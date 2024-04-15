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تسلا تخطط لتسريح أكثر من 10% من قوتها العاملة

4/15/2024 11:07:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أفادت نشرة التكنولوجيا Electrek أن شركة تسلا ستسرح أكثر من 10% من قوتها العاملة، نقلا عن مذكرة داخلية، حيث تعاني أكبر شركة لصناعة السيارات من ضعف الطلب على سياراتها الكهربائية في سوق شديدة التنافسية.
على مدار الأشهر القليلة الماضية، طلبت تسلا من المديرين تحديد أعضاء الفريق المهمين، وأوقفت مؤقتا بعض مكافآت الأسهم وألغت المراجعات السنوية لبعض الموظفين.
وكان لدى أكبر شركة تصنيع سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية 140.473 موظفا على مستوى العالم اعتبارا من ديسمبر 2023، وفقا لأحدث تقرير سنوي لها. وستؤثر التخفيضات المبلغ عنها على حوالي 15 ألف عامل.
وكانت تسلا قد سرحت في السابق 4% من موظفيها، وفتحت علامة تبويب جديدة لقوتها العاملة في نيويورك في فبراير من العام الماضي كجزء من دورة مراجعة الأداء وقبل إطلاق حملة نقابية من قبل موظفيها. وذكرت Electrek نقلا عن بيان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في المذكرة الداخلية: بينما نقوم بإعداد الشركة للمرحلة التالية من النمو، من المهم للغاية أن ننظر إلى كل جانب من جوانب الشركة لخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية.
وأعلنت شركة تسلا، التي من المقرر أن تعلن عن أرباحها الفصلية في 23 أبريل، عن انخفاض في تسليمات السيارات في الربع الأول، وهو الأول منذ ما يقرب من أربع سنوات وأيضا أقل من توقعات السوق.
وفي الوقت نفسه، ألغت الشركة خططها لإنتاج سيارة رخيصة الثمن، وتخلت عن أحد أهداف ماسك الطويلة الأمد المتمثلة في صنع سيارات كهربائية بأسعار معقولة للجماهير.
وبعد سنوات من نمو المبيعات السريع الذي ساعد في تحويل «تسلا» إلى شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم، تستعد الشركة للتباطؤ في عام 2024.
وكانت شركة تصنيع السيارات الكهربائية بطيئة في تحديث نماذجها القديمة، حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى استنفاد شهية المستهلكين للسلع باهظة الثمن، في حين أن المنافسين في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، يطرحون نماذج أرخص.
وتتطلع الشركة إلى تعزيز هوامشها التي تأثرت بسبب التخفيضات المتكررة في الأسعار، وسجلت هامش ربح إجمالي قدره 17.6% في الربع الرابع، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 4 سنوات.

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