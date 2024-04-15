أمهات على المدرجات

(MENAFN
- Al Watan) مع ما يشهده القطاع الرياضي من تطور وتمكين للمرأة بشكل خاص، بات غير مستغرب أن تعج المدرجات بهتاف ودعوات أمهات اللاعبين بين جمهور العائلات. فمن حضور لافت للأمهات في مباريات كرة القدم اللعبة الأولى عالمياً، إلى حضورهن مؤخراً بشكل مكثف في مباريات كرة اليد اللعبة التي تحظى بشعبية كبيرة خصوصاً في المنطقة الشرقية، بدا أن دائرة التشجيع الجماهيري في الرياضة السعودية بدأت تتسع شيئاً فشيئاً لتشمل الألعاب الرياضية المختلفة، ولتخطف الأمهات الأضواء بحضورهن للمباريات الحاسمة في بطولات مفصلية لبعض الأنشطة الرياضية، كما هو الحال خلال مباريات بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة بنسختها الـ33، والمقامة حالياً على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية وتختتم غدا.
نجومية أخرى
شهدت مدرجات البطولة نجومية من نوع آخر، متألقةً بحضور وتشجيع أمهات بعض اللاعبين وزوجاتهم وبناتهم، فيما لفت رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي أن الحضور الجماهيري في أي حدث رياضي له شأن كبير في ارتقاء المستوى الفني، متمنياً التوفيق والنجاح للفرق المشاركة وتقديم المستوى الذي يحقق الأهداف المرجوة لهذا الحدث. تنافس كبير
من جانب آخر تتنافس أندية الهلال والاتحاد، والابتسام والخليج، التي وصلت للدور نصف النهائي للفوز بذهب كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة التي تقام خلال الفترة من 14 لى 17 من شهر أبريل الحالي، بنظام الدوري من دور واحد. أمهات اللاعبين
4 أبطال
سبق أن أحرزت بطولة كأس الاتحاد 4 أندية فقط، منذ انطلاق المسابقة، وهي الأهلي والهلال والاتحاد والمحيط، فيما يظهر في المنافسة لهذا الموسم ناديا الخليج والابتسام في سعي كبير للفوز بالبطولة، ويعتبر فريقا الهلال والأهلي الأكثر تتويجاً باللقب؛ حيث حقق كل منهما 14 بطولة، ثم الاتحاد 3 ألقاب والمحيط لقب واحدة.
-أمهات اللاعبين يدعمن أبناءهن بمدرجات الطائرة
-كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة شهد حضور عوائل اللاعبين
-4 أندية تتنافس على اللقب الـ33 للبطولة المقامة بالقطيف
-البطولة تختتم غدا بمواجهات نارية وحاسمة
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