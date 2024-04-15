30% نمو متوقع لأرباح البنوك السعودية

في الوقت الذي سجلت فيه أرباح البنوك السعودي نموا بنسبة 11.9% محققة أرباحا سنوية بلغت 96.9 مليار ريال خلال العام الماضي؛ توقع خبير اقتصادي أن تواصل البنوك السعودية أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي وتحقق نموا إيجابيا قد يصل إلى 30% كنمو سنوي.

وذكر المستشار علي محمد الحازمي الخبير في الاقتصاديات الدولية أن التوقعات تشير إلى أن تواصل وتسجل البنوك السعودية أرباحا عالية بنهاية الربع الأول من هذا العام 2024؛ حيث من المتوقع ارتفاع صافي الأرباح على أساس سنوي، ومن المتوقع استمرار تحقيق البنوك السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً إيجابيا، حيث من المتوقع نمو صافي أرباح البنوك مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، وكذلك متوقع استمرار الأداء الإيجابي لقطاع الرعاية الصحية وقطاع الأسمنت، وهذا سوف يدعم أسواق الأسهم السعودية خلال المرحلة القادمة بحكم تأثير ووزن القطاع البنكي.

وكانت أعلى البنوك السعودية قيمة بالسوق السعودي قد حققت خلال العام الماضي نموا سنويا بنسبة 7.7% بالبنك الأهلي السعودي، في حين حقق بنك الرياض نموا بنسبة 14.6%، وسجل البنك السعودي الأول أعلى نسبة نمو خلال العام الماضي؛ حيث بلغت نسبة نمو الأرباح فيه 45.1%، بعد أن ارتفعت أرباحه من 4.8 مليارات ريال إلى 7 مليارات ريال، ويليه في نمو الأرباح السنوية مصرف الإنماء الذي ارتفع بنسبة 34.5%، بالإضافة لنمو متفاوت بين 18.1% و32.6% للبنوك الأخرى، كما سجل بنكان نموا سلبيا يتوقع أن يتعدل خلال الربع الأول من العام الحالي مع النمو الذي شهدته أرباح البنوك.

البنوك الأعلى بالنمو

ويتوقع الحازمي أن نسبة النمو الأكبر في الأرباح سوف تكون من نصيب مصرف الإنماء، حيث من المتوقع أن تتجاوز صافي الأرباح 30% على أساس سنوي، كما أن ودائع الشركات الحكومية قلصت من ضغط السيولة بالبنوك السعودية، وزيادة تدفقات الودائع ساهمت في دعم القطاع البنكي حسب التقارير الصادرة في شهر أكتوبر من عام 2023، أيضا من المتوقع أن تستفيد البنوك من المشروعات الكبيرة في المملكة العربية السعودية، ويعتبر السوق السعودي ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال مدعوما بالنمو والتوسع في العديد من القطاعات الحيوية مثل قطاع السياحة والقطاع البنكي وقطاع الرعاية الصحية والتقنية، وبدعم الحكومة المتواصل للعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

ارتفاع أسعار النفط

وأشار الحازمي إلى أنه من المتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع في ظل المؤشرات الحالية الداعمة لارتفاع أسعار النفط، ولا زالت المؤشرات الاقتصادية الدولية إيجابية للدول المتقدمة على الرغم من ارتفاع التضخم وارتفاع اسعار الفائدة، في ظل عدم اليقين المسيطر على الأسواق العالمية، أيضا التضخم بدأ في التراجع في بعض الدول الأوربية؛ حسب آخر المؤشرات الاقتصادية المعلنة، ولازال التضخم يعتبر من التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاديات المتقدمة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الذي نتوقع أن يستمر حتى نهاية المنتصف الأول من عام 2024 على أقل تقدير.

صافي أرباح البنوك السعودية خلال 2023 ((بالمليون ريال))

البنك الأهلي السعودي= 7.7%

2022= 18.581

2023= 20.010

مصرف الراجحي= - 3.1%

2022= 17.151

2023= 16.621

بنك الرياض= 14.6%

2022= 7.019

2023= 8.064

البنك السعودي الأول= 45.1%

2022= 4.826

2023= 7.002

مصرف الإنماء= 34.5%

2022= 3.599

2023= 4.839

البنك السعودي الفرنسي= 18.1%

2022= 3.575

2023= 4.223

البنك العربي الوطني= 32.6%

2022= 3.070

2023= 4.071

بنك البلاد= 13.8%

2022= 2.082

2023= 2.369

البنك السعودي للاستثمار= 16.8%

2022= 1.508

2023= 1.762

بنك الجزيرة= - 8%

2022= 1.109

2023= 1.020

الإجمالي= 11.9%

2022= 62.520

2023= 69.963