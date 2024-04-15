200 ألف دولار استثمارات أولية لـفريد تاكسى فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) استثمرت“فريد تاكسى” للنقل الذكى فى مصر نحو 200 ألف دولار، بشكل أولى لتطوير الشركة وتخطط للتوسع وضخ استثمارات أكبر فى المستقبل.

و”فريد تاكسى” هى شركة سعودية مصرية تأسست فى السعودية وانتقلت إلى السوق المصرى بداية عام 2023، بشريكين سعوديين وتضم حالياً شريكين مصريين.

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وقال محمد السرحانى، عضو مجلس إدارة الشركة والمدير التنفيذى، إن الشركة تدرس حالياً توفير خدمة التجربة المجانية، والتى تتيح للعميل تجربة التطبيق قبل الدفع عن طريق توفير عدد مجانى من الرحلات لاختبار التطبيق.

وذكر أن الشركة تأسست فى السعودية منذ 2019 وانتقلت إلى مصر عن طريق شراكة، وتعتزم التوسع فى الأردن فى المستقبل.

وتخطى عدد عملاء الشركة فى الوقت الحالى نحو 150 ألف عميل وتستهدف الوصول بهم إلى 600 ألف عميل بنهاية العام بحسب ما ذكرته وردة كمال، نائب مدير التشغيل وعضو مجلس إدارة الشركة.

وقالت كمال“الشريكة المصرية” إن التطبيق يتيح خدمة“حواء” للنساء، والتى توفر اختيار كباتن إناث لتعزيز شعور الأمان، ويمكن أولياء الأمور متابعة الرحلة واختيار الكابتن المناسب فى حالة استخدام الأبناء للتطبيق.

قال يوسف الضميرى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تعمل حالياً بـ”صفر نسبة عمولة” على الرحلة، وعوضاً عن ذلك يدفع الكابتن مبلغ رمزى كاشتراك شهرى وله الحرية فى تحقيق أى مبلغ إضافى دون الدفع للشركة.

وأوضح أن الشركة قبل الانتقال قامت بعمل دراسة جدوى، لمحاولة بحث المشكلات التى تواجه الكباتن والركاب فى التطبيقات الأخرى ومحاولة توفير خدمات فى التطبيق لحل تلك المشكلات.

وتابع أن التطبيق يطلب فيشا جنائيا من الكابتن قبل بدء العمل مع الشركة لمحاولة توفير أمان أكثر، والشركة تضم فريقا خاصا لمتابعة الرحلات والتأكد من مسارها منذ بدء الرحلة حتى نهايتها.

وأضاف أن الشركة فى المستقبل تعتزم تقديم خدمات لوجيستية بجانب خدمات النقل الذكى، بالإضافة إلى التعاقد مع الأسواق الكبيرة المصرية ونقاط البيع لتقديم خدمة توصيل الطلبات للمنازل.

وذكر أن الشركة تعتزم إطلاق خدمات جديدة، كخدمة“رحلتك مسموعة” والتى تعطى خيار تسجيل الحوار بين الكابتن والعميل صوتياً بشكل إجبارى على الكابتن واختيارى للعميل، بالإضافة إلى خدمة“الرحلة الصامتة” والتى تتيح للعميل أن يختار رحلته لتكون بدون حوارات جانبية بينه وبين الكابتن.

وتابع:“تعتزم الشركة توفير اختيار منع التدخين قبل الرحلة فى التطبيق”.

وقال علاء الدين محمد، مدير التشغيل وعضو مجلس إدارة الشركة، إن“فريد تاكسى” حالياً تعاقدت مع أكثر من 6 آلاف كابتن نشط فى وقت بسيط، بالإضافة إلى الكباتن التى تنتظر المراجعة، وتعتزم الوصول إلى 100 ألف كابتن نهاية العام الجارى.

وأضاف أن تبنى الشركة لخدمة الاشتراك الشهرى للكابتن يشجع على زيادة عدد الرحلات وانتشار التطبيق بشكل أوسع.

وتابع :“تعمل الشركة فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبدأت فى الفترة الحالية فى الانتقال إلى بورسعيد ودمياط والمنصورة وطنطا والشرقية”.

وأوضح أن“فريد تاكسى” توزع استطلاعات بشكل دورى على الكباتن والعملاء لمحاولة حل المشاكل كتفاوت الأسعار أو التسعير غير المنطقى ومحاولة إطلاق خدمات جديدة.