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زعماء العالم لا يؤيدون التصعيد بين إسرائيل وإيران

4/15/2024 11:24:58 PM
(MENAFN- Al Watan) حث زعماء العالم إسرائيل على عدم الرد بعد أن شنت إيران هجوما، وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لـ((بي بي سي)) إن المملكة المتحدة لا تؤيد ضربة انتقامية، في حين قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستحاول ((إقناع إسرائيل بأننا يجب ألا نرد بالتصعيد)). وجاء الهجوم الإيراني، بعد أقل من أسبوعين من غارة إسرائيلية مشتبه بها في سوريا أسفرت عن مقتل جنرالين إيرانيين في مبنى قنصلية إيراني، وكان المرة الأولى التي تشن فيها إيران هجوما عسكريا مباشرا على إسرائيل، على الرغم من عقود من العداء الذي يعود تاريخه إلى عام 1979.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي إنه تم اعتراض %99 من الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقتها إيران. وكانت إسرائيل وإيران تسيران على مسار تصادمي.
اجتماع طارئ
وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا لمناقشة الهجوم الإيراني على إسرائيل. وانتهى الاجتماع دون اتخاذ أي إجراء من قبل المجلس.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: ((حان الوقت لنزع فتيل التوتر والتهدئة)). ((الآن هو الوقت المناسب لأقصى قدر من ضبط النفس)).
في حين صرح السفير الإسرائيلي جلعاد إردان للمجلس: ((الليلة الماضية، شهد العالم تصعيدًا غير مسبوق يعد بمثابة أوضح دليل على ما يحدث عندما لا يتم الالتفات إلى التحذيرات)). ((إسرائيل ليست الصبي الذي صرخ الذئب)). وقال السفير الإيراني سعيد إرافاني: ((كانت العملية الإيرانية بالكامل في إطار ممارسة حق إيران الأصيل في الدفاع عن النفس. كان هذا الإجراء المبرم ضروريًا ومتناسبًا)). وقال نائب السفير الأمريكي روبرت وود بعد انتهاء الاجتماع: ((لا بد أن يكون هناك رد من مجلس الأمن على ما حدث)).
انتهاء التهديد
وقال الجيش الإسرائيلي إن الأطفال يمكنهم العودة إلى المدرسة بعد رفع سلسلة من القيود على الأنشطة العامة التي تم فرضها قبل الهجوم الصاروخي الإيراني.
حيث ألغت قيادة الجبهة الداخلية للجيش، في وقت متأخر السبت، المدارس وحددت حجم التجمعات العامة كإجراء احترازي قبل الهجوم الصاروخي.
ويعكس إعلان الإثنين التصميم على أن التهديد بشن مزيد من الهجمات قد انتهى.
وتقول قيادة الجبهة الداخلية إن التغييرات دخلت حيز التنفيذ عند منتصف الليل. هدف الهجوموذكر مسؤولون كبار في إدارة بايدن أنه من الواضح أن الهجوم الإيراني على إسرائيل كان يهدف إلى التسبب في أضرار جسيمة ووفيات، وأن المسؤولين الأمريكيين كانوا على اتصال منتظم مع نظرائهم الإسرائيليين.
وقال مسؤول كبير في الإدارة إن إسرائيل وتحالف شركائها تمكنوا من تدمير %99 من الذخائر. ولو كان الهجوم ناجحا، ((لكان من الممكن أن يتسبب هذا الهجوم في تصعيد لا يمكن السيطرة عليه للصراع الإقليمي الأوسع)).
الإدانات:
روسيا
وأعرب الكرملين عن ((قلقه البالغ)) إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الكرملين.
وقال ديمتري بيسكوف في مؤتمره الهاتفي اليومي مع الصحفيين إن موسكو تحث ((جميع دول المنطقة على ضبط النفس)). وأن مزيداً من التصعيد ليس في مصلحة أحد. وأضاف: ((لذلك، بالطبع، ندعو إلى حل جميع الخلافات بالطرق السياسية والدبلوماسية حصريًا)).
النمسا
كما تحدث وزير الخارجية النمساوي مع نظيره الإيراني لإدانة هجوم طهران على إسرائيل ودعوة إيران إلى كبح جماح وكلائها في الشرق الأوسط.
وقال ألكسندر شالينبرج في بيان إنه أبلغ حسين أمير عبداللهيان بقوله: ((لا يمكننا تحمل جبهة أخرى في الشرق الأوسط. ولن يكون هناك سوى الخاسرين في المنطقة وخارجها)).
ألمانيا
ودعا المستشار الألماني أولاف شولتز إسرائيل إلى ((المساهمة في وقف التصعيد)) في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الإيراني على البلاد.
وقال للصحفيين في شنغهاي إنه ((يجب على إيران أن توقف هذا العدوان)). إفريقيا
وقال الرئيس الكيني ويليام روتو في بيان نُشر على المنصة الاجتماعية ((X))، إنه في حين أن الهجوم الإيراني على إسرائيل ((يمثل تهديدًا حقيقيًا وحاضرًا للسلم والأمن الدوليين))، فإنه يجب على إسرائيل ((إظهار أقصى درجات ضبط النفس)) في ردها.
وإنه يتعين على الأطراف المتحاربة ((ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي عمل من شأنه تصعيد التوترات في منطقة هشة بشكل خاص)).
وحثت وزارة الخارجية النيجيرية إسرائيل وإيران على ((التفكير في الالتزام العالمي بالحل السلمي للصراعات)).
بريطانيا
وحث وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل على أن تكون ((ذكية وقاسية في نفس الوقت)) وأن تتجنب الرد على إيران ردا على الهجمات الصاروخية والطائرات دون طيار.
وقال لـ((بي بي سي)) إن المملكة المتحدة لا تؤيد أي ضربة انتقامية.
إن رسالة بريطانيا إلى إسرائيل هي: ((الآن هو الوقت المناسب لأن تكون ذكيا وقاسيا، وأن تفكر بالعقل والقلب)).
فرنسا
وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن الهجوم الإيراني على إسرائيل كان ((ردا غير متناسب)) على قصف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق. وقال ماكرون عن هجمات ايرتن إن إطلاق وابل من الصواريخ والطائرات دون طيار على إسرائيل كان عملاً ((غير مسبوق وخطير للغاية)) في الشرق الأوسط المضطرب.
وإن فرنسا ستحاول ((إقناع إسرائيل بأننا يجب ألا نرد بالتصعيد)). وإنه بدلا من الرد بمهاجمة طهران، ستعمل فرنسا على ((عزل إيران وزيادة العقوبات وإيجاد طريق للسلام في المنطقة)).
مجموعة السبع
وأصدر زعماء مجموعة السبع، التجمع غير الرسمي للدول الصناعية الذي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا – بيانا ((يدين بأشد العبارات الهجوم الإيراني المباشر وغير المسبوق ضد إسرائيل)).
وجاء البيان بعد أن التقى الزعماء في مؤتمر عبر الفيديو استضافته الرئاسة الإيطالية.
وشددت المجموعة أيضًا على أن إيران ((بتصرفاتها، قد خطت بشكل أكبر نحو زعزعة استقرار المنطقة وتخاطر بإثارة تصعيد إقليمي لا يمكن السيطرة عليه)). وقال زعماء مجموعة السبع إنه يجب تجنب هذا السيناريو.

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