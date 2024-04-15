الصين تطلب من شركات الاتصالات استبدال الرقائق الأجنبية بحلول 2027

(MENAFN
- Al-Anbaa) طلبت الصين من شركات الاتصالات استبدال الرقائق الأجنبية المستخدمة في شبكاتها الأساسية برقائق محلية الصنع بحلول العام 2027. ويأتي طلب وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ليوجه ضربة محتملة لشركتي صناعة الرقائق الأميركية INTEL وADM حيث تراجعت أسهم الشركتين في تداولات ما قبل افتتاح يوم أمس بأكثر من 2%.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السلطات الصينية أمرت أكبر ثلاث شركات للهاتف المحمول مملوكة للدولة، والتي تشمل CHINA UNICOM وCHINA TELECOM بفحص شبكاتها ووضع جداول زمنية لاستبدال الرقائق غير الصينية.
MENAFN15042024000130011022ID1108098177
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.