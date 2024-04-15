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البنوك الإقليمية الأميركية تزيد بشكل كبير من قروضها لقطاع النفط والغاز

4/15/2024 11:07:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعمل مجموعة من البنوك الإقليمية الأميركية على زيادة الإقراض لعملاء النفط والغاز والفحم، لتستحوذ على حصة في السوق مع تراجع المنافسين الأوروبيين الأكبر.
وتشمل قائمة البنوك مجموعة Citizens Financial Group، وBOK Financial، وشركة Truist Securities، وفقا للبيانات التي جمعتها «بلومبيرغ»، واطلعت عليها «العربية Business».
وقد صعدت الشركات بما يتراوح بين 13 و40 مركزا في جدول الدوري لمقرضي شركات الوقود الأحفوري منذ نهاية عام 2021، مما يضعها بين أفضل 35 بنكا في العالم من حيث عدد الصفقات. وصعدت شركة Fifth Third Securities، وUS Bancorp، اللتان تنتميان بالفعل إلى أعلى 30 شركة، 10 درجات في الفترة نفسها.
ومنذ بداية عام 2022، ارتفع إجمالي عدد قروض الوقود الأحفوري المقدمة من Citizens Financial، وBOK Financial، وTruist Securities، وFiveth Third، وUS Bancorp بأكثر من 70% على أساس سنوي متوسط، مقارنة بالسنوات الست السابقة، وفقا للبيانات التي جمعتها «بلومبيرغ».
وقال روري شيهان، المتحدث باسم «سيتيزنز فاينانشيال»، إن البنك يدعم المبادرات التي تمكن من الانتقال نحو مستقبل منخفض الكربون، وقال أيضا إن البنك يدرك دور صناعة النفط والغاز.
ويقدم هذا التطوير لمحة عن كيفية تغيير المشهد المصرفي في الولايات المتحدة على خلفية اللوائح المناخية الأكثر صرامة عبر المحيط الأطلسي. يشارك المقرضون الإقليميون الأميركيون ـ الذين اهتزوا من الأزمة التي أعقبت انهيار بنك وادي السيليكون ـ في المزيد من قروض الوقود الأحفوري مع بدء البنوك في أوروبا في الانسحاب خوفا من الوقوع في الجانب الخطأ من اللوائح البيئية والاجتماعية والإدارية والتقاضي المناخي.
وقال رئيس أمانة شبكة تخضير النظام المالي، التي يستضيفها بنك فرنسا، وتضم مسؤولين من البنوك المركزية عالميا، جان بواسينوت «من يراهن بشدة على أن الطلب على الوقود الأحفوري سيستمر في الارتفاع بشكل كبير، فمن الواضح أنه يتبنى وجهة نظر تتعارض مع التوقعات الحالية»، «أود أن أكون على يقين من أنهم يفهمون الآثار المترتبة على هذا النوع من الرهان».
ومن بين البنوك التي تعمل على توسيع القيود المفروضة على عملاء الوقود الأحفوري، بنك BNP Paribas SA، وهو أكبر بنك في الاتحاد الأوروبي، وING Groep NV، أكبر بنك في هولندا. وتراجعت الشركتان، اللتان تحاربان حاليا الدعاوى القضائية التي رفعتها المنظمات غير الربحية المعنية بالمناخ، بنحو 10 مراكز في تصنيف مقرضي النفط والغاز والفحم على مدار العامين الماضيين.
من ناحية أخرى، تظل أكبر البنوك في وول ستريت من بين أكبر المقرضين على الإطلاق لصناعة الوقود الأحفوري. في العام الماضي، هيمنت شركات مثل «ويلز فارغو»، و«بنك أوف أميركا»، و«جي بي مورغان»، على هذه النوعية من القروض، وفقا لبيانات «بلومبيرغ».
وتتمركز بعض البنوك الإقليمية الأميركية التي تعمل على زيادة الإقراض في مجال النفط والغاز والفحم في ولايات إما أقرت أو تقوم بمراجعة قوانين مناهضة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. وفي أوكلاهوما، التي فرضت قانون القضاء على التمييز في مجال الطاقة في أواخر عام 2022، صعد بنك BOK Financial المحلي مؤخرا على جدول الدوري ليصبح واحدا من أكثر 30 بنكا في إبرام الصفقات في العالم في مجال الوقود الأحفوري.
من قاعدته في ولاية أوهايو، التي أقر مجلس الشيوخ فيها أيضا تشريعات مناهضة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، كان بنك فيفث ثيرد مؤخرا من بين ثلاثة بنوك حلت محل بنك باركليز في قرض بقيمة 325 مليون دولار لشركة ProFrac Holdings، وهي شركة للتكسير الهيدروليكي، وذلك في الوقت الذي يفرض فيه بنك المملكة المتحدة قيودا على العملاء ذوي الكربون المرتفع كجزء من سياسته المناخية.
وليست البنوك الصغيرة فقط هي التي تقدم المزيد من القروض للوقود الأحفوري. يقول جيسون كير، الشريك في مجموعة الطاقة في شركة White & Case للمحاماة، إنه يرى أن تجار السلع يتحركون مع انسحاب بعض البنوك الكبرى.
وقال إنه في أفريقيا، حيث يتركز عمل كير، فإن حجم التحول «مثير».
وتجاوزت قيمة صفقات الائتمان الخاصة في صناعة النفط والغاز 9 مليارات دولار في 24 شهرا حتى عام 2023، ارتفاعا من 450 مليون دولار تم ترتيبها في العامين السابقين، وفقا للبيانات المقدمة من شركة Preqin، وهي شركة تحليلات تتتبع صناعة الاستثمار البديل.
وقال كير إن النتيجة هي أنه حتى لو انسحبت البنوك من صناعة الوقود الأحفوري، فإن البدائل ستأتي ويستمر التمويل.

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