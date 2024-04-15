شكورا للصناعات الكيماوية تستحوذ على مصنع إسفنج بالأقصر

MENAFN - Al-Borsa News) استحوذت شركة شكورا الهندية المتخصصة فى الصناعات الكيماوية على مصنع للإسفنج تابع للشركة الكويتية المصرية بمنطقة البغدادى الصناعية فى محافظة الأقصر.

وقالت مصادر مطلعة لـ“البورصة” إن الشركة الهندية تقدمت رسميًا إلى الهيئة العامة للاستثمار لإقامة مصنع للإسفنج فى المنطقة، وطلبت تخصيص 10 آلاف متر مربع فى البداية، لكنها عدلت الخطة وفضلت الاستحواذ على أحد المصانع المتعثرة العاملة فى ذات النشاط بمنطقة البغدادى لتوفير الوقت فى تنفيذ أعمال الإنشاءات.

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وأرجعت المصانع سبب بيع“المصرية الكويتية” لمصنعها إلى عدم امتلاك تمويلات كافية للتعاقد على شراء المعدات وتشغيل المصنع، بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات الأولية.

أشار إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تدرس ملفات الشركتين لنقل ملكية المصنع الجديد لشركة شكورا، ومن المقرر ذلك خلال الشهر المقبل، حسب قوله.

قال مصطفى عبدالحليم مدير المنطقة، إن الشركة الهندية تمتلك مجموعة من المصانع بدولة الكويت فى الصناعات الهندسية والكيماوية وتتطلع إلى التواجد فى السوق المصرى لتلبية احتياجاته وتصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق القريبة.

أضاف لـ“البورصة”، أن الاستثمارات المقرر ضخها من قبل شركة شكورا تصل إلى 100 مليون جنيه.

وقدر حجم الاستثمارات فى منطقة البغدادى الصناعية بنحو مليارى جنيه حتى الآن فى أنشطة صناعية متنوعة أبرزها الصناعات الغذائية والهندسية ومواد البناء.

بلغ عدد المصانع بمنطقة البغدادى الصناعية 76 مصنعاً، منها 20 مصنعاً تنتج حالياً، و23 مصنعاً قيد التشغيل و33 مصنعاً فى مراحل إنشائية مختلفة.

وتقع منطقة البغدادى الصناعية على مساحة 250 فداناً، وبلغت نسبة الإشغال فيها 50% منها 49 فداناً لصالح مجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة.