مصر المنوفية للمطاحن تستثمر 2.7 مليون دولار لزيادة إنتاجية الدقيق والمكرونة

MENAFN - Al-Borsa News) ضخت شركة مصر المنوفية للمطاحن والتخزين، 2.7 مليون دولار لزيادة طاقتها الإنتاجية من الدقيق والمكرونة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

قال محمد شرف عضو مجلس الإدارة إن الشركة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية من الدقيق من 400 طن يومى إلى 600 طن بزيادة 50% بجانب إضافة خطوط إنتاج جديدة لمصنع المكرونة التابع للشركة لزيادة الإنتاج من 70 طنا يوميا إلى 110 أطنان.

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أضاف لـ” البورصة” أن الشركة تعمل حاليًا على تركيب الماكينات الخاصة بالمطاحن ومصانع المكرونة التى تم استيرادها من الخارج.

أوضح أن أسعار الدقيق سجلت تراجعا ملحوظا بقيمة 5 آلاف جنيه فى الطن ليتراوح بين 16 و21 ألف جنيه مقابل 22 و23 الأسبوع قبل الماضي.

وعزا شرف، تراجع الأسعار إلى وفرة الدولار بجانب تراجع سعره مقارنة بالسعر غير الرسمى فى السوق الموازى قبل الانفراجة الحالية.

أضاف شرف أن أسعار المكرونة تراجعت إلى 19 ألف جنيه للطن السائب مقابل 25 ألفا بدعم من تراجع أسعار القمح، لافتا إلى أن الأسعار بدأت فى التراجع بداية من شهر مارس الماضى بنسب تصل إلى 15%.

أكد أهمية دور البورصة السلعية فى توفير القمح للشركات والمطاحن خاصة فى توقيت أزمة الدولار، مطالبا باستئناف جلسات التداول مرة أخري.

أوضح أن الشركة لديها صوامع بسعات تخزينية تقدر بـ 125 ألف طن، لافتا إلى تراجع الأسعار العالمية للقمح فى الوقت الحالى لتترواح بين 12و 12.7 الف جنيه للطن نظرا لوفرة المحصول العالمي.

أشار إلى أن الشركات تعتمد على القمح المستورد لإنتاج الدقيق والمكرونة بينما يتم تخصيص كميات من القمح لمصانع المكرونة من موسم توريد القمح المحلى الذى بدء أمس الاثنين، متوقعا زيادة التوريد مع تحديد الحكومة سعر الأردب عند مستوى 2000 جنيه.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام 3.5 مليون طن قمح بنهاية الموسم الجارى، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد، وفقًا لبيان على مصيلحى.