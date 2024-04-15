30% نمو متوقع لأرباح البنوك السعودية

30% نمو متوقع لأرباح البنوك السعودية
التاريخ
4/15/2024 11:24:57 PM
| في الوقت الذي سجلت فيه أرباح البنوك السعودي نموا بنسبة 11.9% محققة أرباحا سنوية بلغت 96.9 مليار ريال خلال العام الماضي؛ توقع خبير اقتصادي أن تواصل البنوك السعودية أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي وتحقق نموا إيجابيا قد يصل إلى 30% كنمو سنوي.
وذكر المستشار علي محمد الحازمي الخبير في الاقتصاديات الدولية أن التوقعات تشير إلى أن تواصل وتسجل البنوك السعودية أرباحا عالية بنهاية الربع الأول من هذا العام 2024؛ حيث من المتوقع ارتفاع صافي الأرباح على أساس سنوي، ومن المتوقع استمرار تحقيق البنوك السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً إيجابيا، حيث من المتوقع نمو صافي أرباح البنوك مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، وكذلك متوقع استمرار الأداء الإيجابي لقطاع الرعاية الصحية وقطاع الأسمنت، وهذا سوف يدعم أسواق الأسهم السعودية خلال المرحلة القادمة بحكم تأثير ووزن القطاع البنكي.
وكانت أعلى البنوك السعودية قيمة بالسوق السعودي قد حققت خلال العام الماضي نموا سنويا بنسبة 7.7% بالبنك الأهلي السعودي، في حين حقق بنك الرياض نموا بنسبة 14.6%، وسجل البنك السعودي الأول أعلى نسبة نمو خلال العام الماضي؛ حيث بلغت نسبة نمو الأرباح فيه 45.1%، بعد أن ارتفعت أرباحه من 4.8 مليارات ريال إلى 7 مليارات ريال، ويليه في نمو الأرباح السنوية مصرف الإنماء الذي ارتفع بنسبة 34.5%، بالإضافة لنمو متفاوت بين 18.1% و32.6% للبنوك الأخرى، كما سجل بنكان نموا سلبيا يتوقع أن يتعدل خلال الربع الأول من العام الحالي مع النمو الذي شهدته أرباح البنوك.
البنوك الأعلى بالنمو
ويتوقع الحازمي أن نسبة النمو الأكبر في الأرباح سوف تكون من نصيب مصرف الإنماء، حيث من المتوقع أن تتجاوز صافي الأرباح 30% على أساس سنوي، كما أن ودائع الشركات الحكومية قلصت من ضغط السيولة بالبنوك السعودية، وزيادة تدفقات الودائع ساهمت في دعم القطاع البنكي حسب التقارير الصادرة في شهر أكتوبر من عام 2023، أيضا من المتوقع أن تستفيد البنوك من المشروعات الكبيرة في المملكة العربية السعودية، ويعتبر السوق السعودي ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال مدعوما بالنمو والتوسع في العديد من القطاعات الحيوية مثل قطاع السياحة والقطاع البنكي وقطاع الرعاية الصحية والتقنية، وبدعم الحكومة المتواصل للعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
ارتفاع أسعار النفط
وأشار الحازمي إلى أنه من المتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع في ظل المؤشرات الحالية الداعمة لارتفاع أسعار النفط، ولا زالت المؤشرات الاقتصادية الدولية إيجابية للدول المتقدمة على الرغم من ارتفاع التضخم وارتفاع اسعار الفائدة، في ظل عدم اليقين المسيطر على الأسواق العالمية، أيضا التضخم بدأ في التراجع في بعض الدول الأوربية؛ حسب آخر المؤشرات الاقتصادية المعلنة، ولازال التضخم يعتبر من التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاديات المتقدمة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الذي نتوقع أن يستمر حتى نهاية المنتصف الأول من عام 2024 على أقل تقدير.
صافي أرباح البنوك السعودية خلال 2023 ((بالمليون ريال))
البنك الأهلي السعودي= 7.7%
2022= 18.581
2023= 20.010
مصرف الراجحي= - 3.1%
2022= 17.151
2023= 16.621
بنك الرياض= 14.6%
2022= 7.019
2023= 8.064
البنك السعودي الأول= 45.1%
2022= 4.826
2023= 7.002
مصرف الإنماء= 34.5%
2022= 3.599
2023= 4.839
البنك السعودي الفرنسي= 18.1%
2022= 3.575
2023= 4.223
البنك العربي الوطني= 32.6%
2022= 3.070
2023= 4.071
بنك البلاد= 13.8%
2022= 2.082
2023= 2.369
البنك السعودي للاستثمار= 16.8%
2022= 1.508
2023= 1.762
بنك الجزيرة= - 8%
2022= 1.109
2023= 1.020
الإجمالي= 11.9%
2022= 62.520
2023= 69.963
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