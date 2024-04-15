25.187 ترخيصا للأجهزة السلكية الخاصة

(MENAFN
- Al Watan) سجلت طلبات اعتماد أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال العام الماضي انخفاضا بنسبة 30%، إذ بلغ إجمالي طلبات الاعتماد 1499 طلب اعتماد، مقارنة بعام 2022، التي بلغت 2127 طلب اعتماد أجهزة، في وقت بلغت عدد طلبات الفسح الجمركي لأجهزة الاتصالات بحسب المنافذ الجمركية 4757 جهازا، وتصدر جمرك مطار الملك خالد الدولي الفسح الجمركي لأجهزة الاتصالات بـ59%. 10 آلاف مخصص
كشف تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام الماضي، إجمالي المخصصات الترددية المسجلة في سجلات الاتحاد الدولي للاتصالات، إذ بلغ إجمالي المخصصات 10.092 مخصصاً، وبلغت مخصصات FM نحو 984 مخصصاً، ومخصصات DAB 845 مخصصاً. فسح جمركي
استحوذ جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض على النصيب الأكبر من طلبات الفسح الجمركي عبر المنافذ الجمركية، إذ بلغت إجمالي طلبات الفسح 2815 طلبا بـ59%، وحل جمرك الملك فهد ثانياً، بإجمالي 589 طلباً بـ12%، وجمرك مطار الملك عبدالعزيز ثالثا، بإجمالي 437 طلباً بـ9%، وجمرك مطار القيصومة الدولي رابعاً، بإجمالي 258 طلباً بـ5%، وجمرك الرياض الميناء الجاف خامساً، بإجمالي 189 طلباً بـ4%، وسجلت 7 جمارك ممثلة في ميناء جازان، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بريد مكة، ومطار الأمير سلطان الدولي، وطريف وحالة عمار، والعديد، والخفجي، والدرة، طلب فسح جمركي وحيداً لكل منها. تراخيص صادرة
بلغت إجمالي التراخيص الممنوحة الصادرة للأجهزة السلكية الخاصة 25.187 ترخيصاً صادراً، وتصدرت رخصة أجهزة هواة براري التراخيص الصادرة، إذ بلغت إجمالي التراخيص 22.076 ترخيصاً بـ87%، وحلت رخصة أجهزة هواة بحرية ثانياً، بإجمالي 3033 ترخيصاً بـ12%، ورخصة أجهزة هواة جوية ثالثاً، بإجمالي 57 ترخيصاً بـ0.22%، ورخصة هواة لاسلكية رابعاً، بإجمالي 21 ترخيصاً بـ0.08%. خدمات ثابتة
سيطرت الخدمات الثابتة على تراخيص الطيف الترددي الممنوحة، إذ بلغت إجمالي التراخيص 27.069 ترخيصاً، منها 26.988 ترخيصاً للخدمات الثابتة بـ99%، وحلت الخدمات المتنقلة ثانياً، بإجمالي 49 ترخيصاً بـ0.18%، والخدمات الإذاعية ثالثاً، بإجمالي 23 ترخيصاً بـ0.08%، والخدمات الساتلية رابعاً، بإجمالي 9 تراخيص بـ0.03%.
%30 انخفاض طلبات اعتماد أجهزة الاتصالات
4757 طلبات الفسح الجمركي
10 مخصصات ترددية مسجلة
25 ألف ترخيص صادر للأجهزة السلكية الخاصة
27 ألف ترخيص الطيف الترددي
أكثر الجمارك فسحاً جمركياً:
مطار الملك خالد الدولي: 59%
مطار الملك فهد: 12%
مطار الملك عبدالعزيز الدولي: 9%
مطار القيصومة الدولي: 5%
جمرك الرياض الميناء الجاف: 4%
الأكثر تراخيص صادرة:
أجهزة هواة براري: 87%
أجهزة هواة بحرية: 12%
أجهزة هواة جوية:0.22%
هواة لاسلكية: 0.08%
MENAFN15042024000089011017ID1108098250
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