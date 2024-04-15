((الطاقة الجديدة)) و((صندوق مصر السيادى)) يعتزمان طرح المرحلة الثانية من ((الزعفرانة)) النصف الثانى 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم هيئة طاقة الجديدة والمتجددة وصندوق مصر السيادى طرح المرحلة الثانية من محطة رياح الزعفرانة أمام المستثمرين للمنافسة عليها خلال النصف الثانى من العام الجارى.

وقالت مصادر لـ”البورصة” إن عددًا من الشركات أبدى اهتمامًا بتقديم عروض على النصف المتبقى من محطة الزعفرانة.

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وأوضحت المصادر، أن ترسية الطرح الثانى ستتم قبل نهاية العام الجاري، بالتزامن مع قرب انتهاء الحكومة من طرح محطات“سيمنس”، و”جبل الزيت” التى أوشكت على التوقيع النهائى بقيمة تصل إلى 350 مليون دولار.

وقرر صندوق مصر السيادى أن يطرح المراحل من 5 إلى 8 بأسلوب تنافسى على المستثمرين الآخرين لمشاريع الهيدروجين الأخضر.

وسيتم التقييم وفقًا لأفضل العروض الفنية والمالية المقدمة من التحالفات التى ستتنافس على لطرح، على أن يشترط أن يكون لدى المتنافس مشروع هيدروجين أخضر حتى يتم استخدام الطاقة المولدة من المحطة فى المشروع.

وأضافت المصادر، أن طرح المرحلة الثانية يأتى بعد اقتراب المقيم المالى من إتمام عملية تقييم الجزء الأول من المزرعة للمحطة فى المراحل من 1 وحتى 4 والتى تم إسنادها بصورة مباشرة لشركة ميرسك العالمية.

وتابعت المصادر، أنه فور إتمام التقييم المالى ستقوم ميرسك بتسديد الأموال وإعادة تأهيل المحطات التى استحوذت على 50% منها فى إطار برنامج الطروحات الحكومية لعام 2023.

وتم الاتفاق بين صندوق مصر السيادى وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على آلية تحديد المبلغ المطلوب دفعه من شركة ميرسك وهو الذى سيتم تحديده من قبل مقيم مالى.

وأشارت المصادر إلى أن عملية إعادة هيكلة المحطات سيستغرق بعض الوقت وأن ميرسك ستقوم باستخدام الطاقة المولدة فى مشروعها الخاص بالهيدروجين الأخضر.

وتعد محطة طاقة الرياح فى الزعفرانة، وهى واحدة من أقدم محطات الرياح فى مصر، فإنه جرى تقسيمها إلى قسمين وفقاً لمراحل إنشائها البالغ عددها 8 مراحل، وتبلغ طاقتها نحو 545 ميجاوات.

وتضم المزرعة عدد 700 توربينة وتم تنفيذها من خلال بروتوكولات تعاون حكومى مع كل من ألمانيا والدنمارك واسبانيا واليابان.