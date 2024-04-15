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الإمارات ومصر ضمن أفضل 30 وجهة سفر عالمية لعام 2024

4/15/2024 11:07:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتهى شتاء نصف الكرة الأرضية الشمالي، والعكس تماما بالنسبة لنصفها الجنوبي، وفي فترات الانتقال بين الفصول تظهر فرص استكشاف العالم، والبحث عن أماكن جديدة وكنوز خبيئة في بقاع الأرض الواسعة. قد يعتمد اختيارك للوجهة على تفضيلاتك، مثل ما إذا كنت تفضل الشاطئ أو الجبال، أو ما إذا كنت مهتما بالتسوق أو تجربة ثقافات مختلفة.
وجمعت مجلة «CEOWORLD» الأميركية، بحسب ما اطلعت عليه «العربية Business»، قائمة بأفضل الدول التي يمكنك زيارتها في حياتك. وتتضمن القائمة الكلاسيكيات الآسيوية مثل الهند وإندونيسيا وتايلند، بالإضافة إلى المزيد من الوجهات البعيدة مثل فيجي ونيوزيلندا وتاهيتي. ويعتمد التصنيف على آراء أكثر من 295 ألف قارئ، مما يجعله أعلى مستوى مشاركة في تاريخ المجلة.
تايلند
تقدم تايلند مجموعة متنوعة من التجارب مثل الحياة الليلية البرية، والطعام اللذيذ، والفن والثقافة النابضة بالحياة، وخيارات التسوق الرائعة، والأنهار والقنوات المتعرجة، والمعابد البوذية، والأسواق الليلية.
وإذا كنت تبحث عن الهدوء أثناء إجازتك فعليك بزيارة جزيرة بانج كراشاو، التي تقع في مقاطعة فرا براداينج، خارج المدينة مباشرة. الجزيرة بعيدة عن صخب المدينة وتوفر سوقا عائما ومتنزها حصريا وبيوتا روحانية.
اليونان
تتمتع اليونان بتنوع رائع في الأساليب المعمارية. كما أنها توفر جزرا مختلفة تلبي احتياجات أنواع مختلفة من السياح، وعلى سبيل المثال، تعد سكياثوس خيارا رائعا للعائلات، وليفكادا مثالية لراكبي الأمواج، وباكسوس مثالية للمسافرين المتطورين، وهيدرا مكان لابد من زيارته لعشاق الفن، وميلوس وجهة رائعة لأولئك الذين يحبون التقاط الصور ونشرها على انستغرام.
وسيريفوس، وأمورغوس مثاليتان لأولئك الذين يبحثون عن السلام والهدوء. إذا كنت من محبي المغامرة، فيمكنك استكشاف القنوات والكهوف والبحيرات والينابيع الساخنة لزيادة مستوى الأدرينالين لديك.
إندونيسيا
أما بالنسبة للسياحة الشاطئية، فإن إندونيسيا تتمتع بشواطئ نقية وبحيرات هادئة وجزر سريالية لمحبي المياه، شلالات مذهلة للباحثين عن السلام، مواقع البراكين النشطة لعشاق المغامرة، المتنزهات الوطنية لمحبي الحياة البرية. وأماكن لا حصر لها لاستكشافها لعشاق المدينة. هناك أيضا أسواق نابضة بالحياة لجميع محبي التسوق. إذا كنت من محبي الغموض والمغامرة، فلا تفوت فرصة استكشاف الكهوف في جومبلانج، الكهف العمودي الغامض الذي لن تجده في أي مكان آخر.
وضمت القائمة عددا كبيرا من الدول، حيث احتلت البرتغال المرتبة الرابعة ضمن ترشيحات عام 2024، كما جاءت سريلانكا في المركز الخامس، وجنوب أفريقيا، بغاباتها الاستوائية والصحاري الطويلة والمراعي والأراضي الرطبة احتلت المركز السادس.
وفي نصف الكرة الجنوبي، كانت البيرو ضمن ترشيحات العام، حيث تشتهر بتنوعها، من حيث توافر شواطئ مذهلة بالإضافة إلى صحاري واسعة يمكنك تجربة التزلج على الرمال وركوب الأمواج. لا يكتمل وصف أي بلد دون ذكر مطبخه، والطهاة البيرويون معروفون بأساليب الطبخ المبتكرة. إنهم يحبون مزج تقاليد الطهي من مناطق مختلفة من أفريقيا وأميركا الجنوبية وأوروبا وآسيا.
وعربيا كانت الإمارات في المرتبة العاشرة ضمن ترشيحات عام 2024، مع أسلوب الحياة العصري وأماكن التسوق الضخمة، وأماكن ألتقاط الصور الشهيرة، فيما جاءت مصر في المركز الـ 24 عالميا من أصل 64 مكانا حول العالم في قائمة الترشيحات، حيث يمكن استكشاف التنوع الضخم من الأماكن الأثرية والانتقال عبر آلة الزمن في حقب تاريخية عتيقة، إلى أماكن التسوق، والسياحة الشاطئية في عدد ضخم من الأماكن ومناطق الغوص في البحر الأحمر.

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