أسعار تويوتا كورولا تتراجع 250 ألف جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) أخطرت شركة ((تويوتا إيجيبت)) الوكيل المحلي للعلامة اليابانية التجارية ((تويوتا ))، شبكة موزعيها المعتمدين بانخفاض أسعار سيارات ((تويوتا كورولا)) بقيمة تتراوح بين 175 و250 ألف جنيه، وذلك وفقا للقائمة السعرية الجديدة.
وانخفضت أسعار الفئة الأولى إلى 1.3 مليون جنيه، وصعدت أسعار الفئة الثانية إلى 1.39 مليون جنيه، وقفزت أسعار الفئة الثالثة إلى 1.5 مليون جنيه، والفئة الرابعة سجلت نحو 1.6 مليون جنيه، والفئة الخامسة بنحو 1.65 مليون جنيه.
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وتنتمي طرازات ((تويوتا كورولا)) موديل 2024 لفئة السيارات السيدان، مزوَّدة بمحرك 1600 سى سى، يولّد قوة قدرها 120 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.
وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية، كما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
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