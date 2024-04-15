بنك الاستثمار الأوروبي يدعم التنقل في لفيف الأوكرانية بـ 200 مليون يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تخصيص إجمالي 200 مليون يورو لمشروع التنقل الحضري عبر الترام في مدينة لفيف غرب أوكرانيا.
وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن تمويل عربات الترام والمعدات والخدمات ذات الصلة تم بقرض يشمل تحديث أساطيل النقل العام في مدن كييف وخاركيف وترنوبيل ولوتسك وسومي وزابوريتشيا وأوديسا وميكولايف وإيفانو فرانكيفسك.
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وأوضح أن مسار الترام الجديد يخدم المنطقة السكنية الكبيرة في سيخيف بوسط مدينة لفيف، وتتميز عربات الترام بأبواب ومقاعد واسعة مصممة لمستخدمي الكراسي المتحركة، وتستجيب للحاجة المتزايدة للنقل الشامل في أوكرانيا.
المصدر:
MENAFN15042024000202011048ID1108098246
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