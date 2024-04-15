ترافكو جروب تفتتح فندق صخرة يوليو المقبل باستثمارات 2 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم مجموعة“جاز للفنادق” الذراع الفندقية لشركة“ترافكو جروب” للسياحة، افتتاح فندق جديد فى الساحل الشمالى خلال الموسم الصيفى باستثمارات 2 مليار جنيه، ضمن خطة توسعاتها بالمنطقة.

وقال علاء عاقل الرئيس التنفيذى لمجموعة“جاز للفنادق”، إن الفندق الجديد من المقرر أن يبلغ إجمالى طاقته الاستيعابية نحو 250 غرفة، ويتبع تصنيفه فئة الـ5 نجوم.

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وأضاف عاقل لـ”البورصة”، أن إجمالى استثمارات المشروع تُقدر بنحو مليارى جنيه، ومن المقرر افتتاح وتشغيل الفندق خلال شهر يوليو المقبل تحت مسمى“صخرة” وسيتبع مجموعة“جاز” الفندقية.

وأوضح أن افتتاح الفندق يأتى ضمن مراحل استكمال استثمارات المجموعة بمنطقة امتداد الساحل الشمالى وخليج ألماظة، والتى من المقرر أن تكتمل فى غضون 3 إلى 4 سنوات لتدخل قيد التشغيل.

وبحسب الرئيس التنفيذى، فإن استثمارات المجموعة ضمن مشروعها المتكامل بالمنطقة، تشمل 6 منتجعات سياحية بإجمالى طاقة استيعابية تصل إلى 2000 غرفة، بالإضافة إلى منطقة خدمات وأكثر من ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أن مشروعات الفنادق والمنتجعات السياحية التابعة للمجموعة بالمنطقة من المقرر طرحها على شركات الإدارة الفندقية حال الانتهاء من أعمال الإنشاءات.

وقال إن مجموعة“ترافكو” لديها استثمارات قائمة بالفعل بمنطقة امتداد الساحل الشمالى وكذلك خليج ألماظة وتعمل على استكمالها وافتتاحها تباعا.

وتابع عاقل:“يأتى ذلك ضمن الخطة التوسعية للمجموعة بمنطقة امتداد الساحل الشمالى على وجه الخصوص، وأيضا التوسع فى القطاع الفندقى وزيادة محفظة الفنادق داخل مصر، والتى تغطى عدة مناطق سياحية منها مرسى علم، ومرسى مطروح، وشرم الشيخ، والقاهرة والجيزة”.

واستحوذت مجموعة“جاز للفنادق” نهاية العام الماضى، على فندقين فى نطاق الهرم و6 بواخر نيلية بقيمة بلغت 3.5 مليار جنيه، ضمن خطة الشركة لزيادة حصتها الفندقية فى مصر.

وشملت صفقة الاستحواذ فندقين فى نطاق الجيزة بالقرب من المتحف المصرى الكبير بإجمالى 700 غرفة فندقية، بينما شملت الـ6 بواخر نيلية 3 دهبيات و3“فنادق عائمة”، بطاقة استيعابية تتجاوز 200 كابينة ليصل إجمالى عدد البواخر بالأسطول النهرى التابع للمجموعة 26 باخرة نيلية.

ويبلغ إجمالى عدد الفنادق التابعة لمجموعة“جاز للفنادق” 59 فندقاً بطاقة استيعابية تتجاوز 15.6 ألف غرفة على مستوى الجمهورية.