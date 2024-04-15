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25.187 ترخيصا للأجهزة السلكية الخاصة

4/15/2024 11:24:57 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت طلبات اعتماد أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال العام الماضي انخفاضا بنسبة 30%، إذ بلغ إجمالي طلبات الاعتماد 1499 طلب اعتماد، مقارنة بعام 2022، التي بلغت 2127 طلب اعتماد أجهزة، في وقت بلغت عدد طلبات الفسح الجمركي لأجهزة الاتصالات بحسب المنافذ الجمركية 4757 جهازا، وتصدر جمرك مطار الملك خالد الدولي الفسح الجمركي لأجهزة الاتصالات بـ59%.
10 آلاف مخصص
كشف تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام الماضي، إجمالي المخصصات الترددية المسجلة في سجلات الاتحاد الدولي للاتصالات، إذ بلغ إجمالي المخصصات 10.092 مخصصاً، وبلغت مخصصات FM نحو 984 مخصصاً، ومخصصات DAB 845 مخصصاً.
فسح جمركي
استحوذ جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض على النصيب الأكبر من طلبات الفسح الجمركي عبر المنافذ الجمركية، إذ بلغت إجمالي طلبات الفسح 2815 طلبا بـ59%، وحل جمرك الملك فهد ثانياً، بإجمالي 589 طلباً بـ12%، وجمرك مطار الملك عبدالعزيز ثالثا، بإجمالي 437 طلباً بـ9%، وجمرك مطار القيصومة الدولي رابعاً، بإجمالي 258 طلباً بـ5%، وجمرك الرياض الميناء الجاف خامساً، بإجمالي 189 طلباً بـ4%، وسجلت 7 جمارك ممثلة في ميناء جازان، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بريد مكة، ومطار الأمير سلطان الدولي، وطريف وحالة عمار، والعديد، والخفجي، والدرة، طلب فسح جمركي وحيداً لكل منها.
تراخيص صادرة
بلغت إجمالي التراخيص الممنوحة الصادرة للأجهزة السلكية الخاصة 25.187 ترخيصاً صادراً، وتصدرت رخصة أجهزة هواة براري التراخيص الصادرة، إذ بلغت إجمالي التراخيص 22.076 ترخيصاً بـ87%، وحلت رخصة أجهزة هواة بحرية ثانياً، بإجمالي 3033 ترخيصاً بـ12%، ورخصة أجهزة هواة جوية ثالثاً، بإجمالي 57 ترخيصاً بـ0.22%، ورخصة هواة لاسلكية رابعاً، بإجمالي 21 ترخيصاً بـ0.08%.
خدمات ثابتة
سيطرت الخدمات الثابتة على تراخيص الطيف الترددي الممنوحة، إذ بلغت إجمالي التراخيص 27.069 ترخيصاً، منها 26.988 ترخيصاً للخدمات الثابتة بـ99%، وحلت الخدمات المتنقلة ثانياً، بإجمالي 49 ترخيصاً بـ0.18%، والخدمات الإذاعية ثالثاً، بإجمالي 23 ترخيصاً بـ0.08%، والخدمات الساتلية رابعاً، بإجمالي 9 تراخيص بـ0.03%.
%30 انخفاض طلبات اعتماد أجهزة الاتصالات
4757 طلبات الفسح الجمركي
10 مخصصات ترددية مسجلة
25 ألف ترخيص صادر للأجهزة السلكية الخاصة
27 ألف ترخيص الطيف الترددي
أكثر الجمارك فسحاً جمركياً:
مطار الملك خالد الدولي: 59%
مطار الملك فهد: 12%
مطار الملك عبدالعزيز الدولي: 9%
مطار القيصومة الدولي: 5%
جمرك الرياض الميناء الجاف: 4%
الأكثر تراخيص صادرة:
أجهزة هواة براري: 87%
أجهزة هواة بحرية: 12%
أجهزة هواة جوية:0.22%
هواة لاسلكية: 0.08%

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