وتغلبه عليه 1/2 إيابًا، وسبقها أن تصدر المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة بعد انتصاره في 5 مواجهات كانت أمام باختاكور الأوزبكي 3/صفر ذهابًا، وأمام آهال التركماني 2/4 ذهابًا و1/2 إيابًا، وأمام الفيحاء السعودي 1/4 ذهابًا و2/3 إيابًا، وخسارة وحيدة أمام باختاكور الأوزبكي إيابًا بنتيجة 3/1. وسجل الزعيم الإماراتي 23 هدفًا خلال الأدوار السابقة بمعدل 2.3 هدف في المباراة الماضية، واستقبل 14 هدفًا خلال 10 مواجهات بمعدل 1.4 هدف في المباراة الواحدة، حيث سجل في دور المجموعات 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، وفي ثمن النهائي سجل فقط هدفين واستقبل هدفًا واحدًا، وفي ربع النهائي سجل 4 أهداف وتلقت شباكه مثلها، وهو ما يؤكد قوته الهجومية، إلا أنه يعاني من مشاكل دفاعية.
سجل مميز
يملك الهلال سجلًا مميزًا في نصف نهائي البطولة القارية، حيث وصل إلى هذا الدور 7 مرات، نجح في التأهل إلى النهائي في 5 مناسبات، وخسر مرتين فقط. ووصل الهلال إلى نصف النهائي لأول مرة في نسخة 2010، أمام نظيره زوباهان الإيراني، وخسر حينها الزعيم مباراة الذهاب بهدف نظيف، قبل أن يخسر الهلال مباراة الإياب بنفس النتيجة، ويودع البطولة. وفي نسخة 2014، تأهل الهلال إلى نصف النهائي أمام العين الإماراتي، وحسم مباراة الذهاب بالفوز 3/صفر، قبل أن يخسر في الإياب 1/2، لكنه تأهل بمجموع المباراتين 2/4. ولعب الهلال في نصف نهائي نسخة 2015، أمام شباب الأهلي الإماراتي، وانتهت مباراة الذهاب حينها بالتعادل الإيجابي 1/1. وفي مباراة الإياب خسر المباراة بنتيجة 3/2، ليتأهل شباب الأهلي الإماراتي إلى المباراة النهائية.
وفي نسخة 2017، تواجه الهلال مع نظيره ببرسبوليس الإيراني في نصف النهائي، وحسم ممثل المملكة مباراة الذهاب برباعية، وفي الإياب انتهت المباراة بالتعادل 2/2، ليتأهل الزعيم إلى النهائي بمجموع المباراتين 2/6، قبل أن يخسر اللقب أمام أوراوا رد دايموندز الياباني. ولعب الهلال في نسخة 2019 أمام السد القطري في نصف النهائي، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الزعيم 1/4، إلا أنه خسر موقعة الإياب 4/2، ليبلغ النهائي بمجموع المباراتين 5/6، وتوج باللقب على حساب أوراوا الياباني. وخاض الزعيم نصف نهائي نسخة 2021 أمام النصر، وانتهت بفوز الزعيم 1/2، ليتأهل للنهائي ويتوج باللقب على حساب بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.
وآخر نصف نهائي وصل له الهلال كان في نسخة 2023، وحينها فاز على نظيره الدحيل القطري، بنتيجة كاسحة وصلت إلى 7 أهداف، ولكنه خسر النهائي أمام أوراوا الياباني.
العبور مرتان
في المقابل تأهل العين الإماراتي إلى الدور نصف النهائي 4 مرات، نجح في التأهل إلى النهائي في 3 مناسبات، وخسر مرة واحدة فقط. وبدأت مواجهات العين في نصف النهائي بنسخة 2003، عندما لعب أمام داليان شيدا الصيني وفاز الفريق الإماراتي في الذهاب 2/4، قبل أن يخسر في الإياب 4/3، لكنه تأهل بمجموع المباراتين 6/7 وتوج باللقب في النهائي على حساب بوليس تيرو التايلاندي. ولعب العين في نسخة 2005 أمام شينزين كايزا الصيني، وحسم مباراة الذهاب 6/صفر، قبل أن يتعادل في الإياب سلبيًا، وخسر اللقب في النهائي أمام الاتحاد. وواجه العين نظيره الهلال في نصف نهائي نسخة 2014، وخسر الذهاب صفر/3، وفاز في الإياب 1/2، ليودع المنافسات بالخسارة 4/2 بمجموع المباراتين. وفي نسخة 2016، لعب العين أمام الجيش القطري وفاز ذهابًا 1/3، وتعادل إيابًا 2/2، ليتأهل إلى النهائي ويخسره أمام جونبك هيونداي الكوري الجنوبي.

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