مصر المنوفية للمطاحن تستثمر 2.7 مليون دولار لزيادة إنتاجية الدقيق والمكرونة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ضخت شركة مصر المنوفية للمطاحن والتخزين، 2.7 مليون دولار لزيادة طاقتها الإنتاجية من الدقيق والمكرونة لتلبية احتياجات السوق المحلي.
قال محمد شرف عضو مجلس الإدارة إن الشركة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية من الدقيق من 400 طن يومى إلى 600 طن بزيادة 50% بجانب إضافة خطوط إنتاج جديدة لمصنع المكرونة التابع للشركة لزيادة الإنتاج من 70 طنا يوميا إلى 110 أطنان.
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أضاف لـ” البورصة” أن الشركة تعمل حاليًا على تركيب الماكينات الخاصة بالمطاحن ومصانع المكرونة التى تم استيرادها من الخارج.
أوضح أن أسعار الدقيق سجلت تراجعا ملحوظا بقيمة 5 آلاف جنيه فى الطن ليتراوح بين 16 و21 ألف جنيه مقابل 22 و23 الأسبوع قبل الماضي.
وعزا شرف، تراجع الأسعار إلى وفرة الدولار بجانب تراجع سعره مقارنة بالسعر غير الرسمى فى السوق الموازى قبل الانفراجة الحالية.
أضاف شرف أن أسعار المكرونة تراجعت إلى 19 ألف جنيه للطن السائب مقابل 25 ألفا بدعم من تراجع أسعار القمح، لافتا إلى أن الأسعار بدأت فى التراجع بداية من شهر مارس الماضى بنسب تصل إلى 15%.
أكد أهمية دور البورصة السلعية فى توفير القمح للشركات والمطاحن خاصة فى توقيت أزمة الدولار، مطالبا باستئناف جلسات التداول مرة أخري.
أوضح أن الشركة لديها صوامع بسعات تخزينية تقدر بـ 125 ألف طن، لافتا إلى تراجع الأسعار العالمية للقمح فى الوقت الحالى لتترواح بين 12و 12.7 الف جنيه للطن نظرا لوفرة المحصول العالمي.
أشار إلى أن الشركات تعتمد على القمح المستورد لإنتاج الدقيق والمكرونة بينما يتم تخصيص كميات من القمح لمصانع المكرونة من موسم توريد القمح المحلى الذى بدء أمس الاثنين، متوقعا زيادة التوريد مع تحديد الحكومة سعر الأردب عند مستوى 2000 جنيه.
وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام 3.5 مليون طن قمح بنهاية الموسم الجارى، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد، وفقًا لبيان على مصيلحى.
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