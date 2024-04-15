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ترمب يبدأ أولمحاكمة جنائية

4/15/2024 11:24:57 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت المحاكمة الجنائية التي ستصنع التاريخ لدونالد ترمب بخطوة إجرائية بسيطة، ولكنها غير عادية، وتعد حيوية للديمقراطية الأمريكية، حيث رفض القاضي خوان م. ميرشان طلبًا قدمه محامو ترمب، يطلبون فيه من القاضي تنحية نفسه، وهي خطوة قاموا بها أيضًا دون جدوى في وقت سابق من القضية.
لذا سيتم اختيار مجموعة من المواطنين العاديين – أقران ترمب في نظر القانون – لتقرير ما إذا كان الرئيس السابق للولايات المتحدة مذنبا بارتكاب جريمة.
وقد تستغرق عملية اختيار هيئة المحلفين أيامًا، بينما ستكون أمام المحامين من كلا الجانبين فرص محدودة لمحاولة تشكيل اللجنة لمصلحتهم.
وفيما يلي بعض العوامل التي ستدخل في اختيار هيئة المحلفين:
مَن يمكنه الجلوس في هيئة المحلفين؟
ستتكون هيئة المحلفين هذه فقط من الأشخاص الذين يعيشون في مانهاتن، أحد الأحياء الخمسة في مدينة نيويورك. ويكون المؤهلون للخدمة في هيئة المحلفين في نيويورك من المواطنين الأمريكيين الناطقين باللغة الإنجليزية الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا، والذين لم تتم إدانتهم بارتكاب جناية.
ويحدد مسؤولو المحكمة المحلفين المحتملين من قوائم الناخبين المسجلين، ودافعي الضرائب، وحاملي رخص القيادة، ومتلقي المنفعة العامة، ومصادر أخرى.
وسيتم اختيار مجموعة المحلفين المحتملين لمحاكمة ترمب بشكل عشوائي، حيث يمكن للناس أن يتطوعوا للعمل في هيئة المحلفين، لكن لا يمكنهم اختيار المحاكمة التي سيخدمون فيها.
ماذا لو كان المحلف لا يريد الخدمة؟
واجب هيئة المحلفين إلزامي، ولكن يمكنك الحصول على إعفاء لعدة أسباب، بما في ذلك الصعوبات المالية أو الطبية.
كيف سيتم اختيار هيئة المحلفين؟
سيبدأ القاضي ميرشان في إحضار مجموعة كبيرة من المحلفين المحتملين إلى قاعة المحكمة، وسيقدم بعد ذلك ملخصًا موجزًا للقضية، ويقدم المدعى عليه ترمب إلى هيئة المحلفين، وسيطرح القاضي بعد ذلك سؤالا حاسما على المحلفين المحتملين: هل يمكنكم أن تخدموا وتكونوا عادلين ونزيهين؟، وسيتم فصل المحلفين الذين يشيرون إلى أنهم لا يستطيعون الخدمة أو أن يكونوا عادلين.
بينما سيتم استدعاء أولئك الذين سيبقون في مجموعات إلى صندوق المحلفين، حيث سيتم طرح 42 سؤالًا عليهم، بعضها بأجزاء متعددة.
وسيكون لدى المحامين من كل جانب عدد محدود من الضربات التي يمكنهم استخدامها لاستبعاد المحلفين المحتملين الذين لا يحبونهم، دون إبداء الأسباب. ويمكنهم أيضًا القول بأنه ينبغي استبعاد محلف معين، ولكن يتعين عليهم إقناع القاضي بالموافقة على إقالة هذا الشخص.
وتستمر العملية حتى يتم اختيار 12 محلفًا و6 مناوبين، ويمكن إحضار مجموعات أكبر من المحلفين المحتملين إلى قاعة المحكمة، إذا لزم الأمر.
ما هي الأسئلة التي سيتم طرحها؟
لن يسمح القاضي للمحامين بالسؤال عما إذا كان المحلفون المحتملون ديمقراطيين أم جمهوريين، والذين صوتوا لمصلحتهم أو ما إذا كانوا قد قدموا أموالا لأي قضايا سياسية. لكن هناك أسئلة متعددة تهدف إلى تحديد ما إذا كان الناس من المرجح أن يكونوا متحيزين ضد ترمب أو لمصلحته، وهذا بعضا منها:
((هل لديك أي معتقدات أو آراء سياسية أو أخلاقية أو فكرية أو دينية قد تمنعك من اتباع تعليمات المحكمة بشأن القانون أو قد تحرف نهجك في هذه القضية؟))
((هل سبق لك، أو لأحد أقاربك، أو صديقك المقرب، أن عملت أو تطوعت في حملة ترمب الرئاسية، أو إدارة ترمب الرئاسية، أو أي كيان سياسي آخر تابع له؟))

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