200 ألف دولار استثمارات أولية لـفريد تاكسى فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) استثمرت“فريد تاكسى” للنقل الذكى فى مصر نحو 200 ألف دولار، بشكل أولى لتطوير الشركة وتخطط للتوسع وضخ استثمارات أكبر فى المستقبل.
و”فريد تاكسى” هى شركة سعودية مصرية تأسست فى السعودية وانتقلت إلى السوق المصرى بداية عام 2023، بشريكين سعوديين وتضم حالياً شريكين مصريين.
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وقال محمد السرحانى، عضو مجلس إدارة الشركة والمدير التنفيذى، إن الشركة تدرس حالياً توفير خدمة التجربة المجانية، والتى تتيح للعميل تجربة التطبيق قبل الدفع عن طريق توفير عدد مجانى من الرحلات لاختبار التطبيق.
وذكر أن الشركة تأسست فى السعودية منذ 2019 وانتقلت إلى مصر عن طريق شراكة، وتعتزم التوسع فى الأردن فى المستقبل.
وتخطى عدد عملاء الشركة فى الوقت الحالى نحو 150 ألف عميل وتستهدف الوصول بهم إلى 600 ألف عميل بنهاية العام بحسب ما ذكرته وردة كمال، نائب مدير التشغيل وعضو مجلس إدارة الشركة.
وقالت كمال“الشريكة المصرية” إن التطبيق يتيح خدمة“حواء” للنساء، والتى توفر اختيار كباتن إناث لتعزيز شعور الأمان، ويمكن أولياء الأمور متابعة الرحلة واختيار الكابتن المناسب فى حالة استخدام الأبناء للتطبيق.
قال يوسف الضميرى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تعمل حالياً بـ”صفر نسبة عمولة” على الرحلة، وعوضاً عن ذلك يدفع الكابتن مبلغ رمزى كاشتراك شهرى وله الحرية فى تحقيق أى مبلغ إضافى دون الدفع للشركة.
وأوضح أن الشركة قبل الانتقال قامت بعمل دراسة جدوى، لمحاولة بحث المشكلات التى تواجه الكباتن والركاب فى التطبيقات الأخرى ومحاولة توفير خدمات فى التطبيق لحل تلك المشكلات.
وتابع أن التطبيق يطلب فيشا جنائيا من الكابتن قبل بدء العمل مع الشركة لمحاولة توفير أمان أكثر، والشركة تضم فريقا خاصا لمتابعة الرحلات والتأكد من مسارها منذ بدء الرحلة حتى نهايتها.
وأضاف أن الشركة فى المستقبل تعتزم تقديم خدمات لوجيستية بجانب خدمات النقل الذكى، بالإضافة إلى التعاقد مع الأسواق الكبيرة المصرية ونقاط البيع لتقديم خدمة توصيل الطلبات للمنازل.
وذكر أن الشركة تعتزم إطلاق خدمات جديدة، كخدمة“رحلتك مسموعة” والتى تعطى خيار تسجيل الحوار بين الكابتن والعميل صوتياً بشكل إجبارى على الكابتن واختيارى للعميل، بالإضافة إلى خدمة“الرحلة الصامتة” والتى تتيح للعميل أن يختار رحلته لتكون بدون حوارات جانبية بينه وبين الكابتن.
وتابع:“تعتزم الشركة توفير اختيار منع التدخين قبل الرحلة فى التطبيق”.
وقال علاء الدين محمد، مدير التشغيل وعضو مجلس إدارة الشركة، إن“فريد تاكسى” حالياً تعاقدت مع أكثر من 6 آلاف كابتن نشط فى وقت بسيط، بالإضافة إلى الكباتن التى تنتظر المراجعة، وتعتزم الوصول إلى 100 ألف كابتن نهاية العام الجارى.
وأضاف أن تبنى الشركة لخدمة الاشتراك الشهرى للكابتن يشجع على زيادة عدد الرحلات وانتشار التطبيق بشكل أوسع.
وتابع :“تعمل الشركة فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبدأت فى الفترة الحالية فى الانتقال إلى بورسعيد ودمياط والمنصورة وطنطا والشرقية”.
وأوضح أن“فريد تاكسى” توزع استطلاعات بشكل دورى على الكباتن والعملاء لمحاولة حل المشاكل كتفاوت الأسعار أو التسعير غير المنطقى ومحاولة إطلاق خدمات جديدة.
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