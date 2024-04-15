26 شركة مصرية تزور الأردن لفتح أسواق تصديرية جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ينظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بعثة تجارية إلى الأردن خلال شهر مايو المقبل فى محاولة لاقتناص فرص تصديرية جديدة بمشاركة 26 شركة مصرية.
وقال تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس، إن البعثات التجارية التى نظمها المجلس لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أثبتت مردودها الإيجابى على صادرات المصانع والشركات الغذائية بعد البعثة الأخيرة التى نظمها المجلس إلى كينيا خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير الماضى.
أضاف لـ((البورصة))، أن المجلس يستهدف تنظيم بعثات تجارية إلى العراق والكونغو خلال العام بهدف البحث عن فرص تصديرية متنوعة والتعرف على الأسواق المستهدفة.
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وأوضح، أنه من المستهدف أن تعقد لقاءات ثنائية وتنظيم معارض يشارك فيها كل من المصانع المشاركة وعدد من المشترين والعلامات التجارية البارزة بالسوق الأردنى.
لفت إلى أن، المجلس يستهدف الوصول بالصادرات فى نهاية العام الجارى إلى 5.6 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار بنهاية عام 2023 بنسبة نمو 10% وبقيمة تقدر بـ 500 مليون دولار.
وجاءت الأردن فى المركز السادس بقائمة أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال 2023 بقيمة 186 مليون دولار.
وذكر ((الضوى)) فى تصريحات سابقة، أن عدد أعضاء المجلس يتجاوز 500 شركة يمثلون نحو 90% من إجمالى صادرات القطاع، مشيرًا إلى أن 55% من إجمالى صادرات الصناعات الغذائية موجهه للدول العربية، و25% إلى دول الاتحاد الأوروبى.
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