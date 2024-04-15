بيتك يعلن الفائزين في سحوبات حساب الرابح

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في سحوبات حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الاسبوعين التاسع والعاشر لسنة 2024 بالإضافة إلى الاعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلو غرام من الذهب وهو أحمد كريم السبع، وذلك عن شهر فبراير 2024.والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: ناصر فهد العتيق، حسين نادر شهاب، ماهر أحمد حسن، نايف فالح العازمي، عبدالله سعود العنزي، سلطان عايض العجمي، حنان محمد عبدالكريم، مبارك ثاني الجسار، أمل حمود عبيد، محمد ابراهيم ذياب، صالح إحميد العلي، سالم مثيب العبدلي، خالد خزيم الظفيري، نجود عبدالعزيز الدعيج، سامح نادى مسعود، منال ساير المطيري، محمد فالح حجيلان، هدى على الكندري، عاصم ظهور كاريل، ايمان ابراهيم العبدالرزاق.

وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام إلى 536 عميلا. وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، وكيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25 ألف دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين إلى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب.