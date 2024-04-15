بيتك يعلن الفائزين في سحوبات حساب الرابح

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في سحوبات حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الاسبوعين التاسع والعاشر لسنة 2024 بالإضافة إلى الاعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلو غرام من الذهب وهو أحمد كريم السبع، وذلك عن شهر فبراير 2024.
والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: ناصر فهد العتيق، حسين نادر شهاب، ماهر أحمد حسن، نايف فالح العازمي، عبدالله سعود العنزي، سلطان عايض العجمي، حنان محمد عبدالكريم، مبارك ثاني الجسار، أمل حمود عبيد، محمد ابراهيم ذياب، صالح إحميد العلي، سالم مثيب العبدلي، خالد خزيم الظفيري، نجود عبدالعزيز الدعيج، سامح نادى مسعود، منال ساير المطيري، محمد فالح حجيلان، هدى على الكندري، عاصم ظهور كاريل، ايمان ابراهيم العبدالرزاق.
وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام إلى 536 عميلا. وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.
وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، وكيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25 ألف دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين إلى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب.
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