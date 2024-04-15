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2.7 مليار دولار لإنقاذ السودان من المجاعة

4/15/2024 11:24:58 PM
(MENAFN- Al Watan) اجتمع كبار الدبلوماسيين ومنظمات الإغاثة في باريس لحشد الدعم الإنساني للسودان لمنع المزيد من الانهيار والبؤس، حيث دمرت الحرب المستمرة منذ عام في السودان البلاد، ودفعت شعبها إلى حافة المجاعة.
وانزلق السودان إلى الصراع في أبريل من العام الماضي، عندما تحولت التوترات المتصاعدة بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى قتال مفتوح في العاصمة الخرطوم، وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد.
وتحتاج الحملة الإنسانية للأمم المتحدة إلى نحو 2.7 مليار دولار هذا العام لتوصيل الغذاء والرعاية الصحية، وغيرها من الإمدادات إلى 24 مليون شخص في السودان؛ أي ما يقرب من نصف سكان السودان البالغ عددهم 51 مليون نسمة. تبرع ودعم
ويشارك أعضاء المجتمع المدني السوداني والمنظمات غير الحكومية المحلية في اجتماع باريس، لكن لم يتم تمثيل الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع المنافسة.
وحتى الآن، قدم الممولون 145 مليون دولار فقط، أي حوالي 5%، وفقًا لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، والمعروف باسم أوتشا.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي على التبرع بسخاء ودعم جهود الأمم المتحدة المنقذة للحياة لمساعدة الشعب السوداني المحاصر في ((كابوس إراقة الدماء)).
التمويل الإنساني
وقال غوتيريش في رسالة بالفيديو إلى مؤتمر باريس: ((لا يمكننا أن نترك هذا الكابوس يختفي عن الأنظار))، وأضاف: ((لقد حان الوقت لدعم الشعب السوداني، لقد حان الوقت لإسكات البنادق)).
وقال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورن، إن الهدف من المؤتمر هو حشد التمويل الإنساني لمساعدة الشعب السوداني الذي وقع ضحية ((حرب رهيبة)) و((لا مبالاة دولية)).
وأضاف: ((إنها مهمة هائلة)) و((إنها حرب لم يكن الشعب السوداني يريدها، حرب لا تنتج إلا الفوضى والمعاناة)).
وقال مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي، يانيز لينارسيتش، إن الاتحاد المؤلف من 27 عضوًا يسعى إلى ضمان عدم نسيان السودان في الوقت الذي تهيمن فيه الحروب في غزة وأوكرانيا على الأخبار الدولية، و((إن شعب السودان، العالق في هذه الحالة الطارئة، يكاد يكون غير مرئي على الإطلاق))، حيث تحول السودان إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية على الإطلاق في القارة الأفريقية، وأضاف: ((من واجبنا ألا نغض الطرف)). طرق تفاوضيةوقادت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في البداية الجهود المبذولة لإيجاد طريقة تفاوضية للخروج من الصراع، ولكن رفض طرفا الصراع إنجاح تلك الجهود، حيث قام الجيش، بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو، بتقسيم الخرطوم وتبادل إطلاق النار العشوائي على بعضهما البعض، وفي عام 2021، كان البرهان ودقلو حليفين غير مستقرين، حيث قادا انقلابًا عسكريًا، و أطاحوا بالحكومة المدنية المعترف بها دوليًا. والتي كان من المفترض أن تقود عملية التحول الديمقراطي في السودان.
وقال عبدالله الدردري، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: ((المجاعة حقيقة واقعة في السودان))، وناشد الدبلوماسيين المجتمعين في باريس المساعدة في تسهيل وصول عمال الإغاثة الإنسانية، وتمويل المساعدات الحيوية لملايين الأشخاص المحاصرين في الصراع الذي ((يتدهور بسرعة بسبب عدم احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي)).
ضحايا الحرب
وقُتل أكثر من 14 ألف شخص، وأصيب ما لا يقل عن 33 ألفًا في الحرب المستمرة منذ عام، واضطر ما يقرب من 9 ملايين شخص إلى الفرار من منازلهم إما إلى مناطق أكثر أمانًا داخل السودان أو إلى الدول المجاورة، وفقًا للأمم المتحدة، ويتفشى الجوع والنزوح المستمر، وتحول جزء كبير من البنية التحتية في البلاد -المنازل والمستشفيات والمدارس- إلى

كارثة المجاعة في السودان
يحذر عمال الإغاثة من أن السودان يتجه نحو كارثة مجاعة واسعة النطاق، مع احتمال حدوث موت جماعي
في الأشهر المقبلة انهارت شبكات إنتاج وتوزيع الغذاء، ولم تعد وكالات الإغاثة قادرة على الوصول إلى المناطق الأكثر تضررًا اتسم الصراع بتقارير واسعة النطاق عن وقوع فظائع، بما في ذلك عمليات القتل والتشريد والاغتصاب، لا سيما في منطقة العاصمة والمنطقة الغربية من دارفور
يعاني ما لا يقل عن 37% من السكان في مستوى الأزمة أو أعلى من الجوع، وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية
حذرت منظمة إنقاذ الطفولة من أن نحو 230 ألف طفل وامرأة حامل وأمهات حديثي الولادة قد يموتون بسبب سوء التغذية في الأشهر المقبلة

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