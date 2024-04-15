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30% نمو متوقع لأرباح البنوك السعودية

4/15/2024 11:24:57 PM
(MENAFN- Al Watan)






في الوقت الذي سجلت فيه أرباح البنوك السعودي نموا بنسبة 11.9% محققة أرباحا سنوية بلغت 96.9 مليار ريال خلال العام الماضي؛ توقع خبير اقتصادي أن تواصل البنوك السعودية أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي وتحقق نموا إيجابيا قد يصل إلى 30% كنمو سنوي.
وذكر المستشار علي محمد الحازمي الخبير في الاقتصاديات الدولية أن التوقعات تشير إلى أن تواصل وتسجل البنوك السعودية أرباحا عالية بنهاية الربع الأول من هذا العام 2024؛ حيث من المتوقع ارتفاع صافي الأرباح على أساس سنوي، ومن المتوقع استمرار تحقيق البنوك السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً إيجابيا، حيث من المتوقع نمو صافي أرباح البنوك مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، وكذلك متوقع استمرار الأداء الإيجابي لقطاع الرعاية الصحية وقطاع الأسمنت، وهذا سوف يدعم أسواق الأسهم السعودية خلال المرحلة القادمة بحكم تأثير ووزن القطاع البنكي.
وكانت أعلى البنوك السعودية قيمة بالسوق السعودي قد حققت خلال العام الماضي نموا سنويا بنسبة 7.7% بالبنك الأهلي السعودي، في حين حقق بنك الرياض نموا بنسبة 14.6%، وسجل البنك السعودي الأول أعلى نسبة نمو خلال العام الماضي؛ حيث بلغت نسبة نمو الأرباح فيه 45.1%، بعد أن ارتفعت أرباحه من 4.8 مليارات ريال إلى 7 مليارات ريال، ويليه في نمو الأرباح السنوية مصرف الإنماء الذي ارتفع بنسبة 34.5%، بالإضافة لنمو متفاوت بين 18.1% و32.6% للبنوك الأخرى، كما سجل بنكان نموا سلبيا يتوقع أن يتعدل خلال الربع الأول من العام الحالي مع النمو الذي شهدته أرباح البنوك.
البنوك الأعلى بالنمو
ويتوقع الحازمي أن نسبة النمو الأكبر في الأرباح سوف تكون من نصيب مصرف الإنماء، حيث من المتوقع أن تتجاوز صافي الأرباح 30% على أساس سنوي، كما أن ودائع الشركات الحكومية قلصت من ضغط السيولة بالبنوك السعودية، وزيادة تدفقات الودائع ساهمت في دعم القطاع البنكي حسب التقارير الصادرة في شهر أكتوبر من عام 2023، أيضا من المتوقع أن تستفيد البنوك من المشروعات الكبيرة في المملكة العربية السعودية، ويعتبر السوق السعودي ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال مدعوما بالنمو والتوسع في العديد من القطاعات الحيوية مثل قطاع السياحة والقطاع البنكي وقطاع الرعاية الصحية والتقنية، وبدعم الحكومة المتواصل للعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
ارتفاع أسعار النفط
وأشار الحازمي إلى أنه من المتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع في ظل المؤشرات الحالية الداعمة لارتفاع أسعار النفط، ولا زالت المؤشرات الاقتصادية الدولية إيجابية للدول المتقدمة على الرغم من ارتفاع التضخم وارتفاع اسعار الفائدة، في ظل عدم اليقين المسيطر على الأسواق العالمية، أيضا التضخم بدأ في التراجع في بعض الدول الأوربية؛ حسب آخر المؤشرات الاقتصادية المعلنة، ولازال التضخم يعتبر من التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاديات المتقدمة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الذي نتوقع أن يستمر حتى نهاية المنتصف الأول من عام 2024 على أقل تقدير.
صافي أرباح البنوك السعودية خلال 2023 ((بالمليون ريال))
البنك الأهلي السعودي= 7.7%
2022= 18.581
2023= 20.010
مصرف الراجحي= - 3.1%
2022= 17.151
2023= 16.621
بنك الرياض= 14.6%
2022= 7.019
2023= 8.064
البنك السعودي الأول= 45.1%
2022= 4.826
2023= 7.002
مصرف الإنماء= 34.5%
2022= 3.599
2023= 4.839
البنك السعودي الفرنسي= 18.1%
2022= 3.575
2023= 4.223
البنك العربي الوطني= 32.6%
2022= 3.070
2023= 4.071
بنك البلاد= 13.8%
2022= 2.082
2023= 2.369
البنك السعودي للاستثمار= 16.8%
2022= 1.508
2023= 1.762
بنك الجزيرة= - 8%
2022= 1.109
2023= 1.020
الإجمالي= 11.9%
2022= 62.520
2023= 69.963

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