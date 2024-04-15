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الصين تطلب من شركات الاتصالات استبدال الرقائق الأجنبية بحلول 2027

4/15/2024 11:07:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طلبت الصين من شركات الاتصالات استبدال الرقائق الأجنبية المستخدمة في شبكاتها الأساسية برقائق محلية الصنع بحلول العام 2027. ويأتي طلب وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ليوجه ضربة محتملة لشركتي صناعة الرقائق الأميركية INTEL وADM حيث تراجعت أسهم الشركتين في تداولات ما قبل افتتاح يوم أمس بأكثر من 2%.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السلطات الصينية أمرت أكبر ثلاث شركات للهاتف المحمول مملوكة للدولة، والتي تشمل CHINA UNICOM وCHINA TELECOM بفحص شبكاتها ووضع جداول زمنية لاستبدال الرقائق غير الصينية.

MENAFN15042024000130011022ID1108098177

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