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المنطقة الشرقية تستضيف منتدى التكامل اللوجستي

4/15/2024 11:24:57 PM
(MENAFN- Al Watan) يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في 29 أبريل الجاري فعاليات منتدى التكامل اللوجستي 2024 الذي تنظمه غرفة الشرقية، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين، وذلك بمقر الغرفة بالدمام.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر بن سليمان الرزيزاء، أن المنتدى يستعرض دور الجهات الحكومية في تحقيق التكامل اللوجستي، والفرص الاستثمارية في المناطق اللوجستية والاقتصادية، ويبحث أهم التحديات التي تواجه المناطق اللوجستية وسبل معالجتها مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تحقيق التكامل اللوجستي من خلال توحيد جهود الجهات الحكومية مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة البنية التحتية بما يتواكب مع تطورات ونمو القطاع اللوجستي، إضافة إلى تسليط الضوء على جوانب الاستثمار المتاحة في القطاع اللوجستي، مثمناً رعاية سمو أمير المنطقة للمنتدى والتي تمثل دافعاً كبيراً لاستمرار الغرفة في تنفيذ أنشطتها وفعالياتها خدمة لقطاع الأعمال في المنطقة.
وأكد أهمية القطاع اللوجستي الذي يمثل ركناً مهماً للاقتصاد الوطني، والمحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية.

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