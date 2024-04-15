أسعار تويوتا كورولا تتراجع 250 ألف جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أخطرت شركة ((تويوتا إيجيبت)) الوكيل المحلي للعلامة اليابانية التجارية ((تويوتا ))، شبكة موزعيها المعتمدين بانخفاض أسعار سيارات ((تويوتا كورولا)) بقيمة تتراوح بين 175 و250 ألف جنيه، وذلك وفقا للقائمة السعرية الجديدة.

وانخفضت أسعار الفئة الأولى إلى 1.3 مليون جنيه، وصعدت أسعار الفئة الثانية إلى 1.39 مليون جنيه، وقفزت أسعار الفئة الثالثة إلى 1.5 مليون جنيه، والفئة الرابعة سجلت نحو 1.6 مليون جنيه، والفئة الخامسة بنحو 1.65 مليون جنيه.

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وتنتمي طرازات ((تويوتا كورولا)) موديل 2024 لفئة السيارات السيدان، مزوَّدة بمحرك 1600 سى سى، يولّد قوة قدرها 120 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية، كما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.