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بنك الاستثمار الأوروبي يدعم التنقل في لفيف الأوكرانية بـ 200 مليون يورو

4/15/2024 11:24:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تخصيص إجمالي 200 مليون يورو لمشروع التنقل الحضري عبر الترام في مدينة لفيف غرب أوكرانيا.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن تمويل عربات الترام والمعدات والخدمات ذات الصلة تم بقرض يشمل تحديث أساطيل النقل العام في مدن كييف وخاركيف وترنوبيل ولوتسك وسومي وزابوريتشيا وأوديسا وميكولايف وإيفانو فرانكيفسك.

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وأوضح أن مسار الترام الجديد يخدم المنطقة السكنية الكبيرة في سيخيف بوسط مدينة لفيف، وتتميز عربات الترام بأبواب ومقاعد واسعة مصممة لمستخدمي الكراسي المتحركة، وتستجيب للحاجة المتزايدة للنقل الشامل في أوكرانيا.

المصدر:

MENAFN15042024000202011048ID1108098246

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