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أمهات على المدرجات

4/15/2024 11:24:59 PM
(MENAFN- Al Watan) مع ما يشهده القطاع الرياضي من تطور وتمكين للمرأة بشكل خاص، بات غير مستغرب أن تعج المدرجات بهتاف ودعوات أمهات اللاعبين بين جمهور العائلات. فمن حضور لافت للأمهات في مباريات كرة القدم اللعبة الأولى عالمياً، إلى حضورهن مؤخراً بشكل مكثف في مباريات كرة اليد اللعبة التي تحظى بشعبية كبيرة خصوصاً في المنطقة الشرقية، بدا أن دائرة التشجيع الجماهيري في الرياضة السعودية بدأت تتسع شيئاً فشيئاً لتشمل الألعاب الرياضية المختلفة، ولتخطف الأمهات الأضواء بحضورهن للمباريات الحاسمة في بطولات مفصلية لبعض الأنشطة الرياضية، كما هو الحال خلال مباريات بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة بنسختها الـ33، والمقامة حالياً على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية وتختتم غدا.
نجومية أخرى
شهدت مدرجات البطولة نجومية من نوع آخر، متألقةً بحضور وتشجيع أمهات بعض اللاعبين وزوجاتهم وبناتهم، فيما لفت رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي أن الحضور الجماهيري في أي حدث رياضي له شأن كبير في ارتقاء المستوى الفني، متمنياً التوفيق والنجاح للفرق المشاركة وتقديم المستوى الذي يحقق الأهداف المرجوة لهذا الحدث. تنافس كبير
من جانب آخر تتنافس أندية الهلال والاتحاد، والابتسام والخليج، التي وصلت للدور نصف النهائي للفوز بذهب كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة التي تقام خلال الفترة من 14 لى 17 من شهر أبريل الحالي، بنظام الدوري من دور واحد. أمهات اللاعبين
4 أبطال
سبق أن أحرزت بطولة كأس الاتحاد 4 أندية فقط، منذ انطلاق المسابقة، وهي الأهلي والهلال والاتحاد والمحيط، فيما يظهر في المنافسة لهذا الموسم ناديا الخليج والابتسام في سعي كبير للفوز بالبطولة، ويعتبر فريقا الهلال والأهلي الأكثر تتويجاً باللقب؛ حيث حقق كل منهما 14 بطولة، ثم الاتحاد 3 ألقاب والمحيط لقب واحدة.
-أمهات اللاعبين يدعمن أبناءهن بمدرجات الطائرة
-كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة شهد حضور عوائل اللاعبين
-4 أندية تتنافس على اللقب الـ33 للبطولة المقامة بالقطيف
-البطولة تختتم غدا بمواجهات نارية وحاسمة

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