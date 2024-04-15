شكورا للصناعات الكيماوية تستحوذ على مصنع إسفنج بالأقصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) استحوذت شركة شكورا الهندية المتخصصة فى الصناعات الكيماوية على مصنع للإسفنج تابع للشركة الكويتية المصرية بمنطقة البغدادى الصناعية فى محافظة الأقصر.
وقالت مصادر مطلعة لـ“البورصة” إن الشركة الهندية تقدمت رسميًا إلى الهيئة العامة للاستثمار لإقامة مصنع للإسفنج فى المنطقة، وطلبت تخصيص 10 آلاف متر مربع فى البداية، لكنها عدلت الخطة وفضلت الاستحواذ على أحد المصانع المتعثرة العاملة فى ذات النشاط بمنطقة البغدادى لتوفير الوقت فى تنفيذ أعمال الإنشاءات.
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وأرجعت المصانع سبب بيع“المصرية الكويتية” لمصنعها إلى عدم امتلاك تمويلات كافية للتعاقد على شراء المعدات وتشغيل المصنع، بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات الأولية.
أشار إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تدرس ملفات الشركتين لنقل ملكية المصنع الجديد لشركة شكورا، ومن المقرر ذلك خلال الشهر المقبل، حسب قوله.
قال مصطفى عبدالحليم مدير المنطقة، إن الشركة الهندية تمتلك مجموعة من المصانع بدولة الكويت فى الصناعات الهندسية والكيماوية وتتطلع إلى التواجد فى السوق المصرى لتلبية احتياجاته وتصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق القريبة.
أضاف لـ“البورصة”، أن الاستثمارات المقرر ضخها من قبل شركة شكورا تصل إلى 100 مليون جنيه.
وقدر حجم الاستثمارات فى منطقة البغدادى الصناعية بنحو مليارى جنيه حتى الآن فى أنشطة صناعية متنوعة أبرزها الصناعات الغذائية والهندسية ومواد البناء.
بلغ عدد المصانع بمنطقة البغدادى الصناعية 76 مصنعاً، منها 20 مصنعاً تنتج حالياً، و23 مصنعاً قيد التشغيل و33 مصنعاً فى مراحل إنشائية مختلفة.
وتقع منطقة البغدادى الصناعية على مساحة 250 فداناً، وبلغت نسبة الإشغال فيها 50% منها 49 فداناً لصالح مجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة.
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