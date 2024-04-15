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الفلسطينيون يواجهون التحذيرات مجددا من العودة إلى الشمال

4/15/2024 11:24:58 PM
(MENAFN- Al Watan) جدد الجيش الإسرائيلي تحذيراته للفلسطينيين في غزة من العودة إلى شمال القطاع المحاصر، بعد يوم من إعلان مسؤولي مستشفى في غزة مقتل خمسة أشخاص عندما حاولت حشود من السكان النازحين الوصول إلى منازلهم في المنطقة التي مزقتها الحرب.
وكان شمال غزة هدفا مبكرا للحرب التي شنتها إسرائيل ضد ((حماس))، حيث سويت أجزاء واسعة منه بالأرض، مما أجبر الكثير من سكان المنطقة على الفرار جنوبا. وبينما يقال إن نحو 250.000 شخص يعيشون في الشمال، فقد منع الجيش الإسرائيلي معظم النازحين من العودة طوال الحرب المستمرة منذ ستة أشهر، قائلا إن المنطقة هي منطقة قتال نشطة.
غارات جوية
وبينما يدعي الجيش الإسرائيلي أنه قلص عدد قواته في غزة، فإنه لا يزال يشن غارات جوية وعمليات تستهدف مواقع عدة في المنطقة ضد ما يقول إنهم مسلحون يعيدون تنظيم أنفسهم، وأبرزها مستشفى الشفاء الرئيسي الذي أصبح في حالة خراب بعد مداهمة استمرت أسبوعين ومعارك الشهر الماضي.
وكتب المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على موقع ((X)) (تويتر سابقًا): ((يجب على الفلسطينيين البقاء في جنوب غزة)). ويبدو أن الناس يستجيبون للتحذير الجديد، خاصة بعد أعمال العنف التي وقعت في اليوم السابق.
وقالت سلطات المستشفيات في غزة إن خمسة أشخاص قتلوا على يد القوات الإسرائيلية في أثناء محاولتهم السفر شمالاً إلى منازلهم. وأظهرت سجلات المستشفى أن جثثهم نقلت إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأظهرت السجلات أن 54 آخرين أصيبوا في الحادث.
ولم يكن لدى الجيش الإسرائيلي تعليق فوري، ولم تتضح على الفور الظروف الدقيقة وراء الوفاة.
ظروف صعبة
وقبل أعمال العنف، تحركت حشود من الناس شمالًا سيرًا على الأقدام وعلى العربات. وقال العائدون إنهم دُفعوا للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر، لأنهم سئموا الظروف الصعبة التي يضطرون للعيش فيها خلال نزوحهم.
ويشكّل شمال غزة وعودة سكانه نقطة خلاف رئيسية بين إسرائيل و((حماس)) في المفاوضات الجارية لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة المسلحة. وتريد إسرائيل محاولة تأخير العودة لمنع المسلحين من إعادة تجميع صفوفهم في الشمال، بينما تقول ((حماس)) إنها تريد التدفق الحر

خلّفت الحرب خسائر فادحة في صفوف المدنيين في غزة.
شرد معظم سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، بسبب القتال ويعيشون في ظروف مزرية.
أدت ستة أشهر من القتال في غزة إلى دفع الأراضي الفلسطينية الصغيرة إلى أزمة إنسانية، مما ترك أكثر من مليون شخص على حافة المجاعة.
يقال إن المجاعة أصبحت وشيكة في الشمال الذي تضرر بشدة، حيث تجد المساعدات صعوبة في الوصول إليه بسبب القتال.
تقول وزارة الصحة في غزة إن القصف الإسرائيلي والهجمات البرية على القطاع أسفرا عن مقتل أكثر من 33700 فلسطيني وإصابة أكثر من 76200 آخرين.

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