هيئة الدواء تدرس طلبات الشركات بتحريك الأسعار

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس هيئة الدواء المصرية طلبات عدد من شركات الأدوية لتحريك أسعار مستحضراتها وذلك بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.

وقال على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الهيئة فتحت مؤخرا باب تلقى طلبات شركات الأدوية الراغبة فى تعديل أسعار مستحضراتها وذلك لمدة أسبوعين.

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أضاف عوف لـ”البورصة” أن المهلة انتهت وتعكف هيئة الدواء حاليا على دراسة تلك الطلبات بشكل مفصل، مشيرا إلى أن الهيئة لم تفصح عن موعد محدد للبت أو اتخاذ قرار فى تلك الطلبات.

أوضح أن تكاليف الإنتاج ارتفعت بجانب تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الدولار وارتفاع سعر المواد الخام كل هذا يجعل من تحريك أسعار الأدوية ضرورة.

أشار إلى أن هناك نحو 17 ألف دواء فى السوق المصرى وفى حالة زيادة 1500 صنف منها على مدار عام واحد سيعمل على مساعدة الشركات والحفاظ على الصناعة فى ظل ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج.

وعقد الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا الشهر الماضى مع على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة عدد من الموضوعات التى تهم شركاء الصناعة لدعم القطاع الدوائى.

وقال الغمراوى، فى بيان سابق إن هيئة الدواء تسعى إلى التعاون مع شركاء الصناعة لتخطى التحديات والتطورات التى يواجهها القطاع الصيدلى وتوطين الصناعات الدوائية بمصر.