ترافكو جروب تفتتح فندق صخرة يوليو المقبل باستثمارات 2 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم مجموعة“جاز للفنادق” الذراع الفندقية لشركة“ترافكو جروب” للسياحة، افتتاح فندق جديد فى الساحل الشمالى خلال الموسم الصيفى باستثمارات 2 مليار جنيه، ضمن خطة توسعاتها بالمنطقة.
وقال علاء عاقل الرئيس التنفيذى لمجموعة“جاز للفنادق”، إن الفندق الجديد من المقرر أن يبلغ إجمالى طاقته الاستيعابية نحو 250 غرفة، ويتبع تصنيفه فئة الـ5 نجوم.
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وأضاف عاقل لـ”البورصة”، أن إجمالى استثمارات المشروع تُقدر بنحو مليارى جنيه، ومن المقرر افتتاح وتشغيل الفندق خلال شهر يوليو المقبل تحت مسمى“صخرة” وسيتبع مجموعة“جاز” الفندقية.
وأوضح أن افتتاح الفندق يأتى ضمن مراحل استكمال استثمارات المجموعة بمنطقة امتداد الساحل الشمالى وخليج ألماظة، والتى من المقرر أن تكتمل فى غضون 3 إلى 4 سنوات لتدخل قيد التشغيل.
وبحسب الرئيس التنفيذى، فإن استثمارات المجموعة ضمن مشروعها المتكامل بالمنطقة، تشمل 6 منتجعات سياحية بإجمالى طاقة استيعابية تصل إلى 2000 غرفة، بالإضافة إلى منطقة خدمات وأكثر من ألف وحدة سكنية.
وأشار إلى أن مشروعات الفنادق والمنتجعات السياحية التابعة للمجموعة بالمنطقة من المقرر طرحها على شركات الإدارة الفندقية حال الانتهاء من أعمال الإنشاءات.
وقال إن مجموعة“ترافكو” لديها استثمارات قائمة بالفعل بمنطقة امتداد الساحل الشمالى وكذلك خليج ألماظة وتعمل على استكمالها وافتتاحها تباعا.
وتابع عاقل:“يأتى ذلك ضمن الخطة التوسعية للمجموعة بمنطقة امتداد الساحل الشمالى على وجه الخصوص، وأيضا التوسع فى القطاع الفندقى وزيادة محفظة الفنادق داخل مصر، والتى تغطى عدة مناطق سياحية منها مرسى علم، ومرسى مطروح، وشرم الشيخ، والقاهرة والجيزة”.
واستحوذت مجموعة“جاز للفنادق” نهاية العام الماضى، على فندقين فى نطاق الهرم و6 بواخر نيلية بقيمة بلغت 3.5 مليار جنيه، ضمن خطة الشركة لزيادة حصتها الفندقية فى مصر.
وشملت صفقة الاستحواذ فندقين فى نطاق الجيزة بالقرب من المتحف المصرى الكبير بإجمالى 700 غرفة فندقية، بينما شملت الـ6 بواخر نيلية 3 دهبيات و3“فنادق عائمة”، بطاقة استيعابية تتجاوز 200 كابينة ليصل إجمالى عدد البواخر بالأسطول النهرى التابع للمجموعة 26 باخرة نيلية.
ويبلغ إجمالى عدد الفنادق التابعة لمجموعة“جاز للفنادق” 59 فندقاً بطاقة استيعابية تتجاوز 15.6 ألف غرفة على مستوى الجمهورية.
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