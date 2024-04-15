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26 شركة مصرية تزور الأردن لفتح أسواق تصديرية جديدة

4/15/2024 11:24:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ينظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بعثة تجارية إلى الأردن خلال شهر مايو المقبل فى محاولة لاقتناص فرص تصديرية جديدة بمشاركة 26 شركة مصرية.

وقال تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس، إن البعثات التجارية التى نظمها المجلس لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أثبتت مردودها الإيجابى على صادرات المصانع والشركات الغذائية بعد البعثة الأخيرة التى نظمها المجلس إلى كينيا خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير الماضى.

أضاف لـ((البورصة))، أن المجلس يستهدف تنظيم بعثات تجارية إلى العراق والكونغو خلال العام بهدف البحث عن فرص تصديرية متنوعة والتعرف على الأسواق المستهدفة.

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وأوضح، أنه من المستهدف أن تعقد لقاءات ثنائية وتنظيم معارض يشارك فيها كل من المصانع المشاركة وعدد من المشترين والعلامات التجارية البارزة بالسوق الأردنى.

لفت إلى أن، المجلس يستهدف الوصول بالصادرات فى نهاية العام الجارى إلى 5.6 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار بنهاية عام 2023 بنسبة نمو 10% وبقيمة تقدر بـ 500 مليون دولار.

وجاءت الأردن فى المركز السادس بقائمة أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال 2023 بقيمة 186 مليون دولار.

وذكر ((الضوى)) فى تصريحات سابقة، أن عدد أعضاء المجلس يتجاوز 500 شركة يمثلون نحو 90% من إجمالى صادرات القطاع، مشيرًا إلى أن 55% من إجمالى صادرات الصناعات الغذائية موجهه للدول العربية، و25% إلى دول الاتحاد الأوروبى.

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