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الأسواق تترقب عملية التنصيف الرابعة لـ بيتكوين

4/15/2024 11:07:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تترقب أسواق العملات المشفرة عملية التنصيف الرابعة لعملة بيتكوين، والتي من المتوقع أن تحدث السبت المقبل لتقدم تحديا جديدا لشركات تعدين العملة الأهم في السوق. وستؤدي عملية التنصيف إلى تراجع مكافآت المعدنين إلى النصف، حيث سيتم إنتاج نحو 450 عملة بيتكوين يوميا بعد ذلك مقارنة مع 900 عملة يوميا حاليا.
ومن المتوقع أن تؤدي عملية التنصيف إلى تراجع في إيرادات شركات التعدين بنحو 10 مليارات دولار سنويا وهو ما قد يؤدي بدوره إلى خروج شركات تعدين من المنافسة بسبب ارتفاع التكاليف. ويعتبر الخبراء عملية تنصيف العملة المشفرة بيتكوين أنها ميزة انكماشية تقلل من إنتاجية بيتكوين الجديدة بنسبة 50% كل 4 سنوات، حتى يتم إنتاج جميع عملات بيتكوين البالغ عددها 21 مليونا بحلول عام 2140.
ويشير سيرجي شيليغ، كبير مسؤولي المنتجات في «Nicegram»، إلى أن عمليات التنصيف السابقة أدت تقليديا إلى ارتفاع سعر بيتكوين، مستشهدا بالبيانات التاريخية حيث ارتفعت قيمة بيتكوين بعد عمليات التنصيف في 2012 و2016 و2020. ومع ذلك، يشير شيليغ إلى أن هذه القمم غالبا ما يتبعها تصحيحات كبيرة في الأسعار.
وبالنظر إلى السيناريو الحالي، يلاحظ شيليغ اتجاها مختلفا، حيث يتزامن التنصيف القادم مع معنويات إيجابية في سوق العملات المشفرة، مدعومة بالحكم الأخير الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن صناديق بيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة. هذا التطور، وفقا لتصريحات خاصة لشيليغ مع «العربية Business»، يجذب المستثمرين الحذرين ويعزز سمعة بيتكوين بما يتجاوز مجرد مخزن للقيمة. كما يتوقع استجابة أكثر توازنا في السوق، مع مكاسب ثابتة بدلا من الارتفاعات المفاجئة، حيث إن نضج المستثمرين يخفف من المضاربة.

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