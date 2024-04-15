المنطقة الشرقية تستضيف منتدى التكامل اللوجستي

(MENAFN
- Al Watan) يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في 29 أبريل الجاري فعاليات منتدى التكامل اللوجستي 2024 الذي تنظمه غرفة الشرقية، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين، وذلك بمقر الغرفة بالدمام.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر بن سليمان الرزيزاء، أن المنتدى يستعرض دور الجهات الحكومية في تحقيق التكامل اللوجستي، والفرص الاستثمارية في المناطق اللوجستية والاقتصادية، ويبحث أهم التحديات التي تواجه المناطق اللوجستية وسبل معالجتها مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تحقيق التكامل اللوجستي من خلال توحيد جهود الجهات الحكومية مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة البنية التحتية بما يتواكب مع تطورات ونمو القطاع اللوجستي، إضافة إلى تسليط الضوء على جوانب الاستثمار المتاحة في القطاع اللوجستي، مثمناً رعاية سمو أمير المنطقة للمنتدى والتي تمثل دافعاً كبيراً لاستمرار الغرفة في تنفيذ أنشطتها وفعالياتها خدمة لقطاع الأعمال في المنطقة.
وأكد أهمية القطاع اللوجستي الذي يمثل ركناً مهماً للاقتصاد الوطني، والمحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية.
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