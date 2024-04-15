4.3 طن من الذهب دخلت بدون جمارك مع العائدين من الخارج منذ مايو الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) كشف مسئول فى وزارة المالية، أن إجمالى الذهب الذى دخل مصر بصحبة القادمين من الخارج بعد تطبيق قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم فى 11 مايو الماضى بلغ أكثر من 4.3 طن حتى الأسبوع الأول من أبريل الحالى.

وأضاف أن وتيرة استيراد الذهب المعفى من الجمارك تباطأت حتى وصلت فى شهر مارس الماضى إلى متوسط 8 كيلو جرامات بالتزامن مع تحرير سعر الصرف.

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وألغى مجلس الوزراء الجمارك والرسوم الأخرى عدا ضريبة القيمة المضافة على الذهب القادم بصحبة المصريين بالخارج، بهدف ضبط الأسواق وإعادة الاستقرار والتوازن للأسعار، وتقليل الفجوة مع الأسعار العالمية، بعدما كانت قد شهدت ارتفاعات قياسية واتسعت الفجوة مع الأوقية العالمية لأكثر من 35% فى مايو الماضى.

ومدد مجلس الوزراء قرار إعفاء الجمارك عن الذهب لمدة 6 أشهر بداية من 11 نوفمبر الماضى وحتى مايو المقبل.

وبالتزامن مع قرار تمديد العمل بإعفاء الذهب من الضريبة الجمركية، أصبحت أسعار الذهب فى السوق المحلى مقاربة للسوق العالمى مع تباطؤ الطلب، ومع استمرار فرض ضريبة القيمة المضافة على ذهب المغتربين أدى إلى رفع سعر الذهب، وبالتالى انخفضت الكميات الواردة من الخارج بشكل ملحوظ وأصبحت مقتصرة على الاستخدام الشخصى فقط.

ودخل 76% من الذهب المعفى من الجمارك العام الماضى حيث بلغ حتى 11 ديسمبر نحو 3.25 طن.

وعلى جانب آخر صعدت أسعار الذهب الإثنين، إذ عزز تصاعد التوتر فى الشرق الأوسط شهية الإقبال على المعدن النفيس الذى يعد ملاذا آمنا، وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 2350.59 دولار للأوقية.

وبلغ الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2431.29 دولار للأوقية يوم الجمعة.